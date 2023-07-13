Проблемы с авианосцами ВМС США: рост затрат и смещение сроков завершения ремонта

В мае 2023 года вышел из шестилетнего ремонта авианосец ВМС США "Джордж Вашингтон", хотя ремонт должен был занять четыре года. Его место в доке занял "Джон С. Стеннис".
Ремонт начался с задержкой в три месяца, из - за "Вашингтона". Контракт, на сумму почти в $3 млрд. подписан ещё в феврале 2021 года. 18 мая, не смотря на то, что корабль находится в доке, произошла смена командиров. Новым командиром авианосца, стал Дж. Патрик Томпсон. При этом он может весь положенный ему для получения адмиральского звания срок командования большим кораблём оставаться командиром корабля, стоящего на ремонте в доке. Засчитают ему это время в плавценз или нет, непонятно.
Выход "Стенниса" из ремонта ожидается в мае 2025, если не произойдет каких-либо "накладок". После него, в ремонт должен стать "Гарри Трумэн", ориентировочно в мае 2025 года.
Но больше всего проблем ожидается в 2029 году: если всё пойдет по плану и "Трумэн" выйдет из ремонта, его место должен будет занять "Рональд Рейган". Его в Японии должен сменить "Джордж Вашингтон" в 2024 году, после прохождения цикла подготовки. А "Рейган" должен перейти на верфь Пьюджент-Саунд. Хотя "Рейган" и проходил периодическое обслуживание на ВМБ Йокосука, но вряд ли его можно считать достаточным, надо понимать, что какое-то время в Китсапе "Рейган" будет ремонтироваться, чтобы "дотянуть" до "капиталки". Но это влечёт рост затрат и смещение сроков ремонта. К 2029 году он проведет в загранплавании уже девять лет, т. е. объем работ на нём будет очень большой. Тут ещё и предполагаемое списание в 2025-26 годах "Нимица" и "Эйзенхауэра", если конечно не случится каких-нибудь катаклизмов и старикам опять продлят сроки эксплуатации...
Остальные корабли этого класса в строю и если не случится каких-либо ЧП, будут работать по плану. Очередной авианосец типа "Форд", "Джон Ф. Кеннеди", задерживается. Как заявил представитель Командования морских систем ВМС Алан Барибо, передача некоторых деталей с "Кеннеди" на "Джеральд Форд",является абсолютно нормальным решением и не повлияет на сроки его вступления в строй. Передача корабля флоту ожидается в текущем году, достижение боевой готовности в 2024. Предполагается, что с реальным вступлением в строй "Дж.Кеннеди", ситуация с авианосцами "немного улучшится".