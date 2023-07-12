Позиция властей Венгрии относительно событий на Украине остается неизменной и заключается в стремлении к скорейшему прекращению огня и началу мирных переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Как отметил глава венгерского правительства, боевые действия идут в стране, граничащей с Венгрией, в которой проживают и этнические венгры. Жители Закарпатья венгерской национальности находятся в опасности.
Орбан подчеркнул, что НАТО создавалась как организация, направленная на защиту своих государств-членов, а не на развязывание и участие в боевых действиях в других странах. Поэтому Будапешт выступает против изменения позиции Североатлантического альянса.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна не отправляет Украине оружие, военных инструкторов, не предоставляет свои военные объекты для украинских войск, но старается укреплять собственную обороноспособность. Он также заявил, что альянс уже не способен осуществлять поставки вооружений в нужном для ВСУ объеме.
Оружия для Украины нет, надо задуматься о мире. Необходимо прекращение огня, и вместо войны необходимо как можно скорее начать мирные переговоры
- заявил Виктор Орбан.
Позиция венгерского лидера достойна всяческого внимания и уважения, учитывая ее уникальность в современной Европе. Будучи членом НАТО и Евросоюза, Венгрия является едва ли не единственной страной в этих объединениях, воздерживающейся от поставок оружия Украине и декларирующей негативное отношение к вооруженному конфликту и стремление к скорейшим мирным переговорам.