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Военкоры: Российские войска предприняли контратаку в направлении Григоровки на Артемовском направлении

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Военкоры: Российские войска предприняли контратаку в направлении Григоровки на Артемовском направлении

Ситуация на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции остается сложной. Противнику удалось прорваться к Клещеевке, после чего российская армия подтянула резервы и контратаковала. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


Артиллерия ВС РФ продолжила обстрелы украинских позиций и мест размещения войск противника в Ивановском (Красном), Хромово (Артемовском), Часовом Яре, Васюковке и ряде других населенных пунктов. В то же время, ВСУ удалось вернуть несколько утраченных ранее позиций под Берховкой.

Российские войска предприняли контратаку в направлении Григоровки на Артемовском направлении. Здесь наши бойцы двинулись в атаку со стороны Дубово-Василевки, однако успехов, как сообщает WarGonzo, на данном направлении пока нет.


На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районах Вербового и Работино, артиллерия ВС РФ ведет огонь по украинским войскам в Гуляйполе, Малиновке, Орехове, Железнодорожном. По сообщению Telegram-канала «Фронтовая птичка», противник на Ореховском участке фронта несколько раз пытался прорваться к российским позициям, в том числе группой с 10 единицами легкой бронетехники и несколькими единицами тяжелой бронетехники. Некоторые бронемашины противника были уничтожены, остальные отступили после ожесточенного отпора российских войск.

На Южно-Донецком направлении российские войска отразили очередную атаку ВСУ на Старомайорское, обстреляли позиции украинских формирований в ряде населенных пунктов, включая и сам Угледар.

В Марьинке продолжаются упорные бои в городской черте, кроме того наши войска сражаются на подступах к Красногоровке и пытаются прорваться к Северному, что западнее Авдеевки. Но ВСУ на данных участках фронта пока удерживают оборону.

Более оптимистичная информация приходит с Краснолиманского и Купянского направлений. Российская артиллерия продолжает обстреливать позиции противника, кроме того, вчера удалось ворваться в населенный пункт Торское, играющий ключевую роль в снабжении украинской группировки на левобережье реки Жеребец.
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15 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:58
    +1
    Серьезных прорывов нам не стоит ждать, во первых 300-я группировка на это на способна, нужна ротация, та же 42-я армия уже месяц героически отражает контрнаступ ВСУ, враг еще не выдохся и с потерями не считается. Остается одно изматывать его в позиционных боях со взятием и сдачей отдельных сел. Время решительного перелома в СВО еще не наступило.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:04
      +1
      Цитата: Silver99
      Серьезных прорывов нам не стоит ждать, во первых 300-я группировка на это на способна, нужна ротация,

      Так почему изначально не мобилизовали с учётом ротации? Да и недавно Шойгу говорил что в сутки по 1200 человек добровольцев подписывают контракт, это 36000 в месяц(считай армейский корпус по численности), из этого количества можно ротационный резерв создать.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:09
        +1
        Посмотрите на опыт ВОВ при взятии Украины была 1,5 млн. армия, и не просто количество, а вполне обученная и подгоовленная боями. То про что вы пишете зеленая поросль с 3 месяцами учебки, потери будут как в начале СВО, когда пытались прогулочным маршем прокатиться по враждебной территории. И еще ВПК России еще не способен на широкомасштабные военные действия, нужно сначала экономику мобилизовать.
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:13
          +1
          Цитата: Silver99
          То про что вы пишете зеленая поросль с 3 месяцами учебки,

          Поэтому важно формировать смешанные подразделения, чтобы 50% солдат минимум было опытных, а не формировать полностью подразделение из новичков.
        2. роман66
          роман66 Сегодня, 12:26
          +1
          при взятии Украины

          Ну, все-таки, при освобождении
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:05
    +1
    Т. е. противник подтягивать резервы и бросает их в бой?
    Иначе это объяснить не возможно, потери у них существенные.... или не существенные??? Для них, по крайне мере?
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:11
    +2
    Ситуация на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции остается сложной. Противнику удалось прорваться к Клещеевке

    То есть теснят потихоньку?
    Российские войска предприняли контратаку в направлении Григоровки на Артемовском направлении. Здесь наши бойцы двинулись в атаку со стороны Дубово-Василевки, однако успехов, как сообщает WarGonzo, на данном направлении пока нет.

    Смысл тогда писать об попытках? Результат пока не в нашу пользу, невзирая на наши попытки. Видимо мало укропам по тылам достаётся, сил ещё им хватает теснить нашу оборону.
  4. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 12:11
    0
    Самое главное сейчас продержаться до 5 августа.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:22
      +1
      А что будет 6 августа? Не, я конечно догадываюсь, дальше будет 7 августа, но все же, просвятите пжл.
      1. Lemur2023
        Lemur2023 Сегодня, 12:23
        +1
        5 августа Вагнер возвращается на фронт. Пригожин на днях объявил.
        1. kor1vet1974
          kor1vet1974 Сегодня, 12:29
          0
          Снова какой-то поселок 422 дня штурмовать ?
          1. Lemur2023
            Lemur2023 Сегодня, 12:32
            0
            И какой же поселок они штурмовали 422 дня? А сколько дней штурмовала регулярная российская армия? Скажу сразу - ни сколько. Потому что они пока только оставляли города: Херсон, Харьков...
        2. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 12:37
          0
          Цитата: Lemur2023
          5 августа Вагнер возвращается на фронт. Пригожин на днях объявил.


          Это похоже на старые новости... сама новость встречается от 14-15 июня, пресс-служба Пригожина в телеграмме не работает, новых голосовых так же вроде не было), поэтому врятли...

          P.S. Эта новость ещё до известных событии 24.06.23 была...
  5. polinet
    polinet Сегодня, 12:14
    -2
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Цитата: Silver99
    Серьезных прорывов нам не стоит ждать, во первых 300-я группировка на это на способна, нужна ротация,

    Так почему изначально не мобилизовали с учётом ротации? Да и недавно Шойгу говорил что в сутки по 1200 человек добровольцев подписывают контракт, это 36000 в месяц(считай армейский корпус по численности), из этого количества можно ротационный резерв создать.

    750 тыс. хорошо оснащенных российских солдат, стоят на границе с Украиной и ждут сигнала наступлению.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:24
      0
      По головам считали али в Генштабе сказал один неназванный высокопоставленный чиновник? Тешить надеждой и жить брехней - по сути разные вещи, но смысл один, клоун не даст соврать.