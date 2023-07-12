Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Еврокомиссии назвала «впечатляющим» стремление Украины вступить в Евросоюз

23
Глава Еврокомиссии назвала «впечатляющим» стремление Украины вступить в Евросоюз

Руководство Евросоюза поспешило после саммита НАТО в Вильнюсе похвалить киевский режим, вероятно, чтобы немного успокоить президента Украины Владимира Зеленского после явной неудачи с ускорением вступления страны в НАТО. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев очень быстро продвигается по пути к вступлению в Евросоюз.


По утверждению фон дер Ляйен, Украина очень быстро проводит необходимые для членства в ЕС реформы. Они осуществляются, по ее словам, с «энтузиазмом» и очень интенсивно.

Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС - прекрасная, впечатляющая

- подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По утверждению главы Еврокомиссии, если Украина и далее будет продолжать в том же духе, она неизбежно добьется успеха, то есть будет принята в состав Евросоюза. Впрочем, кроме этих ободряющих слов пока, опять же, не предпринимается никаких конкретных действий в направлении ускорения принятия Украины в ЕС.

Как и в ситуации с членством НАТО, власти Евросоюза явно выжидают, чем закончится вооруженный конфликт с Россией, чтобы затем принять решение уже или о приеме Украины в объединение европейских государств, или об отказе во вступлении в ЕС, если режим и политический курс страны сменятся или она вообще прекратит свое существование в ее современном виде. Напомним, что на саммите НАТО Украине не сказали ничего конкретного по поводу ее возможной интеграции в состав Североатлантического альянса.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 10:25
    +5
    Смотри хрюк, какая морковка... Ой как потешно хромает! Какой упорный... как морковку хочет. Ну иди сюда... Щас мы тебе ещё одну ножку отрежем совсем не больно. А морковку пока уберем.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:33
      0
      Глава Еврокомиссии назвала «впечатляющим» стремление Украины вступить в Евросоюз

      Ну так где ещё таких смешных и сказочных найти?Все удивляются.

      «Сейчас самая важная задача — обеспечить победу Украины, если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1689093620

      Причём подвесили такую морковку что хрен её достанешь. laughingВы там побеждайте за нас и тогда вам всё будет,а если нет,то на нет как говорится и суда нет. Но украинцев и это похоже не смущает.Как зомби кричат в НАТО,в ЕС,в НАТО,в ЕС.И так без конца.До последнего украинца. Короче поматросят и бросят.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:53
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        До последнего украинца. Короче поматросят и бросят.

        Контрацептив, всегда одноразового пользования. См. инструкцию: "После использования, выбросить на помойку".
  2. Юрий Т.
    Юрий Т. Сегодня, 10:26
    +2
    Называется "восторженно послать на куй". Интересно, на 404 ещё кто-то продолжает верить, что их когда-нибудь посадят за общий стол с господами и и примут, как равных? Я не про марионеток, а про население.
  3. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 10:27
    +1
    Походу они вообще очень удивлены,офигевают от наглости щирых украинцев laughing
  4. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:27
    +4
    гинекологу виднее, где зеля находится вместе со страной
    1. radeon5000
      radeon5000 Сегодня, 10:37
      0
      Поддерживаю, и как говорил в фильме Джентльмены удачи Эраст Гарин - Какая отвратительная рожа, меня уже тошнит от всех этих гинекологов, экономистов и прочей шушеры, которые занимают высокие посты, которые требуют знаний истории и дипломатии, а в итоге имеем, то что имеем: гинеколог и экономист, ранее занимавшая древнейшей профессией, занимаются дипломатией и вместо поиска компромиссов и стремления к мирному урегулирования конфликтов, занимаются их разжиганием.
  5. vadi64
    vadi64 Сегодня, 10:31
    +1
    Дура, блд, причем полная и абсолютная! А какой бы получился гинеколог...
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:07
      0
      Походу не срослось там с врачеванием, поэтому в политику и пошла, руками ничего делать не нужно и ответственности ни какой.
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 10:32
    +1
    Если укропы будут постоянно кричать "ХАЛВА ,ХАЛВА,ХАЛВА" ,ФУ "Евросоюз,евросоюз,евросоюз",то обязательно во рту станет сладко.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:44
      +1
      Не факт, но что-то может и появиться
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:50
      +2
      Цитата: Александр 3
      "Евросоюз,евросоюз,евросоюз",то обязательно во рту станет сладко.

      Виртуально сладко, а когда попробуешь, то горько.
      Хотя это их естественное состояние.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:37
    +3
    Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС - прекрасная, впечатляющая
    Слова восхищения говорить научились, а принимать все же не спешите. Свои интересы дороже киевского друга. А главный интерес - Киев продолжает воевать без каких-либо серьезных обязательств перед ним.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:39
    +1
    Руководство Евросоюза поспешило после саммита НАТО в Вильнюсе похвалить киевский режим, вероятно, чтобы немного успокоить президента Украины Владимира Зеленского после явной неудачи с ускорением вступления страны в НАТО. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев очень быстро продвигается по пути к вступлению в Евросоюз.
    Так то можно и поражать было б, вот только над кем??? Там одни, похлеще других...
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:40
    +4
    Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС - прекрасная, впечатляющая

    - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.


    Вот Чумабаба ! А кто же кормить будет нищету, она подумала, или опять корми Германия, а у меня и так пенсия будет 15 000 евро.
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:41
    +1
    К тому времени когда "Украину" примут в ЕС, америкосы его уже так обдирут, что особой радости "Украине"это уже не доставит.
  11. Roust
    Roust Сегодня, 10:42
    0
    Сколько хряка не корми, а он всё на корыто смотрит. Однако, скоро - на убой.
  12. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 10:53
    0
    "Глава Еврокомиссии назвала «впечатляющим» стремление Украины вступить в Евросоюз". Это она еще не видела, как Зеленский на рояле играет.
  13. A2AD
    A2AD Сегодня, 10:53
    -1
    если Украина и далее будет продолжать в том же духе, она неизбежно добьется успеха,
    Типо все щеневмерлики до последнего издохнут. А последнего можно и в союз взять, что б застолбить землю где жило стадо свино-скотов. Уши саксов и тут торчат. Но с ними потом разбираться будем. А свиньям - ветеринарша сказала в скотомогильник, значит в скотомогильник.
  14. HAM
    HAM Сегодня, 10:57
    +2
    На одном из украинских пабликов прочитал :"Украина нечувствительна к потерям,это является прекрасным качеством для нато и ес....в будущем нато получит боеспособную армию,у которой есть чему поучиться..." Вот что интересно----всё это писал ду рак с дивана,или они уже все там такие?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:11
      0
      Согласен, не состыковочка какая-то насчет армии получается, таки кто там и кого учит?
  15. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:59
    0
    Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС - прекрасная, впечатляющая

    Скорость с которой Украина стремится к саморазрушению - впечатляющая
  16. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:06
    0
    Киев очень быстро продвигается по пути к вступлению в Евросоюз, считает акушерка. Дурость в ЕС сегодня на высоте!