В сети опубликованы кадры, на которых бойцы отряда "Керчь" ВС РФ выражают благодарность главе киевского режима Владимиру Зеленскому за американскую БМП Bradley, отбитую ими у украинской армии в результате боев.
В ходе боевых действий на Украине российские инженеры получают в свое распоряжение множество образцов западной военной техники, которая стоит на вооружении стран НАТО. Это дает возможность буквально разобрать до винтиков западные вооружения, детально изучить их и впоследствии максимально усовершенствовать способы противодействия им.
По некоторым данным, часть западных вооружений передается союзникам России, которые налаживают у себя серийное массовое производство их аналогов. Так, в сети утверждается, будто бы в руки иранских инженеров был передан хваленый американский ПТРК Javelin, выпуск полного аналога которого тут же не преминули наладить в Тегеране. Официально эта информация не подтверждена.
По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, российская промышленность кратно нарастила производство вооружений. Производство боеприпасов в настоящее время более чем десятикратно превышает объемы прошлого года. Кроме того, на "Уралвагонзаводе" в 3,6 раза увеличены поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90. Поставки боевых вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 - в три раза. Поставки БМП-3 выросли в 2,1 раза, БТР-82а в 4 раза, "Тигр-М" — в 2 раза.
В 2023 году также в 53 раза выросли поставки в российскую армию беспилотников "Орлан-10" и "Орлан-30".