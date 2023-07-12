Глава Еврокомиссии назвала «впечатляющим» стремление Украины вступить в Евросоюз

Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС - прекрасная, впечатляющая

Руководство Евросоюза поспешило после саммита НАТО в Вильнюсе похвалить киевский режим, вероятно, чтобы немного успокоить президента Украины Владимира Зеленского после явной неудачи с ускорением вступления страны в НАТО. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев очень быстро продвигается по пути к вступлению в Евросоюз.По утверждению фон дер Ляйен, Украина очень быстро проводит необходимые для членства в ЕС реформы. Они осуществляются, по ее словам, с «энтузиазмом» и очень интенсивно.- подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.По утверждению главы Еврокомиссии, если Украина и далее будет продолжать в том же духе, она неизбежно добьется успеха, то есть будет принята в состав Евросоюза. Впрочем, кроме этих ободряющих слов пока, опять же, не предпринимается никаких конкретных действий в направлении ускорения принятия Украины в ЕС.Как и в ситуации с членством НАТО, власти Евросоюза явно выжидают, чем закончится вооруженный конфликт с Россией, чтобы затем принять решение уже или о приеме Украины в объединение европейских государств, или об отказе во вступлении в ЕС, если режим и политический курс страны сменятся или она вообще прекратит свое существование в ее современном виде. Напомним, что на саммите НАТО Украине не сказали ничего конкретного по поводу ее возможной интеграции в состав Североатлантического альянса.