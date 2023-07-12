Глава украинского МИД: Украина не знает, какие условия ей выдвигают для вступления в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не знает, какие условия ему выдвинули для вступления в НАТО.В интервью одному из западных изданий Кулеба отметил, что считает подобную неопределенность проблемой. Он также добавил, что не понимает, когда будут выполнены условия, а также характер этих условий. По словам главы украинского МИД, в Киеве убеждены, что есть все условия для приглашения Украины в военный блок НАТО. Таким образом, позиция украинских властей принципиально отличается от позиции руководства НАТО, заключающейся в том, что существуют какие-то условия, необходимые к выполнению.Кулеба также подтвердил, что главными противниками приглашения Украины в альянс являются США и Германия, сыгравшие решающую роль, чтобы возможное приглашение в НАТО даже не было каким-либо образом упомянуто в тексте итогового заявления, прозвучавшего на саммите НАТО в Вильнюсе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите НАТО заявила, что Украина для приглашения в альянс должна провести реформы, создать необходимые демократические институты и выполнить требования по борьбе с коррупцией.По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и НАТО, и в случае, если Киевом будут выполнены все необходимые условия, станет возможным приглашение Украины в эти надгосударственные объединения.На саммите НАТО в Вильнюсе Украине отменили план действий на членство в альянсе, однако заменив его на годовую национальную программу, в рамках которой главы МИД стран НАТО будут наблюдать за процессом реформ в этой стране, а также давать оценку прогрессу их проведения.