СМИ Украины: отмена для Киева плана действий по членству в НАТО не означает упрощения процедуры вступления в альянс

Если когда-нибудь дойдет дело до приема Украины в Североатлантический альянс, на ее пути будет меньше бюрократических проволочек, чем в свое время было у других стран – членов НАТО, так как для нее отменили план действий по членству (ПДЧ). Киеву не придется проходить один из ранее обязательных этапов, требующих голосования всех участников альянса.Но СМИ Украины данный факт вовсе не наполняет оптимизмом, ведь отмена для Киева плана действий по членству в НАТО вовсе не означает упрощения процедуры вступления в альянс.Все равно, чтобы получить приглашение в Североатлантический блок, украинской стороне придется выполнить ряд обязательных требований, просто их перечень не будет называться ПДЧ. Необходимость выполнения «домашнего задания» фактически сводит на нет упрощение процедуры.Самое неприятное для Киева заключается в том, что в список требований включена и борьба с коррупцией. Украинские журналисты считают, что для получения результатов в данном направлении киевским властям потребуются многие годы. Да и на оценку этих «успехов» западными партнерами уйдет немало времени.О решении лидеров стран альянса отменить ПДЧ для Украины стало известно еще до открытия саммита в Вильнюсе. Данный шаг поддержало 31 государство, входящее в НАТО.Киевские власти выразили свое разочарование результатами саммита, так как они не получили приглашение вступить в альянс, на которое почему-то очень рассчитывали.