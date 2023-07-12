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Президент Украины заявил о своем плане на саммите НАТО убедить западные страны озвучить приглашение в альянс

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Президент Украины заявил о своем плане на саммите НАТО убедить западные страны озвучить приглашение в альянс

Сегодня на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский собирается опять поднять вопрос о членстве страны в альянсе. Зеленский заявил в социальной сети о своем плане на саммите НАТО убедить западные страны озвучить приглашение в альянс, пусть и с открытой датой.


Как подчеркнул Зеленский, Украина нуждается в понимании наличия у нее этого приглашения. Даже если пока ее в альянс не принимают, она должна понимать, что как только ситуация с безопасностью позволит включить ее в состав НАТО, это будет сделано, отметил глава киевского режима.

Интересно, что вчера в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе не указывались конкретные сроки приглашения Украины в Североатлантический альянс. Это обстоятельство заставило Зеленского очень сильно нервничать. Ведь при отсутствии конкретики в сроках, вступление Украины в НАТО может затянуться хоть на пятьдесят лет.

Помимо вступления Украины в НАТО, написал Зеленский в социальной сети, в Вильнюсе сегодня опять будет поднят вопрос гарантий безопасности для страны, а также обсуждены новые пакеты военной помощи со стороны западных стран.

Правда, помогать Украине Запад может все меньше, так как запасы вооружений истощаются даже у США, не говоря уже о странах Западной и Восточной Европы. Тем не менее, киевский режим рассчитывает, что военная помощь со стороны стран Североатлантического альянса будет оказываться и впредь, ведь без нее Украина просто не сможет долго противостоять российской армии.
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16 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 11:17
    +3
    Никаких членств для Украины. Только возможность умирать за интересы США.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:21
    +3
    Бедняжка Зеля... такая грустная мордень на фото... так промурыжили-прокинули в очередной раз... laughing А морковка все жирнее и жирнее, и всё ближе и ближе - а не достать....
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:24
    +2
    Какой он недогадливый, ему же указали на открытую дверь, что еще нужно? А дальше идите и думкой богатейте......
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:24
    0
    Предположу, будет полная пафоса речь зелика (актера!) как в голливудских драмах и боевиках, после которой главы стран нато прослезятся и запишут окраену в нато?!
    Интересно, неужели люди во всем мире настолько поглупели, что верят в этот кровавый спектакль???
  5. HAM
    HAM Сегодня, 11:26
    +4
    Какие такие ещё "гарантии",ведь Эстония УЖЕ гарантирует безопасность Украины....что,мало??
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:49
      +2
      Цитата: HAM
      ведь Эстония УЖЕ гарантирует безопасность Украины....что,мало?

      ... и даже Чумадед, услышав такое, проронил слезу.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +2
    Зеленский заявил в социальной сети о своем плане на саммите НАТО убедить западные страны озвучить приглашение в альянс
    Так это он уже повторно собирается это сделать после того, как высказал резкие претензии по этому поводу? Пусть хотя бы в этом вопросе побьется головой о стену и мозги встряхнет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:28
      +1
      Ну даже если и озвучат приглашение но не примут - что изменится?
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:48
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Пусть хотя бы в этом вопросе побьется головой о стену и мозги встряхнет.

      Мозги и кокаин не совместимы. Но стена выдержит.
  7. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 11:28
    +3
    А ведь этот упырь уже убил больше людей, чем сам Бандера.
    Задумайтесь.
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:32
    +1
    . Президент Украины заявил о своем плане на саммите НАТО убедить западные страны озвучить приглашение в альянс

    Как же он собирается это сделать, ведь его не пригласили на саммит. request
    А после саммита уже всё...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    +3
    А может тряхнуть зе стариной и сыграть на рояле в четыре руки без рук? Может прокатит.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:45
    +1
    Зеленский заявил в социальной сети о своем плане на саммите НАТО убедить западные страны озвучить приглашение в альянс, пусть и с открытой датой.

    Для Зеленского это жизнь. При других вариантах, его жизнь ничего не стоит. Уберут, как назойливую муху.
  11. SwR9
    SwR9 Сегодня, 12:15
    +1
    Жила бы сейчас Украина в союзе с Россией, каталась бы как сыр в масле, промышленность бы и сельское хозяйство цвели, люди бы живы и счастливы были, нет захотелось майданов и революций. Идиоты.
  12. Д-восток
    Д-восток Сегодня, 12:18
    0
    Там тоже не дураки сидят. Возьми их с открытой датой - на следующий день начнутся требования эту дату озвучить завтрашним днем.
  13. Akim
    Akim Сегодня, 12:29
    +1
    Как в старой репризе - Ну возьмииите меня