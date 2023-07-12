Военное обозрение
Войти Регистрация

Bloomberg: военные самолеты КНР совершили крупнейший за последние месяцы вылет к Тайваню

5
Bloomberg: военные самолеты КНР совершили крупнейший за последние месяцы вылет к Тайваню

НОАК провела очередные крупные военные учения вокруг острова Тайвань. На этот раз в маневрах участвовало наибольшее за последние месяцы количество китайских боевых самолетов, пишет Bloomberg.


В материале говорится, что авиация НОАК в составе 32 самолетов пересекла срединную линию в Тайваньском проливе, проведенную США в 1954 году. При этом крылатые машины в ходе текущих учений действовали совместно с боевыми кораблями ВМС Китая.

Американские журналисты напомнили, что китайские военные активизировали вылеты к острову, который Пекин считает своей территорией, после посещения Тайбэя тогдашним спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. В то же время в текущих маневрах было задействовано самое большое количество боевых самолетов за последние три месяца.

Эксперты из Bloomberg считают, что данный всплеск активности ВВС НОАК был вызван недавним визитом представителей Республиканской партии США на остров, которые прибыли в Тайбэй 3 июля с пятидневным визитом.

Сообщается, что тайваньские военные внимательно следили за маневрами самолетов и кораблей НОАК. В боевую готовность были приведены береговые ракетные комплексы.

По мнению американских экспертов, регулярные налеты китайской авиации на Тайвань призваны не только продемонстрировать силу и решительность НОАК, но и изрядно измотать немногочисленные войска потенциального противника. Армия Тайваня с августа прошлого года практически постоянно находится в состоянии полной боевой готовности, что негативно влияет не только на морально-волевые качества солдат, но и на общественное мнение на самом острове.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:11
    0
    Сколько продлится СВО на Тайване когда Китай блокирует остров с моря ?
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 11:38
      0
      ровно столько же, сколько продержится экономика Китая, когда ее блокируют, заморозят, США и их вассалы
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    +1
    с августа прошлого года практически постоянно находится в состоянии полной боевой готовности, что негативно влияет не только на морально-волевые качества солдат, но и на общественное мнение на самом острове.
    А это хорошо китайцы придумали не нанося ударов и не начиная войну планомерно изматывать изнеженную американскими обещаниями тайваньскую армию. А у солдат НОАК морально-волевые качества только возрастают.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:22
      0
      Цитата: rotmistr60
      изнеженную тайваньскую армию

      Как показала СВО, подобная риторика может в итоге выйти боком, особенно когда ее авторы сами начинают в нее верить и действовать отталкиваясь от нее. Недооценку противника, навязанную личному составу, я бы приравнял к вредительству и диверсии против собственных войск.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:21
    0
    Вообще-то для США по международным законам их линия проходит по границе территориальных вод омывающих только их территории и по сухопутной границе.А вот по их правилам,многие уже плюют на эти правила.Мы начали первые,переступив их линию на Украине начав своё СВО.