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Российские бойцы поблагодарили Зеленского за американскую БМП Bradley

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Российские бойцы поблагодарили Зеленского за американскую БМП Bradley

В сети опубликованы кадры, на которых бойцы отряда "Керчь" ВС РФ выражают благодарность главе киевского режима Владимиру Зеленскому за американскую БМП Bradley, отбитую ими у украинской армии в результате боев.


В ходе боевых действий на Украине российские инженеры получают в свое распоряжение множество образцов западной военной техники, которая стоит на вооружении стран НАТО. Это дает возможность буквально разобрать до винтиков западные вооружения, детально изучить их и впоследствии максимально усовершенствовать способы противодействия им.



По некоторым данным, часть западных вооружений передается союзникам России, которые налаживают у себя серийное массовое производство их аналогов. Так, в сети утверждается, будто бы в руки иранских инженеров был передан хваленый американский ПТРК Javelin, выпуск полного аналога которого тут же не преминули наладить в Тегеране. Официально эта информация не подтверждена.

По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, российская промышленность кратно нарастила производство вооружений. Производство боеприпасов в настоящее время более чем десятикратно превышает объемы прошлого года. Кроме того, на "Уралвагонзаводе" в 3,6 раза увеличены поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90. Поставки боевых вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 - в три раза. Поставки БМП-3 выросли в 2,1 раза, БТР-82а в 4 раза, "Тигр-М" — в 2 раза.

В 2023 году также в 53 раза выросли поставки в российскую армию беспилотников "Орлан-10" и "Орлан-30".

Использованы фотографии:
Wikipedia
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14 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:07
    +2
    Официально эта информация не подтверждена.

    А и не надо подтверждать. Надо молча делать свое дело и передавать в руки русских солдат.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:09
    +3
    По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, российская промышленность кратно нарастила производство вооружений. Производство боеприпасов в настоящее время более чем десятикратно превышает объемы прошлого года. Кроме того, на "Уралвагонзаводе" в 3,6 раза увеличены поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90. Поставки боевых вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 - в три раза. Поставки БМП-3 выросли в 2,1 раза, БТР-82а в 4 раза, "Тигр-М" — в 2 раза.

    В 2023 году также в 53 раза выросли поставки в российскую армию беспилотников "Орлан-10" и "Орлан-30".


    Вот это я понимаю развитие ВПК.Ещё бы производство Су-57,Су-35С,Миг-35, Су-34М, Су-30СМ2 нарастить в разы.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:12
      +4
      Цитата: Orange-Bigg
      Вот это я понимаю развитие ВПК.Ещё бы производство Су-57,Су-35С,Миг-35, Су-34М, Су-30СМ2 нарастить в разы.

      Вроде тоже в 2 раза нарастили, если раньше в год по 12-15 бортов принимали, то теперь по 24-30, каждого типа истребителей Су-34М, Су-35С, Су-30СМ2, в сумме под 100 в год.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 10:49
        -3
        Это похвально. Но мы здесь же осуждали несколько лет назад - почему по 15штук делают в год самолетов? В 2014 году было не понятно, что война будет? Наращивать нужно не в 24году....
    2. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 10:14
      -11
      Вы верите Шойгу??!!!От уж это национальная русская игра-бег по граблям... lol lol
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 10:30
        +6
        а что, тебе шароварникам верить? так у них там и так загружено по полной. сами об этом спиваить:(Яб нас... соби в шароварi)
      2. marswell
        marswell Сегодня, 11:09
        +2
        Ну что ты как можно! Верить можно только вашему зелепуке да и то когда морду от кокса отряхнет)))
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 11:16
        +2
        Цитата: ДЕНЕБ
        Вы верите Шойгу??!!!От уж это национальная русская игра-бег по граблям... lol lol

        Продолжай верить своим гордонам и подолякам, они из каждого десятка запущенных российских ракет и беспилотников, сбивают три сотни. laughing fool
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:10
    +4
    Интересно, зачем этой Брэдли аж 4 буксировочных проушины спереди (хорошо видно на самом верхнем фото)?
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:33
      +2
      Цитата: Nexcom
      Интересно, зачем этой Брэдли аж 4 буксировочных проушины спереди (хорошо видно на самом верхнем фото)?

      Аппарат тяжёлый, наверное за две не вытащить, особенно, если капитально увяз.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:39
        +2
        Имеете ввиду более равномерное распределение нагрузки при наличии четырёх мест крепления? ИМХО там панель бронированная наверно тонкая, и только при двух проушинах вероятно происходит её деформация. Хотя может я и ошибаюсь....
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:41
      +2
      Интересно, зачем этой Брэдли аж 4 буксировочных проушины спереди
      ...это не украинизированая бредля,,. это америкосовая ..дополнительные проушины для крепежа к платформе для десантирования на сверхнизких высотах
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:26
    +1
    Кроме того, на "Уралвагонзаводе" в 3,6 раза увеличены поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90. Поставки боевых вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 - в три раза. Поставки БМП-3 выросли в 2,1 раза, БТР-82а в 4 раза, "Тигр-М" — в 2 раза.

    Неплохо бы это всё в числовом количестве озвучить, а не только в разах и процентах. Враг тоже не дремлет, надо продолжать наращивать производство, и уничтожать инфраструктуру врага
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:36
    +2
    . По некоторым данным, часть западных вооружений передается союзникам России

    Ну для России эти образцы, наверняка, представляют ограниченный интерес, а вот иранскому ВПК это действительно интересно.