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Партия модернизированных миномётов 2С12А «Сани» поступила на вооружение российских войск

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Партия модернизированных миномётов 2С12А «Сани» поступила на вооружение российских войск

Партия модернизированных 120-мм минометов 2С12А "Сани" поступила в войска, комплексы были изготовлены в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.


Российские военные получили новую партию минометов 2С12А "Сани". Количество переданного оружия не сообщается, поставка проведена в рамках выполнения гособоронзаказа. Как отметили в Ростехе, минометы в ходе боевых действий в зоне СВО доказали свою надежность и эффективность, потребность армии в этом виде вооружений очень высока, поэтому выпуск будет только наращиваться. Минобороны в этом году получит в два раза больше минометов, чем в прошлом.

Мы передали министерству обороны очередную партию современных минометов "Сани". Эта техника доказала свою надежность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях

- говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Минометный комплекс 2С12А "Сани" производит ЦНИИ "Буревестник", входящий в структуру УВЗ. 120-мм миномет может применяться для ведения навесной стрельбы по живой силе и вражеской технике, расположенных как открыто, так и в укрытиях. В состав комплекса входит миномет 2Б11 калибра 120 мм, колесный ход 2Л81 и средство транспортировки на базе автомашины "Урал-43206", оборудованное специальной лебедкой для погрузки-выгрузки миномета. Колесный ход предназначен для быстрой его доставки на огневую позицию и обратно.

Развертывание миномета занимает 3 минуты, дальность ведения огня - 7 км, темп стрельбы - 15 выстрелов в минуту. Миномет может использовать мины калибра 120 мм российского или зарубежного производства, включая высокоточные мины "Грань".
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8 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:10
    +1
    Такой вопрос почему не сделают систему многоствольных миномётов? Условно говоря на базе прицепа сделать стволов 12, это был бы миномёт РСЗО своеобразный, по противнику можно было бы работать большей огневой мощью, на базе 82 мм и 120 мм миномётов можно было бы подобную систему сделать.
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:20
      0
      почему не сделают систему многоствольных миномётов?

      По многим причинам, для 82мм есть, "Василек".
      Для 120мм не рационально.
      РСЗО использует принцип безоткатного орудия, для ствольного миномёта не применим от слова - совсем.
    2. radeon5000
      radeon5000 Сегодня, 11:48
      0
      Это был бы неподъемный агрегат, а при скорострельности в 15 выстрелов в минуту и так обеспечивается хорошая площадь поражения.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 11:16
    0
    Кочующие минометы -дело хорошее, хотя с развитием беспилотников и контрбатарейных радаров, их можно подловить.
  3. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 11:17
    +1
    С учётом опыта изготовления баражирующих боеприпасов пора сделать облегченную мину, которая будет потихоньку баражировать на парашюте. С её помощью корректировать высокоточное наведение остальных мин, что бы залетали точно в окопы и блиндажи фашистов.
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 11:20
    +2
    Вот интересно что в этом миномете можно такого модернизировать колёса новые поставить?
    1. marswell
      marswell Сегодня, 11:50
      +1
      Литые диски, низкопрофильная резина, тонировка на прицел)))
  5. Комментарий был удален.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:48
    +1
    Когда уже появятся на вооружении наших ВС самоходные минометы ,а не это страшилище САНИ ,где мужики рвут себе жилы ? ВСУ и то додумали о закупке 120-мм самоходного миномёта Alakran,для анализа и испытаний