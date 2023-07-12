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Глава украинского МИД: Украина не знает, какие условия ей выдвигают для вступления в НАТО

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Глава украинского МИД: Украина не знает, какие условия ей выдвигают для вступления в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не знает, какие условия ему выдвинули для вступления в НАТО.


В интервью одному из западных изданий Кулеба отметил, что считает подобную неопределенность проблемой. Он также добавил, что не понимает, когда будут выполнены условия, а также характер этих условий. По словам главы украинского МИД, в Киеве убеждены, что есть все условия для приглашения Украины в военный блок НАТО. Таким образом, позиция украинских властей принципиально отличается от позиции руководства НАТО, заключающейся в том, что существуют какие-то условия, необходимые к выполнению.

Кулеба также подтвердил, что главными противниками приглашения Украины в альянс являются США и Германия, сыгравшие решающую роль, чтобы возможное приглашение в НАТО даже не было каким-либо образом упомянуто в тексте итогового заявления, прозвучавшего на саммите НАТО в Вильнюсе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите НАТО заявила, что Украина для приглашения в альянс должна провести реформы, создать необходимые демократические институты и выполнить требования по борьбе с коррупцией.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и НАТО, и в случае, если Киевом будут выполнены все необходимые условия, станет возможным приглашение Украины в эти надгосударственные объединения.

На саммите НАТО в Вильнюсе Украине отменили план действий на членство в альянсе, однако заменив его на годовую национальную программу, в рамках которой главы МИД стран НАТО будут наблюдать за процессом реформ в этой стране, а также давать оценку прогрессу их проведения.
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:24
    +1
    Не знает какие условия???? lol Стоять и дальше в коленно-локтевой позе и удовлетворять потребности Хозяина. yes Авось Хозяин расщедрится и ...чего-нибудь даст. Или разрешит.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 11:29
      0
      Не виновата я! Он сам пришел...
      В общем, КулЁба согласна на все! За любой кипиш - лишь бы грошей дали...
      Но только узкому кругу ограниченных людей, разумеется. hi
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 11:35
        0
        Когда осел доползает до финиша - от него остаются только уши.... Да и... не морковка, уже висит перед ним... а пока пусть ползет к финишной черте и поглядывает на морковку..
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: Nexcom
      Стоять и дальше в коленно-локтевой позе и удовлетворять потребности Хозяина.

      Стоять и лизать можно, но хозяин к этому привык, он не для этого раба покупал.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:28
    0
    Походу, заблудился хлопчик в трех березах. Может не по Сеньке шапка? Зря все таки они Мельника уволили, он бы всех там в Вильнюсе "окрестил", кроме конечно Шольца, этот уже "крещеный".
  3. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:28
    +1
    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не знает, какие условия ему выдвинули для вступления в НАТО.
    Гляньте на него, не знает он условий, наивный бандерложка. Столтенберг ясно же "условие" озвучил - "Пока украина не победит Россию на поле боя, её не примут в блок НАТО", а стало быть не примут никогда. Триста тысяч "захистников" превратились в гумус только ради того, что бы Зелепука услышал отказ.
    Фсё нетоварищи бандерлоги, спектакль окончен, саммит завершается, можете дальше дохнуть за призрачное членство без перспективы его обретения.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:29
    0
    Тупой ,надо расходовать всу до состояния невозможности восполнить потери из мобилизационного ресурса- запад " парабелум" поставит,но не свой мобилизационный ресурс.Может стоит в окопы ,на передовую заглянуть, а не штаны на саммитах протирать,все равно там не стоит вопрос о вступлении в члены НАТО.
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 11:32
    +1
    Это когда запад считал аборигенов ровней? Воевать за них-это да,как было и во Второй Мировой,остальное-ни ни. Кроме того учитывается менталитет. Это сейчас,пока нужны,они на полном содержании,а прими они их,им и воевать за них придётся и содержать.
  6. A2AD
    A2AD Сегодня, 11:35
    0
    Нато давно уже определило условия вхождения украины в нато. Сперва все до последнего бешенные свиньи должны сдохнуть. Нато нужна территория, а не проживающий там скот.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    0
    Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не знает, какие условия ему выдвинули для вступления в НАТО.
    Так одно из условий было озвучено - после окончания конфликта. Что тут непонятного? Сдавайтесь, отступайте в западению и возможно будет вам "счастье" - член НАТО.
  8. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 11:43
    0
    Глупенький - условие всего одно, это победа в войне с Россией. Поскольку он сам в это не верит, делает из себя непонимашку…
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:44
    0
    Всего два пункта :
    А) Сидеть тихо и не рыпаться ,в надежде что время Украины придет .
    Б) Если не понял ,то смотри пункт А
  10. glk63
    glk63 Сегодня, 11:45
    0
    Не, мож я чего-то не понимаю, но (насколько я знаю), одним из условий вступления страны в блок НАТО является отсутствие боевых действий с иными странами на момент вступления оной страны в этот самый блок?.. Мож у меня устаревшая информация?..