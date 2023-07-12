Партия модернизированных миномётов 2С12А «Сани» поступила на вооружение российских войск

Партия модернизированных 120-мм минометов 2С12А "Сани" поступила в войска, комплексы были изготовлены в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Российские военные получили новую партию минометов 2С12А "Сани". Количество переданного оружия не сообщается, поставка проведена в рамках выполнения гособоронзаказа. Как отметили в Ростехе, минометы в ходе боевых действий в зоне СВО доказали свою надежность и эффективность, потребность армии в этом виде вооружений очень высока, поэтому выпуск будет только наращиваться. Минобороны в этом году получит в два раза больше минометов, чем в прошлом.
Мы передали министерству обороны очередную партию современных минометов "Сани". Эта техника доказала свою надежность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях
- говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
Минометный комплекс 2С12А "Сани" производит ЦНИИ "Буревестник", входящий в структуру УВЗ. 120-мм миномет может применяться для ведения навесной стрельбы по живой силе и вражеской технике, расположенных как открыто, так и в укрытиях. В состав комплекса входит миномет 2Б11 калибра 120 мм, колесный ход 2Л81 и средство транспортировки на базе автомашины "Урал-43206", оборудованное специальной лебедкой для погрузки-выгрузки миномета. Колесный ход предназначен для быстрой его доставки на огневую позицию и обратно.
Развертывание миномета занимает 3 минуты, дальность ведения огня - 7 км, темп стрельбы - 15 выстрелов в минуту. Миномет может использовать мины калибра 120 мм российского или зарубежного производства, включая высокоточные мины "Грань".