Военкоры: Российские войска предприняли контратаку в направлении Григоровки на Артемовском направлении

Ситуация на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции остается сложной. Противнику удалось прорваться к Клещеевке, после чего российская армия подтянула резервы и контратаковала. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.Артиллерия ВС РФ продолжила обстрелы украинских позиций и мест размещения войск противника в Ивановском (Красном), Хромово (Артемовском), Часовом Яре, Васюковке и ряде других населенных пунктов. В то же время, ВСУ удалось вернуть несколько утраченных ранее позиций под Берховкой.Российские войска предприняли контратаку в направлении Григоровки на Артемовском направлении. Здесь наши бойцы двинулись в атаку со стороны Дубово-Василевки, однако успехов, как сообщает WarGonzo, на данном направлении пока нет.На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районах Вербового и Работино, артиллерия ВС РФ ведет огонь по украинским войскам в Гуляйполе, Малиновке, Орехове, Железнодорожном. По сообщению Telegram-канала «Фронтовая птичка», противник на Ореховском участке фронта несколько раз пытался прорваться к российским позициям, в том числе группой с 10 единицами легкой бронетехники и несколькими единицами тяжелой бронетехники. Некоторые бронемашины противника были уничтожены, остальные отступили после ожесточенного отпора российских войск.На Южно-Донецком направлении российские войска отразили очередную атаку ВСУ на Старомайорское, обстреляли позиции украинских формирований в ряде населенных пунктов, включая и сам Угледар.В Марьинке продолжаются упорные бои в городской черте, кроме того наши войска сражаются на подступах к Красногоровке и пытаются прорваться к Северному, что западнее Авдеевки. Но ВСУ на данных участках фронта пока удерживают оборону.Более оптимистичная информация приходит с Краснолиманского и Купянского направлений. Российская артиллерия продолжает обстреливать позиции противника, кроме того, вчера удалось ворваться в населенный пункт Торское, играющий ключевую роль в снабжении украинской группировки на левобережье реки Жеребец.