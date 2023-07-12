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Польские законодатели призвали Украину признать вину за Волынскую резню

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Польские законодатели призвали Украину признать вину за Волынскую резню

В последнее время Варшава позиционирует себя чуть ли не лучшим другом Киева, призывая партнеров по НАТО поставлять Украине больше вооружений и максимально ускорить вступление страны в альянс.


Между тем в Польше требуют «исторической справедливости», а именно – извинений от киевских властей за действия членов ОУН-УПА (террористическая организация, запрещена в России*) на Волыни в 1943 году. Соответствующую резолюцию приняла нижняя палата польского парламента в День памяти жертв геноцида на Волыни.

В документе содержится призыв к украинским властям признать вину за истребление польского населения украинскими националистами во время Второй мировой войны. В голосовании принимали участие 440 депутатов. Все проголосовали за резолюцию.

Напомним, что в 1943 году отряды украинских националистов ОУН-УПА* устроили геноцид польского населения порядка ста населенных пунктов на Волыни. Жертвами пособников фашистской Германии стали в основном женщины, дети и старики. В последствии данное преступление стали называть «Волынской резней».

Еще в мае текущего года, в ходе одного из своих интервью местному порталу, пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина заявил, что президент Зеленский должен взять на себя «больше ответственности» и принести извинения польскому народу за действия украинских националистов.

В то же время украинский посол в Польше Василий Зварыч считает неприемлемой ситуацию, когда в Варшаве указывают президенту Украины, что он должен сделать. В то же время, в Киеве не считают чем-то предосудительным указывать, что им делать, другим странам.

Стоит добавить, «исторической справедливости» Варшава требует не только от Украины, но и от Германии. В Польше уверены, что Берлин должен выплатить стране репарации за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой. Впрочем, далеко не факт, что и киевские власти в итоге отделаются одними только извинениями.
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14 комментариев
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  1. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 11:46
    +8
    Все виноваты перед Польшей, а вот она такая чистенькая и справедливая … гиена.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:09
      +2
      Сначала извинения, юридичесеое признание... Это вроде как основная цель - для примирения. Но это только первый шаг.

      Дальше - реституция!
      То есть придут поляки с бумажками и фотками, покажут... И им начнут "возвращать имущество невинно убиенных предков". Причем где-то мошенники, а где-то и подлинные владельцы. Но именно поляки, что полностью устроит Дуду.
      Опять же, они планируют забрать эти земли. Поэтому признание вины со стороны пока существующей Украины сейчас - это со всех сторон облегчение и даже легитимация дальнейших действий и инициатив польских властей.
      А кого не устроит - тем закон! Со всем обоснованием, даже европейский, "самый демократический суд в мире", не найдет возражений.
  2. Labrador
    Labrador Сегодня, 11:48
    +9
    В документе содержится призыв к украинским властям признать вину за истребление польского населения украинскими националистами во время Второй мировой войны. В голосовании принимали участие 440 депутатов. Все проголосовали за резолюцию.


    А потом репарации платить и каяться
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:53
      +2
      Именно. А потом счет выкатят. Например - Львовская область:))
  3. Aken
    Aken Сегодня, 11:51
    +5
    Окраине все должны. Но Окраина должна Польше.
    Польша это страна, которой должны абсолютно все.
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 11:54
    +2
    Ямку копают на будущее. Признают-получат счёт,как Германия.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:56
    +2
    Соответствующую резолюцию приняла нижняя палата польского парламента в День памяти жертв геноцида на Волыни.
     Резолюция, принята давненько,только извинений до сих пор не последовало и вряд ли последуют.
  6. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 11:57
    +2
    Нууу... В общем то украинцы не делали с поляками ничего, что поляки не делали бы с украинцами. В общем, все там хороши.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:01
    +1
    Польские законодатели призвали Украину признать вину за Волынскую резню
    . С чего б это вдруг....
    Вернее не вдруг, про это событие никто не забывал, но "не пылили" слишком сильно, самых рьяных свои же и тормозил, до поры до времени!
    Что, пришла пора "пылить" без ограничений? А почему, собственно???
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 12:03
      +2
      порося зажирел, пора резать, ножки свинью уже не держат и сопротивляться не получится, только на боку лежать и хрюкать пока у неё всю кровь выпустят. Поляки ведут к полному ослаблению украины и разделке туши....пора.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    +2
    Рановато Польша заговорила об "исторической справедливости" не отхватив еще кусок от Украины, на который давно зарится. А вот если это случится, то отыграются на остатках Украины по полной.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:08
    +1
    Браво, поляки! Для начала, надо ввести войска на Западную Украину. Западная Украина- исторически польские земли. Я за историческую справедливость! Поделим Укрию- вместе. Венгрия, присоединяйся!)
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:11
    +1
    Без относительно к печальным событиям резни и вообще ОУН-УПА - а поляки не хотят заодно разъяснить, откуда в тех краях вообще взялось польское население, так называемые осадники? И какими методами осуществлялось осадничество? Да и действия АК, пусть и ответные, тоже таки были крайне далеки от идеалов гуманизма-то..
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:12
    +2
    украинский посол в Польше Василий Зварыч считает неприемлемой ситуацию, когда в Варшаве указывают президенту Украины, что он должен сделать.

    А это уже называется -"укусить кормящую руку". Поляки не забудут такого припомнят всё.