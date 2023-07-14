Несоблюдение договоренностей с Россией становится распространенной практикой. Почему это опасно для государства

«договоры являются пустыми словами, если нации не рассматривают их как подлежащие исполнению обязательства и как правила, которые должны неукоснительно соблюдаться».
Если рассматривать это высказывание Ваттеля относительно нынешней международно-политической ситуации, то следует отметить, что некоторые страны, с которыми Россия заключает договоренности, не рассматривают их как подлежащие исполнению и полагают, что их можно нарушать без последствий для себя.
Вот уже на протяжении нескольких дней в отечественных СМИ и блогосфере обсуждают возвращение на Украину командиров бригады «Азов» (в России признана террористической организацией), которые согласно договоренностям между Россией и Турцией должны были находиться в Турецкой Республике до окончания военного конфликта. Однако после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины В. Зеленского, «азовцев» отпустили, при этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию не поставили в известность.
Таким образом, несоблюдение договоренностей с Россией становится распространенной практикой – президент России Владимир Путин и сам неоднократно говорил о том, что Россию в последнее время не раз обманывали. Отчего так происходит и почему это опасно для государства?
Почему «партнеры» Москвы один за другим нарушают договоренности?
Несмотря на официальные заявления о том, что российское руководство не было поставлено в известность относительно договоренностей Эрдогана и Зеленского, впоследствии некоторые блогеры попытались преподнести ситуацию как некий очередной «хитрый план» и результат закулисных договоренностей. По одной из версий, это своеобразный ответ на то, что Россия не продлит зерновую сделку. Проверить достоверность этих заявлений пока не представляется возможным, однако высока вероятность того, что сделка будет продлена, как это уже неоднократно случалось ранее.
Почему Эрдоган так поступил? Поскольку уверен, что никакого ответа России на этот шаг не последует. Ведь Турция – это единственный «партнер» Москвы в стане НАТО, с которым можно вести дела, единственный посредник с коллективным Западом. К тому же через Турцию идет поток «параллельного импорта», что ставит Россию в определенную зависимость от позиции Эрдогана. Кроме того, Турция, при желании, может открыть проливы для того, чтобы в Черное море вошли корабли НАТО.
Тем не менее то, что «партнеры» Москвы один за другим нарушают договоренности, считают это нормальной практикой и уверены в своей безнаказанности, настораживает. Ведь тем, кто наблюдает за ситуацией со стороны, может показаться, что водить за нос и обманывать российское руководство – это норма, а не аномалия.
Сначала Запад обманул Россию с соблюдением Минских договоренностей, это признала бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая публично заявила, что Минские соглашения подписывались, чтобы дать Украине время и усилить ее армию. Затем уже после начала специальной военной операции Киев при посредничестве Турции обманул Москву с Стамбульскими соглашениями. С зерновой сделкой Россию также обманули, не выполняя российскую часть соглашения.
Точно так же происходит и с поставками вооружений Украине – сначала страны ЕС и США опасались передавать Украине тяжелые вооружения и тем более дальнобойные ракеты, однако впоследствии, оценивая реакцию Москвы на то или иное решение, там поняли, что это можно делать без последствий для себя. Все заявленные красные линии, которые нарушались без особых последствий, оказались не более чем риторическим приемом.
В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ (речь идет о крылатых ракетах большой дальности SCALP), Германия одобрила новый пакет военной помощи Украине на 700 млн евро, в который войдут 2 установки Patriot, танки Leopard и БМП Marder.
Россия, как и ранее, ответила на это заявлением Дмитрия Пескова о том, что это ошибочное решение, которое никак не повлияет на ход СВО. Очень угрожающее заявление для Запада, не правда ли?
С другой стороны – а чем может ответить Россия той же Франции? Вариантов на самом деле не так много, среди них снижение или разрыв дипломатических отношений и запрет французского бизнеса в России (часть которого продолжает работать, несмотря на санкции) и его национализация. Едва ли эти шаги способны создать Франции серьезные проблемы, однако ни один из этих инструментов не был использован.
О возможном мирном договоре
Военные конфликты, особенно те, в которых стороны не имеют серьезного преимущества на поле боя, обычно завершаются дипломатическим путем. А главный инструмент дипломатии, как известно – это переговоры в официальном и неофициальном формате. При этом проблемы, обозначенные выше, могут являться серьезным препятствием для заключения итоговых соглашений по результатам таких переговоров.
На данный момент, учитывая, что ВС РФ ведут оборонительные бои, а украинское контрнаступление по сути провалилось, ибо проходит крайне неудачно для Киева, вероятность того, что по итогам летней кампании военный конфликт может быть , возрастает. О вероятности такого развития событий автор указывал еще в апреле в материале «Украинское контрнаступление станет маркером будущего СВО».
Однако заморозка конфликта, что может выразиться в снижении интенсивности боевых действий в зоне СВО, вялой позиционно-оборонительной войне, не есть завершение конфликта. И в случае, если Украина продолжит получать вооружения в прежнем объеме, вероятность того, что конфликт по истечении какого-то времени (пусть даже и через год-другой) разморозится, достаточно велика. Поэтому заморозка конфликта без каких-либо письменных договоренностей и обязательств по итогу ни к чему хорошему не приведет, стороны конфликта в целом продолжат оставаться в состоянии перманентной войны.
Но и с письменными договоренностями далеко не все так просто. И дело не только в том, что стороны конфликта имеют фундаментальные противоречия.
Возникает вопрос – кто выступит гарантом таких договоренностей и будет способен обеспечить контроль за их выполнением? Кто даст гарантии того, что Россию не обманут в очередной раз?
Все эти «африканские инициативы» и прочие попытки добиться подписания соглашения между Россией и Украиной едва ли жизнеспособны, поскольку ни одна из африканских стран не обладает достаточным политическим весом и влиянием, чтобы быть гарантом данных договоренностей.
Конечно, вечных и нерушимых договоров не существует, однако то, как Россия раз за разом ведется на обещания западных стран и Украины, которые даются в непубличных переговорах, а те впоследствии отказываются от своих обещаний – это аномалия. В истории такого еще не случалось. Впрочем, в дивном новом мире, реальности постмодерна, где истины прошлого опровергнуты и подвержены забвению, а мораль стала, как нынче принято говорить у дипломатов, гибкой, это не вызывает удивления.