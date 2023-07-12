СМИ Китая: применение США запрещённых кассетных бомб принесло много страданий другим странам

Недавно власти Соединенных Штатов сделали заявление о возвращении кассетных боеприпасов на поля сражений. Намерение американцев поставить Украине такие средства поражения вызвало негативную реакцию мирового сообщества.
Китайское информационное агентство «Синьхуа» напоминает, что применение США в прошлом запрещенных кассетных бомб принесло и продолжает приносить много горя и страданий другим странам.
Американцы, как никто другой, должны знать, что такие боеприпасы несут серьезные и длительные негативные гуманитарные последствия для гражданского населения.
СМИ Китая отмечает, что с 1965 по 1973 год Соединенные Штаты сбросили во Вьетнаме более 400 тысяч тонн кассетных бомб. В тот же период на соседний Лаос ими было сброшено 260 миллионов кассетных бомб. Это небольшое государство в Юго-Восточной Азии считается страной, подвергшейся самым жестоким бомбардировкам в истории человечества.
На данный момент, спустя полвека, территория Лаоса заражена примерно 80 миллионами кассетных суббоеприпасов. Их до сих пор обезвреживают в 17 провинциях страны. На этой давно завершившейся войне и сейчас гибнет по 300 местных жителей ежегодно.
Масштабным бомбардировкам подвергалась в те годы и Камбоджа, их последствия страна тоже ликвидирует до сих пор.
В феврале 2022 года бывший пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что если будут доказаны факты применения Россией кассетных боеприпасов, их следует квалифицировать как военные преступления.