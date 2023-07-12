. Президент Украины заявил о своем плане на саммите НАТО убедить западные страны озвучить приглашение в альянс

Сегодня на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский собирается опять поднять вопрос о членстве страны в альянсе. Зеленский заявил в социальной сети о своем плане на саммите НАТО убедить западные страны озвучить приглашение в альянс, пусть и с открытой датой.Как подчеркнул Зеленский, Украина нуждается в понимании наличия у нее этого приглашения. Даже если пока ее в альянс не принимают, она должна понимать, что как только ситуация с безопасностью позволит включить ее в состав НАТО, это будет сделано, отметил глава киевского режима.Интересно, что вчера в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе не указывались конкретные сроки приглашения Украины в Североатлантический альянс. Это обстоятельство заставило Зеленского очень сильно нервничать. Ведь при отсутствии конкретики в сроках, вступление Украины в НАТО может затянуться хоть на пятьдесят лет.Помимо вступления Украины в НАТО, написал Зеленский в социальной сети, в Вильнюсе сегодня опять будет поднят вопрос гарантий безопасности для страны, а также обсуждены новые пакеты военной помощи со стороны западных стран.Правда, помогать Украине Запад может все меньше, так как запасы вооружений истощаются даже у США, не говоря уже о странах Западной и Восточной Европы. Тем не менее, киевский режим рассчитывает, что военная помощь со стороны стран Североатлантического альянса будет оказываться и впредь, ведь без нее Украина просто не сможет долго противостоять российской армии.