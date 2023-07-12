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Германия построит для собственного флота три новых разведывательных корабля проекта 424

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Германия построит для собственного флота три новых разведывательных корабля проекта 424

Германский флот все же получит разведывательные корабли, контракт на постройку серии новых разведывательных кораблей проекта 424 (FDB424 - Flottendienstboote Klasse 424) получила судостроительная компания NVL Group, являющаяся военным подразделением компании Lürssen Werft.


8 июля этого года компания NVL Group и федеральное оборонное закупочное ведомство Германии подписали измененное соглашение на постройку трех разведывательных кораблей проекта 424 для немецкого флота. Планируется, что новые корабли заменят в составе ВМС Германии три уже устаревших разведывательных корабля проекта 423 (типа Oste) постройки 80-х годов прошлого века.

Вообще же программа замены старых разведывательных кораблей была начата еще в 2018 году и к 2021 году Lürssen Werf получила контракт на строительство трех кораблей нового поколения по проекту 424 с передачей флоту головного в 2027 году. На всю серию правительство Германии выделило 2,1 млрд. евро. Однако работы встали из-за невозможности нормального проектирования корабля, так как Министерство обороны Германии постоянно требовало внести в него изменения, выдвигая новые требования.

В итоге проект пришлось переделывать, так как стал слишком отличаться от базового. Кроме того, программа строительства подорожала, причем значительно. После длительных консультаций Бундестаг утвердил пересмотр программы, выделив на ее реализацию 3,26 млрд евро, а компания NVL Group получила пересмотренный контракт.

Теперь компания будет строить корабли по модифицированному проекту 424, характеристики которого не раскрываются. На сегодняшний день известна только длина будущих разведывательных кораблей - 132 метра. Головной корабль должен быть готов в 2029 году, первый и второй серийные - в 2030 и 2031 годах соответственно. Кроме того, компания построит наземный комплекс обработки информации и подготовки личного состава. Он войдет в строй первым - в 2027 году.
Использованы фотографии:
NVL Group
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4 комментария
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  1. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:11
    +1
    Нам бы тоже надо продолжать постройку срзк проекта 18280. Два построенных корабля этого проекта недостаточно для замены построенных в Польше в 80-е годы кораблей проекта 864...
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 12:27
      -1
      А сколько у нас наворовали на строительстве флота?! А оказалось, что особого толку от него - нету. Сидит запертый в Севастополе. И не способен задержать даже простые сухогрузы. Поэтому и подписали зерновую сделку. Якобы, по сделке - мы никого не трогаем. А не по тому ли, что - не в состоянии? Все уже смеются. КОРАБЛЯМИ возят на Украину вооружение. А мы - не в состоянии это прекратить. Зато по адмиралам, мы - одни из первых. Боеспособного флота нет. А адмиралы с кучей наград - есть.fool
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:38
        0
        fool Пластинку смени и внимательно читай откуда информация,утро в Одессе начинается не только с кофе.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:17
    +1
    Судя по картинке,у немцев генетически уже заложено погибать ночью при свете луны и Северного сияния.А так красиво- холодом веет.