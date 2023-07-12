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СМИ Украины: отмена для Киева плана действий по членству в НАТО не означает упрощения процедуры вступления в альянс

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СМИ Украины: отмена для Киева плана действий по членству в НАТО не означает упрощения процедуры вступления в альянс

Если когда-нибудь дойдет дело до приема Украины в Североатлантический альянс, на ее пути будет меньше бюрократических проволочек, чем в свое время было у других стран – членов НАТО, так как для нее отменили план действий по членству (ПДЧ). Киеву не придется проходить один из ранее обязательных этапов, требующих голосования всех участников альянса.


Но СМИ Украины данный факт вовсе не наполняет оптимизмом, ведь отмена для Киева плана действий по членству в НАТО вовсе не означает упрощения процедуры вступления в альянс.

Все равно, чтобы получить приглашение в Североатлантический блок, украинской стороне придется выполнить ряд обязательных требований, просто их перечень не будет называться ПДЧ. Необходимость выполнения «домашнего задания» фактически сводит на нет упрощение процедуры.

Самое неприятное для Киева заключается в том, что в список требований включена и борьба с коррупцией. Украинские журналисты считают, что для получения результатов в данном направлении киевским властям потребуются многие годы. Да и на оценку этих «успехов» западными партнерами уйдет немало времени.

О решении лидеров стран альянса отменить ПДЧ для Украины стало известно еще до открытия саммита в Вильнюсе. Данный шаг поддержало 31 государство, входящее в НАТО.

Киевские власти выразили свое разочарование результатами саммита, так как они не получили приглашение вступить в альянс, на которое почему-то очень рассчитывали.
Использованы фотографии:
НАТО
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:11
    +3
    для нее отменили план действий по членству (ПДЧ)
    ПДЧ отменили, а вот принимать не спешат и не примут с ПДЧ или без него. Но будут обещать, помогать, говорить ласковые слова, чтобы только воевали на радость НАТО и погибель Украины. А киевская власть продолжит бежать за тем, что подвесили перед ее носом.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:15
      +2
      Самое неприятное для Киева условие, это то, что для вступления в НАТО им нужно победить Россию на поле боя, это еще никому не удавалось тем более 95-кварталу это не по силам.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:12
    +2
    СМИ Украины: отмена для Киева плана действий по членству в НАТО не означает упрощения процедуры вступления в альянс
    . Красиво, умело развели кукуевских.... это они умеют!
    Впрочем, а что ещё делать с "полезными дурнями"?
    Руководство у тех дурней и так все в шоколаде, а скакуасам сказали вперёд, шементом на могилизацию, они и так рады стараться.
    Всё чётко, все как всегда!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:41
      +2
      Цитата: rocket757
      Красиво, умело развели кукуевских.... это они умеют!
      Впрочем, а что ещё делать с "полезными дурнями"?

      Цитата: rocket757
      Красиво, умело развели кукуевских.... это они умеют!
      Впрочем, а что ещё делать с "полезными дурнями"?

      Только в бой, за США и Байдена, с криками "Ура !!!", бегом на пулемёты.
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 12:13
    +1
    Да нет сил у НАТО чтобы влезть прямо сейчас в открытое противостояние с нами, иначе приняли бы огрызки у краины до Днепра прямо вчера. По десятку танков в месяц производят США и Германия, а это на денёк боя под каким-нибудь населённым пунктом...снарядов осколочно-фугасных 155-мм уже на донышке и увеличить производство резко не получается...Стингеры близки к дну и новые производить пока не получается - часть документации утеряна, спецы уже с палочкой ходят, сборка только ручная, впрочем как и ручная сборка фигово себя показавших и заканчивающихся Джевелинов не подлежит кратному увеличению. Минимум 2-3 года надо им активно пахать для наращивания достойного производства чтобы воевать с нами, но они даже ещё не начали ускоряться.
    Так что не приняли...и не примут....новые самолёты вместо МИГов Польша получила с очень убогим вооружением и ТТХ, ПВО из ЕС слили на украину и потери ЗРК и РЛС просто огромные (а производить долго и дорого), танки Т-72 поляки слили и сожгли за неделю боёв ещё в том году....так что даже полякам нечем защищаться будет у себя дома, а не то что на Днепр выдвигаться!
  4. Govorun
    Govorun Сегодня, 12:28
    +1
    вспомнился фильм про подобное мероприятие )))
  5. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 12:37
    0
    Мне кажется, что если из каждого утюга будут говорить, что вы не в нато и не по упрощенной программе - укры все равно будут гнуть свое
  6. nordscout
    nordscout Сегодня, 12:39
    0
    "Разводят" украинцев "друзья" из НАТО, как последних "лохов"... В отличии от "Зели", там (в НАТО) прекрасно понимают последствия и перспективы вступления Укрорейха для всей, этой, структуры в текущий момент и в будущем.... Да и укрофюррер, давно в "теме", и отступать ему некуда, Надо "биться" за членство в ЕС и НАТО "до последнего", иначе, можно остаться без головы с добавлением слова "фактически".... "Поставили" на украинцев, как в ипподромном тотализаторе - значит надо "бежать" до последнего украинца.... Вот Зеля и "бежит", подгоняя Украину пинками, обгоняя собственный визг....
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:43
    0
    А почему ПДЧ не дали? Правильно, потому что планов прима окраины нет в нату. Дверь открыта, а планов нет.