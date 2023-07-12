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Премьер-министр Венгрии: «Оружия для Украины нет, надо задуматься о мире»

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Премьер-министр Венгрии: «Оружия для Украины нет, надо задуматься о мире»

Позиция властей Венгрии относительно событий на Украине остается неизменной и заключается в стремлении к скорейшему прекращению огня и началу мирных переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вильнюсе.


Как отметил глава венгерского правительства, боевые действия идут в стране, граничащей с Венгрией, в которой проживают и этнические венгры. Жители Закарпатья венгерской национальности находятся в опасности.

Орбан подчеркнул, что НАТО создавалась как организация, направленная на защиту своих государств-членов, а не на развязывание и участие в боевых действиях в других странах. Поэтому Будапешт выступает против изменения позиции Североатлантического альянса.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна не отправляет Украине оружие, военных инструкторов, не предоставляет свои военные объекты для украинских войск, но старается укреплять собственную обороноспособность. Он также заявил, что альянс уже не способен осуществлять поставки вооружений в нужном для ВСУ объеме.

Оружия для Украины нет, надо задуматься о мире. Необходимо прекращение огня, и вместо войны необходимо как можно скорее начать мирные переговоры

- заявил Виктор Орбан.

Позиция венгерского лидера достойна всяческого внимания и уважения, учитывая ее уникальность в современной Европе. Будучи членом НАТО и Евросоюза, Венгрия является едва ли не единственной страной в этих объединениях, воздерживающейся от поставок оружия Украине и декларирующей негативное отношение к вооруженному конфликту и стремление к скорейшим мирным переговорам.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. Roust
    Roust Сегодня, 10:38
    +3
    Только - Капитуляция! Демилитаризация! Денацификация! Суд над нацистами! И полное отсутствие руины на карте планеты!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:54
      +1
      Цитата: Roust
      Суд над нацистами!

      Какой такой "суд"? Никакого суда! Только Трибунал.
      В остальном - абсолютно верно.
  2. ettore
    ettore Сегодня, 10:47
    -3
    Оружия для Украины нет, надо задуматься о мире. Необходимо прекращение огня, и вместо войны необходимо как можно скорее начать мирные переговоры
    - заявил Виктор Орбан.

    Конечно, если бы оружие было то этого не заявлял бы.
  3. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 10:51
    +1
    Есть [media=Есть оружие... А эти разговоры для отвода глаз.]
  4. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:53
    0
    Это очень долгая песня...там работы спецслужбам на десятки лет.Чтобы всю бандеровщину выжечь пройдут Годыыыы !
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:56
      +1
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Чтобы всю бандеровщину выжечь пройдут Годыыыы

      В исторической перспективе - пройдёт мгновение, всего лишь 2....3 поколения.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    0
    Оружия для Украины нет, надо задуматься о мире
    Пока только Венгрия не хочет влазить в этот грязный "договор" ЕС о военной помощи Киеву. У других возникают проблемы с наличием. Но при всем этом помощь продолжается и будет продолжаться очевидно до тех пор пока поставлять будет некому.