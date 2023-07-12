Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса», поскольку Турция – международная и региональная держава

Несмотря на последние события, Турция ориентируется на сохранение дружественных отношений с Россией. Это следует из публикации в турецком издании Hürriyet.По утверждению турецкой газеты, ссылающейся на источники информации в правительственных кругах Турции, власти страны выступают за «прозрачные переговоры» с руководством Российской Федерации.- пишет турецкое издание.В турецком СМИ считают, что страна продолжит развивать отношения как с Россией, так и с Западом. Напомним, что ранее Турция высказалась за вступление Украины в Североатлантический альянс, подтвердила намерение вступить в Евросоюз, а также, что особенно негативно восприняли в России, освободила и передала главе киевского режима Владимиру Зеленскому пятерых нацистских командиров, попавших в российский плен еще в 2022 году в Мариуполе и вывезенных в Турцию бизнесменом Романом Абрамовичем.Понятно, что такие шаги Анкары вряд ли можно назвать дружественными. Впрочем, Турция никогда и не позиционировала себя как союзника России, а подчеркивала, что ей выгодно экономическое партнерство с нашей страной. Вопрос только в том, действительно ли нам нужны такие «партнеры», особенно в текущей ситуации, когда российские войска ведут ожесточенные боевые действия против украинских формирований, вооружаемых и оснащаемых не только Западом, но и той же самой Турцией.