Польша заявила о готовности предоставить свою инфраструктуру для подготовки украинских пилотов на истребителях F-16

Со своей стороны я обещаю свою поддержку, открывая доступ к нашей учебной инфраструктуре и курсам

Украинские пилоты смогут обучаться пилотированию истребителей F-16 в Польше, Варшава готова предоставить Украине доступ к своей инфраструктуре. Об этом заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.Польское военное руководство приняло решение допустить украинских пилотов к учебной инфраструктуре ВВС республики. По словам Блащака, это будет очередным доказательством решимости Польши поддерживать Украину в ее противостоянии "российской агрессии". Как будет осуществляться доступ, на какие авиабазы, а также другие подробности глава польского военного ведомства не раскрыл.- написал Блащак в одной из запрещенных в России соцсетей.Как стало известно, подготовка украинских пилотов начнется только в августе, все сообщения о том, что она якобы уже ведется, были вбросами украинской пропаганды. Окончательное решение по обучению было принято в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, а радостный Резников объявил о наконец-то созданной коалиции для "подготовки пилотов на F-16" из 11 стран.Кроме Польши, свои аэродромы для обучения украинских пилотов готова предоставить также и Германия. Как заявили в Берллине, это будет "посильный вклад" в подготовку кадров Воздушных сил ВСУ. На вооружении ВВС ФРГ истребителей F-16 нет и не будет, поэтому инструкторов немцы предоставить не могут, а вот аэродромы с превеликим удовольствием.Между тем, по данным западной прессы, основным центром подготовки пилотов ВСУ станет Румыния, где будут проводиться полеты. А вот наземную подготовку хочет себе заполучить Великобритания. Впрочем, как будет на самом деле, покажет время.