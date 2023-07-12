Министр обороны Германии отверг критику Зеленского по поводу условий вступления Украины в НАТО

На проходящем второй день в Вильнюсе саммите НАТО, как и ожидалось, Украину не только не пригласили для вступления в альянс, но даже не обозначили каких-либо примерных сроков, когда такое может произойти. Такое поведение западных партнеров сильно расстроило и даже разозлило Зеленского, который обрушился с резкой критикой в адрес своих покровителей, на что тут же получил ответ в духе: негоже вассалу указывать своим господам, как им себя вести по отношению к нему.
Гневный пост украинского президента по поводу полумер, как он считает, в отношении поддержки Украины со стороны НАТО вызвал негодование у американской делегации, сообщает газета Washington Post. Не оставил без комментариев претензии Зеленского и министр обороны Германии Борис Писториус, который отверг критику главы киевского режима по поводу условий вступления Украины в НАТО.
Все говорят, что будущее Украины — в НАТО, как только война закончится. Существует конкретная перспектива членства
— заявил глава военного ведомства ФРГ в эфире немецкого телеканала ARD.
Министр назвал совершенно нормальными требования к Украине по предварительному выполнению всех без исключения условий, предъявляемых к странам-кандидатам на вступление в альянс. Киев должен с этим смириться и принять как должное, прежде чем предъявлять претензии, подчеркнул Писториус. Одним из главных условий глава минобороны ФРГ назвал необходимость создания «демократического контроля» над вооруженными силами Украины, правда, не объяснив, что именно под оным подразумевается и какое вообще отношение «демократия» имеет к по определению строгим армейским нормам.
Кроме того, продолжил Писториус, не может быть речи о вступлении Украины в НАТО пока на ее территории продолжаются военные действия и вообще границы государства не определены. Ведь в этом случае альянс автоматически будет втянут в конфликт с Россией, чего большинство членов военного блока, включая США, совсем не хотят.
В то же время глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что понимает недовольство и нетерпение украинского руководства и даже выразил «сочувствие» Киеву. Но решение уже принято, Украина непременно станет членом альянса, но только после выполнения всех необходимых для этого условий, резюмировал глава бундесвера.
Как пишут наиболее трезвомыслящие эксперты, лидерам стран НАТО вообще нет смысла принимать Украину в альянс. Украинской солдаты и так воюют с ненавистной Россией, тысячами отдавая свои жизни на поле боя в интересах Запада, в основном США. Киевские власти находятся в полной зависимости от поставок вооружений и не не могут существовать без финансовой поддержки из-за границы. К чему в такой ситуации рисковать вступлением в прямой конфликт с ядерной державой, вполне себе практично и цинично рассуждают большинство западных политиков.
В Вашингтоне не воспринимают киевскую хунту как руководство ответственной суверенной страны. Их пользуют как лидеров огромной террористической группировки, которая действует на территории исторической России в очередной попытке как минимум ослабить нашу страну. Недаром на саммите Зеленский проводит сугубо кулуарные переговоры, даже решения по дальнейшей поддержке Украины принимаются без его участия. Максимум, на что может рассчитывать украинский президент — сегодняшнее заседание специально созданного так называемого Совета Украина-НАТО, после которого состоится публичное выступление генсека альянса Йенса Столтенберга.