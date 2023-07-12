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Польша заявила о готовности предоставить свою инфраструктуру для подготовки украинских пилотов на истребителях F-16

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Польша заявила о готовности предоставить свою инфраструктуру для подготовки украинских пилотов на истребителях F-16

Украинские пилоты смогут обучаться пилотированию истребителей F-16 в Польше, Варшава готова предоставить Украине доступ к своей инфраструктуре. Об этом заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.


Польское военное руководство приняло решение допустить украинских пилотов к учебной инфраструктуре ВВС республики. По словам Блащака, это будет очередным доказательством решимости Польши поддерживать Украину в ее противостоянии "российской агрессии". Как будет осуществляться доступ, на какие авиабазы, а также другие подробности глава польского военного ведомства не раскрыл.

Со своей стороны я обещаю свою поддержку, открывая доступ к нашей учебной инфраструктуре и курсам

- написал Блащак в одной из запрещенных в России соцсетей.

Как стало известно, подготовка украинских пилотов начнется только в августе, все сообщения о том, что она якобы уже ведется, были вбросами украинской пропаганды. Окончательное решение по обучению было принято в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, а радостный Резников объявил о наконец-то созданной коалиции для "подготовки пилотов на F-16" из 11 стран.

Кроме Польши, свои аэродромы для обучения украинских пилотов готова предоставить также и Германия. Как заявили в Берллине, это будет "посильный вклад" в подготовку кадров Воздушных сил ВСУ. На вооружении ВВС ФРГ истребителей F-16 нет и не будет, поэтому инструкторов немцы предоставить не могут, а вот аэродромы с превеликим удовольствием.

Между тем, по данным западной прессы, основным центром подготовки пилотов ВСУ станет Румыния, где будут проводиться полеты. А вот наземную подготовку хочет себе заполучить Великобритания. Впрочем, как будет на самом деле, покажет время.
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4 комментария
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 10:18
    0
    Пшеки ещё и аэродромы предоставят, в ответ на нашу мягкость.
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 10:29
    0
    Как же страстно они ложатся под хозяина-барина
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    0
    Если Польша готова на своей территории разместить американское тактическое ЯО, то что уж говорить о предоставлении возможности Киеву обучать пилотов. Это деньги, которые придут из ЕС для подготовки этой инфраструктуры.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 10:34
    0
    Техников!! Техников надо готовить, хрен без них что полетит