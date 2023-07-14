Военное обозрение
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Несоблюдение договоренностей с Россией становится распространенной практикой. Почему это опасно для государства

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Известный швейцарский юрист Эмер де Ваттель в далеком XVIII веке писал, что


«договоры являются пустыми словами, если нации не рассматривают их как подлежащие исполнению обязательства и как правила, которые должны неукоснительно соблюдаться».

Если рассматривать это высказывание Ваттеля относительно нынешней международно-политической ситуации, то следует отметить, что некоторые страны, с которыми Россия заключает договоренности, не рассматривают их как подлежащие исполнению и полагают, что их можно нарушать без последствий для себя.

Вот уже на протяжении нескольких дней в отечественных СМИ и блогосфере обсуждают возвращение на Украину командиров бригады «Азов» (в России признана террористической организацией), которые согласно договоренностям между Россией и Турцией должны были находиться в Турецкой Республике до окончания военного конфликта. Однако после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины В. Зеленского, «азовцев» отпустили, при этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию не поставили в известность.

Таким образом, несоблюдение договоренностей с Россией становится распространенной практикой – президент России Владимир Путин и сам неоднократно говорил о том, что Россию в последнее время не раз обманывали. Отчего так происходит и почему это опасно для государства?

Почему «партнеры» Москвы один за другим нарушают договоренности?


Несмотря на официальные заявления о том, что российское руководство не было поставлено в известность относительно договоренностей Эрдогана и Зеленского, впоследствии некоторые блогеры попытались преподнести ситуацию как некий очередной «хитрый план» и результат закулисных договоренностей. По одной из версий, это своеобразный ответ на то, что Россия не продлит зерновую сделку. Проверить достоверность этих заявлений пока не представляется возможным, однако высока вероятность того, что сделка будет продлена, как это уже неоднократно случалось ранее.

Почему Эрдоган так поступил? Поскольку уверен, что никакого ответа России на этот шаг не последует. Ведь Турция – это единственный «партнер» Москвы в стане НАТО, с которым можно вести дела, единственный посредник с коллективным Западом. К тому же через Турцию идет поток «параллельного импорта», что ставит Россию в определенную зависимость от позиции Эрдогана. Кроме того, Турция, при желании, может открыть проливы для того, чтобы в Черное море вошли корабли НАТО.

Тем не менее то, что «партнеры» Москвы один за другим нарушают договоренности, считают это нормальной практикой и уверены в своей безнаказанности, настораживает. Ведь тем, кто наблюдает за ситуацией со стороны, может показаться, что водить за нос и обманывать российское руководство – это норма, а не аномалия.

Сначала Запад обманул Россию с соблюдением Минских договоренностей, это признала бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая публично заявила, что Минские соглашения подписывались, чтобы дать Украине время и усилить ее армию. Затем уже после начала специальной военной операции Киев при посредничестве Турции обманул Москву с Стамбульскими соглашениями. С зерновой сделкой Россию также обманули, не выполняя российскую часть соглашения.

Точно так же происходит и с поставками вооружений Украине – сначала страны ЕС и США опасались передавать Украине тяжелые вооружения и тем более дальнобойные ракеты, однако впоследствии, оценивая реакцию Москвы на то или иное решение, там поняли, что это можно делать без последствий для себя. Все заявленные красные линии, которые нарушались без особых последствий, оказались не более чем риторическим приемом.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ (речь идет о крылатых ракетах большой дальности SCALP), Германия одобрила новый пакет военной помощи Украине на 700 млн евро, в который войдут 2 установки Patriot, танки Leopard и БМП Marder.

Россия, как и ранее, ответила на это заявлением Дмитрия Пескова о том, что это ошибочное решение, которое никак не повлияет на ход СВО. Очень угрожающее заявление для Запада, не правда ли?

С другой стороны – а чем может ответить Россия той же Франции? Вариантов на самом деле не так много, среди них снижение или разрыв дипломатических отношений и запрет французского бизнеса в России (часть которого продолжает работать, несмотря на санкции) и его национализация. Едва ли эти шаги способны создать Франции серьезные проблемы, однако ни один из этих инструментов не был использован.

О возможном мирном договоре


Военные конфликты, особенно те, в которых стороны не имеют серьезного преимущества на поле боя, обычно завершаются дипломатическим путем. А главный инструмент дипломатии, как известно – это переговоры в официальном и неофициальном формате. При этом проблемы, обозначенные выше, могут являться серьезным препятствием для заключения итоговых соглашений по результатам таких переговоров.

На данный момент, учитывая, что ВС РФ ведут оборонительные бои, а украинское контрнаступление по сути провалилось, ибо проходит крайне неудачно для Киева, вероятность того, что по итогам летней кампании военный конфликт может быть , возрастает. О вероятности такого развития событий автор указывал еще в апреле в материале «Украинское контрнаступление станет маркером будущего СВО».

Однако заморозка конфликта, что может выразиться в снижении интенсивности боевых действий в зоне СВО, вялой позиционно-оборонительной войне, не есть завершение конфликта. И в случае, если Украина продолжит получать вооружения в прежнем объеме, вероятность того, что конфликт по истечении какого-то времени (пусть даже и через год-другой) разморозится, достаточно велика. Поэтому заморозка конфликта без каких-либо письменных договоренностей и обязательств по итогу ни к чему хорошему не приведет, стороны конфликта в целом продолжат оставаться в состоянии перманентной войны.

Но и с письменными договоренностями далеко не все так просто. И дело не только в том, что стороны конфликта имеют фундаментальные противоречия.

Возникает вопрос – кто выступит гарантом таких договоренностей и будет способен обеспечить контроль за их выполнением? Кто даст гарантии того, что Россию не обманут в очередной раз?

Все эти «африканские инициативы» и прочие попытки добиться подписания соглашения между Россией и Украиной едва ли жизнеспособны, поскольку ни одна из африканских стран не обладает достаточным политическим весом и влиянием, чтобы быть гарантом данных договоренностей.

Конечно, вечных и нерушимых договоров не существует, однако то, как Россия раз за разом ведется на обещания западных стран и Украины, которые даются в непубличных переговорах, а те впоследствии отказываются от своих обещаний – это аномалия. В истории такого еще не случалось. Впрочем, в дивном новом мире, реальности постмодерна, где истины прошлого опровергнуты и подвержены забвению, а мораль стала, как нынче принято говорить у дипломатов, гибкой, это не вызывает удивления.
Автор:
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22 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:19
    +6
    Несоблюдение договоренностей с Россией становится распространенной практикой. Почему это опасно для государства

    Потому что государственные отношения должны базироваться не на понятиях и сиюминутной выгоде, а друзей ищут не на помойке, а выбирают в ходе проверки на преданность.
    Это у буржуев нет друзей...А в СССР были люди, шедшие на смерть по зову сердца!
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:30
      +2
      Цитата: ROSS 42
      должны базироваться не на понятиях и сиюминутной выгоде, а друзей ищут не на помойке...

      В политике, видимо, не бывает друзей. Точно есть попутчики, но временные...
      Может быть проблема в том, что нам часто и повсюду мерещатся "друзья", даже там, где их никогда не было? Вся "дружба" к США держится на долларе и авианосцах. СССР как-то прочувствовал на себе "дружбу на век" на острове Даманский...
      Так может именно "выгода", холодный расчет и выгода для своей страны и народа? Только не "сиюминутная", а стратегическая, на долгие годы. Может нужно не "друзей" искать, а сколачивать группу просто попутчиков, которым комфортно вместе?
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 07:11
        +1
        выгода для своей страны и народа?
        При нынешней власти, личная выгода будет всегда превыше государственной. Взять хотя бы мариупольских сидельцев отданных Эрдогану. Это было сделано для блага Абрамовича, а не России.
  2. Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко Сегодня, 05:23
    +9
    В дивном новом мире, реальности постмодерна, где истины прошлого опровергнуты и подвержены забвению, а мораль стала, как нынче принято говорить у дипломатов, гибкой,
    только лидера России обманывают?
    А говорили по телеку, что он не очень во внутренней политике, зато как силен во внешней, как силён.
    Про что есть - написано хорошо, а что делать то?
    Какой пошаговый план исходя из текущих ресурсов?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:59
      +2
      С нами ведут себя так,как мы сами позволяем вести.Вот и вся причина.Политика России в последние дясителетия свела на нет все усилия советской дипломатии
    2. Таймень
      Таймень Сегодня, 07:43
      0
      Прямо как невинная девушка."Обманул негодяй и бросил.Как быть теперь.Ворота дёгтем мажут,Честные девицы в след плюют.Да тут ещё и животик набухает.Как жить страшно".
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 05:29
    +7
    Автор не вполне прав, что "в истории такого не случалось".

    Такое случалось в истории отношений американских индейцев и "белых людей". Последние подписывали любые "говорящие бумаги", с которыми индейцы носились, как дурни с писаной торбой.

    Или случалось в истории аборигенов меланезийцев с их Карго-культом копирования......
    У нас тоже все "как у белых господ" : и свой Белый дом, и Конституция лежит на полочке и Сенаторы и Губернаторы.... И даже "праймериз".....

    У нас 30 лет живёт дичайший политический лозунг : "А за кого ещё?..." ибо "никого кроме действующего Царя не просматривается".. За этим просматривается само-признание своей не полноценности.... Неполноценности общества, где на 100 миллионов - кроме Царя--ни одного нормального руководителя на смену нет.

    На деле мы избираем Президента пожизненно, как избирали Михаила Романова с его боярами в 17 веке. Разница только в одном--в 17 веке это делалось по закону, а в 21 веке--по древнему обычаю в обход закона, подсмотреного "у белых людей"...

    Все сии "законы белых людей" в России ведь тоже не исполняются ! ! "Закон, что дышло...."
    Они это видят и понимают..... Чего же удивляться, что и они не считают обязательным исполнять "договоры с индейцами"....?? .

    Это все именуется выражением :"деградация общества". Которому уже 30 лет назад был поставлен окончательный диагноз. hi
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:19
      +4
      Цитата: иван2022
      "А за кого ещё?...

      В мире капитализма правит большой капитал. Капитал ствит задачи и реализует их, он выбирает. И не важно что вы видите, важно только то, что происходит и кому это выгодно.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 06:36
        +3
        Цитата: Doccor18
        Цитата: иван2022
        "А за кого ещё?...

        В мире капитализма правит большой капитал. Капитал ствит задачи и реализует их, он выбирает. И не важно что вы видите, важно только то, что происходит и кому это выгодно.
        Важно!
        В мире капитала народ вполне может снести правительство, если уровень жизни снижается......

        Наверное поэтому в мире капитала европейские страны занимают в рейтинге уровня жизни ООН места с 1 по 30,а Россия В МИРЕ ФЕОДАЛьНЫХ ОТНОШЕНИЙ.... место после номера 60.....
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 07:13
          0
          Цитата: иван2022
          В мире капитала народ вполне может снести правительство, если уровень жизни снижается......

          При капитализме ВСЕГДА снижается уровень жизни у большей части населения. Даже вполне респектабельные граждане государств Европы прочувствовали это на себе. Но много ли вы знаете современных примеров когда "удачно сносили"? Только не об "оранжевых революциях". Вся проблема в том, что даже доведенный до предела терпения народ снесет всего лишь декорации, а не базис. Подкинут деньжат, построят новые декорации...

          Цитата: иван2022
          Наверное поэтому в мире капитала европейские страны занимают в рейтинге уровня жизни ООН места с 1 по 30

          Так все сейчас в мире капитала живём. Почему же только у ограниченного количества стран рейтинг высокий? Не потому ли, что эти "крепыши" веками и с упоением грабили весь остальной мир (и сейчас продолжают это делать)? Или в мире капитала не все равны?
          1. иван2022
            иван2022 Сегодня, 07:49
            0
            Уровень жизни народов Запада снижается? По о отношению к чему? Объясните конкретно.
            Вы приравниваете уровень жизни русского народа в России и народов на Западе? Это не серьёзно!

            Многие примеры западных революций настоящих, а не цветных--как раз и есть причина высокого уровня жизни на Западе.

            И там продолжительность жизни растёт! И потребление устойчиво росло десятки лет.
            И если оно теперь снизится-будут и уже есть мощные протестные движения. Это у психически нормальных так и должно быть. А у ненормальных--чем хуже, тем они более "сплачиваются вокруг... ..".

            Революция 1917 в России оказалось необыкновенно кровавой не потому, что это была революция. А потому, что если за дело берутся русские--все остальные уже знают заранее, что будет много жертв и катастроф, а в конечном результате все будет пропито и разворовано.....
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:30
    +6
    Обман -это когда анонсируют одно,а получается по другому. И люди верят,а потом говорят-"Ну как же так. Нам же обещали".Обман происходит тогда,когда вместо реального начинаются разные придумки. И опять люди сначала верят. Но так долго продолжаться не может.В результате люди уже ни во что не верят. И это самый худший вариант.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 06:40
      +1
      Людям никто ничего у нас не обещал. Если проследить за заявлениями властей. Народу только "подают сигналы", а уж как относиться к ним--дело самих людей.

      Например, Путин только "давал поручения правительству" создать 25 миллионов новых рабочих мест. Он беспартийный, его никто официально не контролирует и какие силы его реально привели к власти--тому же народу--пофиг.

      Вот народ и получает то, что заслуживает..... Русские получают одно, норвежцы другое, евреи третье. "Каждому свое" , как говорил старик Алоизыч...
  5. Бюрер
    Бюрер Сегодня, 05:39
    +5
    А были ли вообще договоренности между Россией и Турцией насчёт азовцев? Эрдоган говорит, что не было...
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 05:59
    +7
    Несоблюдение договоренностей есть всего лишь одна единственная причина : слабость и импотентная действующая власть. С сильной страной и жестким правителем ни одно государство не посмеет играть в такие игры. .. Американцы и за гораздо меньше раком ставят
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:03
      +2
      Мой сосед договорился с рабочей бригадой перестелить крышу..... Разобрали и свалили неизвестно куда с задатком... На звонки не отвечают.... Я купил 3 куба дров, потом обнаружил, что не 3, а 2,3...... . И думаю, чтоб на вас гадов всех свалилась бомба!



      Если в обществе ничего не соблюдается, то и с ним самим будут поступать так же. Все же видят, что в России живёт общество, которое просто разворовывает свою собственную страну. Ну и какие тут могут быть отношения?
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 06:22
    +7
    Почему «партнеры» Москвы один за другим нарушают договоренности?
    Да потому что Кремль боится требовать соблюдения договоренностей.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 06:24
    +7
    Давно уже ясно - соплежуйство, крайние эльфизм и толстовство Владимира Никакого во внешней политике - доведёт страну до крайне опасных последствий.. Впрочем - ровно тоже самое мы имеем и в политике внутренней. Ведь почти на все грозные указивки гаранта - исполнители считают для себя возможным вполне себе возлагать откровенный болт. А ведь это азы любого правителя - добиваться неуклонного выполнения своих распоряжений, пусть и самых дурацких, и жестоко карать за попытки манкирования ими. Чего мы не видим от слова совсем. Страна фактически распалась на феодальные уделы в различных областях экономики, владельцам которых центральная власть давно уже не указ... Всё это - неизбежно ведёт нас по очень кривой дорожке-то.

    И вот через четверть века стал типа неожиданным факт, что править - это отнюдь не только красоваться с голым торсом на лошади и рулить журавлями.. А культивируемый образ крутого мачо -таки нуждается в постоянном подтверждении реальными делами. Иначе - ты становишься просто посмешищем, а этого такая страна как Россия - ну никак не может себе позволить. Для нас - это неминуемая смерть.
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:24
    +7
    С другой стороны – а чем может ответить Россия
    "- Хм… Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.
    - А е?.. А…
    - А если не будут брать - отключим газ!"(с) Отключим газ,не прокатывает..И отключим нефть,не прокатывает..Черчение красных линий тоже..Ископаемыми? Так Россия не единственная "кладовочка" в мире.Западный бизнес,успешно развивается в России, а вот российский бизнес на Западе не развивается, от слова совсем.Помнится,грозились "зеркально" ответить на санкции,и где ответка?Даже "мировой революцией",шугануть не можем.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:27
    +5
    «партнеры» Москвы один за другим нарушают договоренности, считают это нормальной практикой и уверены в своей безнаказанности, настораживает.
    Настораживать должно было после первого, ну от силы второго нарушения договоренностей. А когда это наплевательское отношение в отношении России приобрело систематический характер, то необходимо уже не настораживаться, а действовать через МИД, через свои возможности вплоть до военных, через введение санкций. Вялая, а порой отсутствующая сразу реакция России укрепляет утверждения Запада, что наша страна только пугает и ни каких решительных действий предпринимать не будет. Говорят, что за одного битого двух небитых дают, но пока наблюдаем, что небитые продолжают бить уже не раз битого на договоренностях и обещаниях.
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 06:47
    +4
    "Почему «партнеры» Москвы один за другим нарушают договоренности?" - в этом виноваты наши "красные линии", на которые всю краску в стране извели. С одной стороны хорошо, когда своих не бросают. Но для нашей страны эти "свои" - большая проблема. Все эти медведчуки, шойги, золотовы. Неужели ВВП не понимает и не видит, что в случае грандиозного "шухера" надежды на них никакой, они же его сами в Гаагу притащат. Все это хорошо было видно 23-24 июня.
  12. АА17
    АА17 Сегодня, 07:25
    0
    .. Россию в последнее время не раз обманывали...


    Это объяснение для внутренних потребителей информации (т.е для народа).
    Слабых всегда дурят. Народ тоже.
    Со Сталиным такое не прокатило бы.