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Турецкая пресса: Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса»

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Турецкая пресса: Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса»

Несмотря на последние события, Турция ориентируется на сохранение дружественных отношений с Россией. Это следует из публикации в турецком издании Hürriyet.


По утверждению турецкой газеты, ссылающейся на источники информации в правительственных кругах Турции, власти страны выступают за «прозрачные переговоры» с руководством Российской Федерации.

Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса», поскольку Турция – международная и региональная держава

- пишет турецкое издание.

В турецком СМИ считают, что страна продолжит развивать отношения как с Россией, так и с Западом. Напомним, что ранее Турция высказалась за вступление Украины в Североатлантический альянс, подтвердила намерение вступить в Евросоюз, а также, что особенно негативно восприняли в России, освободила и передала главе киевского режима Владимиру Зеленскому пятерых нацистских командиров, попавших в российский плен еще в 2022 году в Мариуполе и вывезенных в Турцию бизнесменом Романом Абрамовичем.

Понятно, что такие шаги Анкары вряд ли можно назвать дружественными. Впрочем, Турция никогда и не позиционировала себя как союзника России, а подчеркивала, что ей выгодно экономическое партнерство с нашей страной. Вопрос только в том, действительно ли нам нужны такие «партнеры», особенно в текущей ситуации, когда российские войска ведут ожесточенные боевые действия против украинских формирований, вооружаемых и оснащаемых не только Западом, но и той же самой Турцией.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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44 комментария
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:44
    +2
    Так а Азовцев зачем из Турции отпустили? Ладно там со вступлением Швеции в НАТО Турция проводит шантаж, чтобы Турцию в ЕС приняли, это их дела. В следующий раз уже никто в Турцию пленных не отпустит, этот вариант теперь закрыт для реализации.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:48
      +11
      Да ладно.... Найдётся опять какой-нибудь олигарх который чтобы ему средства разморозили на Западе договорится и перевезёт нациков к туркам. Ну или в Эмираты вывезет.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: Nexcom
        Найдётся опять какой-нибудь олигарх который чтобы ему средства разморозили на Западе договорится и перевезёт нациков к туркам.

        В Москве сейчас идет ожесточенная подковерная возня. Ведь недаром незадолго до приезда комика в Стамбул, в Москву прибыл Роман Абрамович. Тот самый Абрамович, который дарил азовцам айфоны и предоставлял свой самолет, что бы те с комфортом долетели до Турции.
        По имеющейся информации бывший владелец футбольного клуба "Челси" привез с собой соглашение, где России предлагается продлить зерновую сделку, а в обмен ей с барского плеча дадут возможность экспортировать 30% от всего объема удобрений, которые были изначально предусмотрены зерновой сделкой. Что ж, царский жест, нечего сказать. Но судя по всему Абрамович получил что называется от ворот поворот, и уехал к своему новому турецкому хозяину несолоно хлебавши.
        Видимо с этим и связано резкое "повышение ставок" Эрдоганом. Реализация этого сценария может приблизить Россию и Турцию к тринадцатому за всю историю существованию двух стран, прямому вооруженному конфликту.
        1. Всем_Добра
          Всем_Добра Сегодня, 11:04
          +6
          А с чего это вооруженный конфликт с турцией будет ? Война с какой целью ?
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:23
            +1
            Цитата: Всем_Добра
            А с чего это вооруженный конфликт с турцией будет ? Война с какой целью ?

            Войны может и не будет, но пакостей турки наделают, хотя бы сопровождение военными кораблями Турции "хлебных конвоев", может обернуться горячей фазой. А вот в Сирии может и придётся с ними столкнуться.
        2. Бородач
          Бородач Сегодня, 11:15
          +4
          Цитата: carpenter
          Цитата: Nexcom
          Найдётся опять какой-нибудь олигарх который чтобы ему средства разморозили на Западе договорится и перевезёт нациков к туркам.

          В Москве сейчас идет ожесточенная подковерная возня. Ведь недаром незадолго до приезда комика в Стамбул, в Москву прибыл Роман Абрамович. Тот самый Абрамович, который дарил азовцам айфоны и предоставлял свой самолет, что бы те с комфортом долетели до Турции.
          По имеющейся информации бывший владелец футбольного клуба "Челси" привез с собой соглашение, где России предлагается продлить зерновую сделку, а в обмен ей с барского плеча дадут возможность экспортировать 30% от всего объема удобрений, которые были изначально предусмотрены зерновой сделкой. Что ж, царский жест, нечего сказать. Но судя по всему Абрамович получил что называется от ворот поворот, и уехал к своему новому турецкому хозяину несолоно хлебавши.
          Видимо с этим и связано резкое "повышение ставок" Эрдоганом. Реализация этого сценария может приблизить Россию и Турцию к тринадцатому за всю историю существованию двух стран, прямому вооруженному конфликту.

          России тоже нужно проводить по отношению к Турции политику баланса: поставлять вооружение курдам.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:29
            +5
            Цитата: Бородач
            России тоже нужно проводить по отношению к Турции политику баланса: поставлять вооружение курдам.

            По хорошему нужно. Когда то при Союзе, мы их поддерживали оружием и обучали даже в военных академиях. По личному общению с ними, мне они импонируют.
          2. Grigory B
            Grigory B Сегодня, 12:00
            +1
            Цитата: tihonmarine
            России тоже нужно проводить по отношению к Турции политику баланса: поставлять вооружение курдам.

            А еще лучше забанить весь туристический поток в Турцию.Не понимаю допустим чем отдых на Иссык-Куле хуже турецкого,за-то киргизы в отличие от турок ножи в спину не метают.
            1. Telur
              Telur Сегодня, 12:39
              0
              Цитата: Grigory B
              А еще лучше забанить весь туристический поток в Турцию.Не понимаю допустим чем отдых на Иссык-Куле хуже турецкого,за-то киргизы в отличие от турок ножи в спину не метают.

              А Киргизия сможет обеспечить чистоту средиземного моря в Исык-Куле, комфорт и условия турецких курортов? Или как в крыму, только деньги вымогать, свалки мусора на пляжах и городские канализации прям через пляж в море?
              В Турции песок на пляже каждый день просеивает персонал, а в крыму за весь сезон хоть раз ?
              В крыму кроме разговоров что местные должны за сезон на весь год заработать и стенания про жадных туристов не слышал ничего. Мне бы так на крайнем севере, за 3 месяца на год зарабатывать
          3. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 12:08
            0
            Цитата: Бородач
            России тоже нужно проводить по отношению к Турции политику баланса: поставлять вооружение курдам.

            Мы не можем использовать этот "актив" в силу того, что им по полной программе пользуются матрасы. Они же его и вооружают. Надо что то другое кубатурить winked
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:00
      +2
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      В следующий раз уже никто в Турцию пленных не отпустит, этот вариант теперь закрыт для реализации.

      Ну так другой обманет в следующий раз! Кто там у нас еще остался? Китайцы? Могут нас китайцы обмануть? По-моему, это уже стало международной забавой - обмануть одного доверчивого президента.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:33
      0
      Вопрос только в том, действительно ли нам нужны такие «партнеры»

      В международных отношениях нет место детским обидкам. Обязанность руководства - принимать решения с позиции рационализма и наибольшей пользы для государства.
      А подход "назло другим отморожу себе уши" - верх некомпетентности.
      Турция ничего РФ не должна и её основная цель - собственные интересы, как у любого нормального государства. А задача руководства РФ - получить максимум пользы из того что есть, во благо своей страны.
      Ломать много ума не надо.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:51
    -4
    Несмотря на последние события, РФ ориентируется на сохранение дружественных отношений с Турцией.
    Надо бы для баланса потопить пару турецких кораблей, если они попробуют продолжить "зерновую сделку" и прикрывать суда с зерном.
    1. Комментарий был удален.
    2. DvaParovoza
      DvaParovoza Сегодня, 12:24
      0
      ЦИПСОшное недоразумение, потопят все, что посчитают нужным. Прямо сейчас идет уничтожение портовой инфраструктуры Одессы в рамках "консультаций о продлении зерновой сделки". Ты рад?
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:52
    +14
    А что сказала бы эта турецкая пресса, если бы Россия вооружила бы курдов до зубов российским оружием - а потом тоже сказала бы, что это было не "отворачивание" от Турции, а осуществление политики баланса...
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:07
      +4
      Россия вооружила бы курдов до зубов российским оружием

      Идея good
      Можно и не только российским, а например амерским, пусть потом султан репу чешет, откуда появился джавелин, который прилетел по туркам.
      То-ли амерцы поставили, то-ли мы подкинули, то-ли хох-лы забарыжили, поди разберись.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:05
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      А что сказала бы эта турецкая пресса, если бы Россия вооружила бы курдов до зубов российским оружием

      Когда турки недовольны у них не только турецкая пресса возмущается, они еще и самолет могут сбить.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:52
    +10
    Какой то баланс кривой получается. Надо тоже провести политику баланса и выйти из зерновой сделки, а затем разхуя...ть морские порты. И балансировать дальше в том же духе
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:09
      +2
      Цитата: Rt Rt
      Какой то баланс кривой получается. Надо тоже провести политику баланса и выйти из зерновой сделки, а затем раздолбать морские порты.

      Вы тут верно мыслите, но с точки зрения турецкой политической культуры ничего страшного и даже заслуживающего внимания не произошло, но с русской точки зрения произошло самое настоящее предательство. Предательство, которое должно быть наказано.
      Эрдоган между тем высказался не только по поводу НАТО и "Азова". Он также сообщил, что считает правильным и возможным продление зерновой сделки "ещё до 17 июля".
      То есть Эрдоган ожидает, что Россия (несмотря на все слова, сказанные её президентом и министром иностранных дел) совершит ещё один "жест доброй воли". Будем откровенны, у него есть для этого основания, так как до сих пор Россия несколько раз подряд говорила о том, что условия сделки не выполняются, а потом вотировала её продление.
      Поживем увидим.
      1. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 11:30
        +4
        Не знаю почему, но наше руководство никак не усвоит, что на Востоке ЛЮБОЙ жест доброй воли воспринимается как слабость и сигнал к тому, чтобы гнуть оппонента дальше. Там только баш на баш.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:09
      0
      Цитата: Rt Rt
      выйти из зерновой сделки, а затем разхуя...ть морские порты.

      Мосты не можем уничтожить! Морские порты посложнее будет.
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:54
    -1
    Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса», поскольку Турция – международная и региональная держава
    Многие страны в эпоху противостояния США с СССР пытались проводить такую же политику, только вот ни чем хорошим для них это потом не закончилось. Турции нужно помнить об этом.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 11:06
      +4
      Где СССР и где нынешняя Россия? Если уж на то пошло, то Украина - тоже часть того СССР, причём далеко не второстепенная.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:32
        +2
        Цитата: УАЗ 452
        Если уж на то пошло, то Украина - тоже часть того СССР, причём далеко не второстепенная.

        Было время, но времена и люди изменились. От любви до предательства, один шаг. Поманили долларом и любовь прошла.
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 11:10
      0
      Воры,прежде чем что ли бо украсть ,очень внимательно наблюдают за своей жертвой.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:58
    -1
    Турецкая пресса: Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса»
    . Да как ни назови эту позицию, "баланс, шпагат, на двух стульях усидеть", никому не удаётся на ней удержаться!!!
  7. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 10:59
    +2
    В принципе, они даже не врут нисколько. Но баланс в политике учитывает в первую очередь важность и силу партнёров, с которыми выстраиваешь отношения. Объективные оценки нашей мощи примерно и соответствуют тому "балансу", который мы сейчас наблюдаем. Собственно говоря, на нашей чаше весов кроме ЯО уже и нет ничего.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:59
    +2
    Активы (акции)компании Диметра,из которой вышел ВТБ проскользили мимо носа султана улетели к султану Оммана.Все довольны ,кроме Эрдогана- у Новороссийского и Таманьского зерновых терминалов появилась международная крыша - с стабильной валютой.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    +1
    Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса»
    Баланс подразумевает равновесие, а действия Турции явно этому не способствуют. О каком балансе можно говорить если "чаша весов" перетягивает в турецкую сторону?
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:07
    +5
    Турция столетиями воевала с Московским княжеством, Русским царством, Российской империей. Не была дружественной Советскому Союзу. И только Торговая Федерация готова общаться с кем угодно, когда угодно, лишь бы была личная прибыль.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:43
      +2
      Цитата: Гардамир
      Турция столетиями воевала с Московским княжеством, Русским царством, Российской империей.

      Аж 12 раз воевала. Это у них уже на генетическом уровне, пакостить России.
  11. Диванный_стратег
    Диванный_стратег Сегодня, 11:12
    0
    Цитата: Румaтa
    Надо бы для баланса потопить пару турецких кораблей, если они попробуют продолжить "зерновую сделку" и прикрывать суда с зерном.

    Угу, угу. Только надо учитывать такой момент: это корабли страны нато. И атака на них равнозначна атаке на страну нато со всеми последствиями. А последствия такие, что как только пустили ракеты или торпеды по этим кораблям, нужно сразу применять ЯО - другого выхода нет.
    Самый адекватный ответ в данной ситуации: дождаться когда достроят завод по производству байтакаров на украине ( с завозом оборудования) и сровнять его с землёй.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 11:23
      0
      Корабли могут подорваться на неизвестных минах. А там поди разберись - наши это, или хохляцкие с якорей сорвало
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 11:57
      +1
      Можно накрыть порты 404, откуда зерно отгружают, так себе вариант, но это не будет нападение на НАТО.... Вони конечно будет много, так и Турция останется в пролете
  12. Боршть
    Боршть Сегодня, 11:15
    +1
    помочь курдам ради баланса




    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  13. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 11:26
    0
    России почему-то сильно хотелось бомбить протурецкую часть Идлиба 2-3 недели назад.
  14. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:32
    0
    Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса», поскольку Турция – международная и региональная держава

    - пишет турецкое издание.
    А то что Тайип Реджеп Эрдоган - козёл так козлом и остался неоспоримый факт. По всем понятиям. И не надо питать себя иллюзиями о том что Турция братско-сестринская страна. Туристам следовало бы пересмотреть страну-курорт при проведении отпуска. Например страны юго-восточной Азии, островов Океании, а также Африки request
  15. Govorun
    Govorun Сегодня, 11:34
    0
    Турецкая пресса: Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса»

    А Россия может НЕ отвернуться, а продолжить "политику баланса" вооружая к примеру курдов ?!.
  16. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 11:40
    +1
    A la Turquie de voir son intéret, si elle préfère adhérer à une UE moribonde et vassale des USA, ou aux BRICS plus prometteurs d'avenir!
  17. shrus79
    shrus79 Сегодня, 11:51
    0
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Так а Азовцев зачем из Турции отпустили? Ладно там со вступлением Швеции в НАТО Турция проводит шантаж, чтобы Турцию в ЕС приняли, это их дела. В следующий раз уже никто в Турцию пленных не отпустит, этот вариант теперь закрыт для реализации.

    Писали в телеграмах, что на Пердогана НАТО давило в преддверии саммита (ну, может, плюшки какие пообещали типа вступления в ЕС или кары разнообразные). Видимо, как свидетельство о намерениях каклов и отпустил, не согласовав в нами. Еще писали, что наши в Сирии наваляли турецким проксям, и Пердоган обиделся.
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:51
    0
    Эрдоган будет нагибать Россию пока ему разрешают ,осталось понять где та грань ,за которой нас не устроит такое отношение
  19. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:03
    +2
    Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса» то есть вешает лапшу на уши таким как Песков. Который считает что хаб для Турции это другое, а строительство танкового завода Киеву это балансировка.
  20. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 12:12
    0
    Много полезных комментариев, но в жизнь они вряд ли воплотятся! У руководства нашей страной свои "тараканы" в голове! Они всё делают не угоду великих и нужных идей, а в угоду своих олигархов и их миллиардов.
    Вот во времена Сталина они назывались не олигархами, а ворами государственного имущества и все отбывали сроки с конфискацией.. Особо выдающиеся шли под расстрел.
    Вряд ли наша "коляска" при таком раскладе приедет в "светлое будущее".
  21. Д-восток
    Д-восток Сегодня, 12:24
    0
    Ласковый турчонок двух маток сосет....По большому счёту эти выпущенные - моральная обида. Но важнее, чтобы он по-прежнему проливы держал закрытыми, против параллельного импорта не предпринимал мер. Да, гаубицы вроде, поставлять не будут же, такое писали.