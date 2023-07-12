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СМИ Китая: применение США запрещённых кассетных бомб принесло много страданий другим странам

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СМИ Китая: применение США запрещённых кассетных бомб принесло много страданий другим странам

Недавно власти Соединенных Штатов сделали заявление о возвращении кассетных боеприпасов на поля сражений. Намерение американцев поставить Украине такие средства поражения вызвало негативную реакцию мирового сообщества.


Китайское информационное агентство «Синьхуа» напоминает, что применение США в прошлом запрещенных кассетных бомб принесло и продолжает приносить много горя и страданий другим странам.

Американцы, как никто другой, должны знать, что такие боеприпасы несут серьезные и длительные негативные гуманитарные последствия для гражданского населения.


СМИ Китая отмечает, что с 1965 по 1973 год Соединенные Штаты сбросили во Вьетнаме более 400 тысяч тонн кассетных бомб. В тот же период на соседний Лаос ими было сброшено 260 миллионов кассетных бомб. Это небольшое государство в Юго-Восточной Азии считается страной, подвергшейся самым жестоким бомбардировкам в истории человечества.


На данный момент, спустя полвека, территория Лаоса заражена примерно 80 миллионами кассетных суббоеприпасов. Их до сих пор обезвреживают в 17 провинциях страны. На этой давно завершившейся войне и сейчас гибнет по 300 местных жителей ежегодно.

Масштабным бомбардировкам подвергалась в те годы и Камбоджа, их последствия страна тоже ликвидирует до сих пор.

В феврале 2022 года бывший пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что если будут доказаны факты применения Россией кассетных боеприпасов, их следует квалифицировать как военные преступления.
Использованы фотографии:
Библиотека Конгресса США, http://www.stopclustermunitions.org/
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6 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:53
    +4
    Псаки заявила, что если будут доказаны факты применения Россией кассетных боеприпасов, их следует квалифицировать как военные преступления.

    Это она верно подметила, Чумадеда с его кликой и киевский нацистский режим, следует квалифицировать как военных преступников.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:53
    +5
    А все от того что в штатах небыло войн, нет генетической памяти и понимания что можно что нельзя. А так им там изза лужи и яо по городам и окресностям норм вариант, далеко же, их никак не коснется.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:58
      +3
      Цитата: evgen1221
      А так им там изза лужи и яо по городам и окресностям норм вариант, далеко же, их никак не коснется.

      Вот в том о и дело. Нужно им "объяснить", что их тоже очень даже коснется! Практически, а не теоретически.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 10:38
        +1
        Цитата: Егоза
        Нужно им "объяснить", что их тоже очень даже коснется!

        Кассетная ядерная бомба? )))
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 09:57
    +4
    Англосаксы принесли на эту планету столько зла, горя и разрушений, что нацистская Германия утрется. А если вспомнить, кто нацистов привел за ручку к власти накачивая деньгами...
  4. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 11:31
    0
    А КНР уже подписали конвенцию по запрету кассетных боеприпасов? Или двойные стандарты, такие двойные стандарты? laughing