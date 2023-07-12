Польские законодатели призвали Украину признать вину за Волынскую резню

В последнее время Варшава позиционирует себя чуть ли не лучшим другом Киева, призывая партнеров по НАТО поставлять Украине больше вооружений и максимально ускорить вступление страны в альянс.
Между тем в Польше требуют «исторической справедливости», а именно – извинений от киевских властей за действия членов ОУН-УПА (террористическая организация, запрещена в России*) на Волыни в 1943 году. Соответствующую резолюцию приняла нижняя палата польского парламента в День памяти жертв геноцида на Волыни.
В документе содержится призыв к украинским властям признать вину за истребление польского населения украинскими националистами во время Второй мировой войны. В голосовании принимали участие 440 депутатов. Все проголосовали за резолюцию.
Напомним, что в 1943 году отряды украинских националистов ОУН-УПА* устроили геноцид польского населения порядка ста населенных пунктов на Волыни. Жертвами пособников фашистской Германии стали в основном женщины, дети и старики. В последствии данное преступление стали называть «Волынской резней».
Еще в мае текущего года, в ходе одного из своих интервью местному порталу, пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина заявил, что президент Зеленский должен взять на себя «больше ответственности» и принести извинения польскому народу за действия украинских националистов.
В то же время украинский посол в Польше Василий Зварыч считает неприемлемой ситуацию, когда в Варшаве указывают президенту Украины, что он должен сделать. В то же время, в Киеве не считают чем-то предосудительным указывать, что им делать, другим странам.
Стоит добавить, «исторической справедливости» Варшава требует не только от Украины, но и от Германии. В Польше уверены, что Берлин должен выплатить стране репарации за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой. Впрочем, далеко не факт, что и киевские власти в итоге отделаются одними только извинениями.