Военное обозрение
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Частная китайская компания запустила на орбиту первую в мире ракету на жидком метане и кислороде

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Частная китайская компания запустила на орбиту первую в мире ракету на жидком метане и кислороде

Китайская Народная Республика уверенно выбивается в международные лидеры по освоению космоса. В начале ноября прошлого года управление программы пилотируемых проектов КНР сообщило об успешном завершении сборки основной конфигурации собственной орбитальной станции «Тяньгун» после пристыковки лабораторного модуля «Мэнтянь». И вот новое достижение.


В среду частная китайская компания запустила на орбиту первую в мире ракету на жидком метане и кислороде, опередив американских конкурентов в отправке в космос того, что может стать новым поколением ракет-носителей.

Ракета-носитель Zhuque-2 («Чжукэ-2») стартовала 12 июля в девять часов утра по пекинскому времени (01.00 по Гринвичу) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая и завершила свой полет в соответствии с планом, сообщили государственные СМИ.

Это была вторая попытка базирующейся в Пекине компании Land Space, одной из первых фирм в китайском секторе коммерческих запусков, запустить Zhuque-2. Первая попытка вывода на орбиту ракеты-носителя, работающей на метановом топливе, была предпринята в декабре прошлого года и закончилась неудачей. Как сообщили в компании-разработчике, причиной аварии стал выход из строя второй ступени ракеты.

В апреле этого года другая частная китайская компания Space Pioneer успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель «Тяньлун-2» (Tianlong II) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, что стало первым коммерческим запуском ракеты такого типа в КНР. Ракета-носитель вывела на орбиту микроспутник Ai Space Science, управляемый искусственным интеллектом.

На создание трехступенчатой ракеты-носителя среднего класса ушло три года. Ракета диаметром 3,35 метра и длиной 32,8 метра полностью изготовлена из алюминиевого сплава, двигатели произведены методом 3D-печати. Tianlong II стала первой в мире жидкостной ракетой-носителем, использующей в качестве топлива для полета аэрокосмический керосин на основе угля. Ее запуск может осуществляться без использования сложных стартовых платформ, как сообщили в компании-разработчике, ракета данного типа может стартовать с «обычной бетонированной площадки».
Использованы фотографии:
Сайт Land Space
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13 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:43
    +1
    Молодцы! Это вам не адски ядовитый ассиметричный диметилгидразин.
    Для военных нужд ракета не годится. Хранить её с криогенным топливом нельзя, а заправлять перед стартом долго. Зато если что, слить - без проблем.
    Очень хотелось бы увидеть чертежи ТНА и форсунок.
    Заправлены ракеты - конечно, не водою,
    И кнопку пусковую пора ужа нажать...
    Давай-ка, друг, в сторонку мы отойдем с тобою,
    Эх, только б улетела - не дай нам Бог сливать...

    1. km-21
      km-21 Сегодня, 11:00
      +1
      Цитата: Румaтa
      Для военных нужд ракета не годится. Хранить её с криогенным топливом нельзя, а заправлять перед стартом долго.

      Очень даже годится.
      Вывод на орбиту спутников военного назначения это тоже - военные нужды.

      И, простите за любопытство, а что именно Вы хотите разглядеть в чертежах ТНА и форсунок?
      Или Вы хотите показать себя серьезным специалистом в данной области?
    2. DvaParovoza
      DvaParovoza Сегодня, 12:16
      -1
      Ты взял это творение с очного антироссийского канала не просто так. Целенаправленное оскорбление страны и народа - ЦИПСОшная методичка. Модеры, вы спите и видите сладкие сны? Наиболее продвинутые в плане ителлекта, не вдаваясь в подробности, либо вообще ничего не соображая начинают вести диалог с тварью, да еще плюсики лепят...
  2. Боло
    Боло Сегодня, 10:53
    +2
    Эх, рогозин.... Где же мы свернули не туда?..
    1. Юрий Т.
      Юрий Т. Сегодня, 11:01
      +3
      не где, а когда, скорее. и ответ на ваш вопрос очевиден - крушение СССР. вопрос в том, когда именно: в 1953, в 1985 или в 1991.
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 11:59
        +1
        В 1985-м. ИМХО конец 70-х начало 80-х было лучшей эпохой в СССР.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 11:47
      +3
      Эх, рогозин.... Где же мы свернули не туда?..
      Рогозин тот еще ходок. Шел на марс, а вышел с дыркой в дупе к донецку.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:59
    0
    Самое эффективное топливо гептил(по КПД), но очень токсичное.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:22
      0
      Глушко с вами бы не согласился, он на фтороводороде делала движки. Правда Королёв не оценил летать на хим оружии фактически.
    2. km-21
      km-21 Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Самое эффективное топливо гептил(по КПД), но очень токсичное.

      Это верно. Даже визуально выхлоп Протона сильно отличается от выхлопа "керосинок". Ровный, мощный и голубовато-прозрачный выхлоп свидетельствует об отсутствии в его составе твердых (сажевых) частиц.
      Полное сгорание - именно то что надо.
      Только дорого и ядовито.
      1. Бесконечность
        Бесконечность Сегодня, 12:44
        0
        hi Не знаю, что там по КПД, но по удельному импульсу лучше всего жидкий водород + жидкий кислород. Американцы такие с 60-х активно развивали, у нас об этом вспомнили во время создания РН "Энергия". Причём я как-то слышал (на знаю, правда или нет), что за один её пуск уходило больше жидкого водорода, чем потребляла вся советская промышленность того времени, и пришлось ещё увеличивать его производство. Вот что значит большой проект!
        Цитата: BlackMokona
        Правда Королёв не оценил летать на хим оружии фактически.
        Да, он даже обычный гидразин не любил. Поэтому для РН Н-1 был выбран КБ Кузнецова (который раньше такими сложными проектами не занимался и у которого на момент начала работ даже не было нужных стендов для огневых испытаний), а не КБ Глушко. В результате получилась ракета с 30 движками, стабильную работу которых так и не удалось достигнуть, работы по программе были остановлены, а после она вовсе была закрыта (кстати, по личному приказу Глушко с молчаливого согласия министерств).
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 11:03
    +5
    Всё равно мы первые! Мы трындеть о ракетах на сжиженном газе начали задолго до того, как в других странах начались их разработки. Трындеть и продолжаем.
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:04
    +6
    Есть такие народы в Мире, которым на пользу и капитализм и социализм и частное и государственное. И все ".. измы.." сразу.
    А есть такие, которым даже свои собственные..... нефтегазовые месторождения мешают, как "нефтяное проклятье".