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Глава МИД Украины заявил, что первые «управляемые украинскими пилотами в украинском небе» истребители F-16 появятся до конца 1-го квартала 2024 года

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Глава МИД Украины заявил, что первые «управляемые украинскими пилотами в украинском небе» истребители F-16 появятся до конца 1-го квартала 2024 года

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос работы так называемой «авиационной (истребительной) коалиции». В рамках этой «коалиции» украинские лётчики начали обучение пилотированию истребителей F-16, а после Украине обещают поставку этих самолётов.


По словам Кулебы, первые истребители F-16 «вероятно, начнут работать в Воздушных силах ВСУ до конца первого квартала следующего года».

Кулеба:

Непосредственные тренировки украинских пилотов начнутся примерно в августе или в начале сентября. Также в это время будет идти и подготовка документации на эти самолёты, как и подготовка к передаче самих самолётов.


Кулеба:

Я считаю, что в соответствии с графиком будет ситуация, когда до конца 1-го квартала 2024 года первые истребители F-16 начнут летать в украинском небе, управляемые украинскими пилотами.

При этом Кулеба сразу же заявил, что «график может сдвинуться из-за различных технических нюансов, включая подготовку техников и инфраструктуры».

Напомним, что первые американские истребители F-16 Украине обещали поставить голландцы и датчане. В США ранее одобрили передачу таких средств боевой авиации Украине, указав одновременно с этим и на ряд сложностей, включая ту самую подготовку инфраструктуры на украинской территории.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    0
    Механики ВСУ жалуются ,что западная техника глохнет ,а что придумают украинские пилоты?Хотя эти ни чего не придумают,трусами их не назовёшь.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:28
    +1
    Правильно, о чем ещё ему рассказывать?
    Об очередной вундервафле.... может тогда скакуасы будут вибрировать активнее?
  3. akropin
    akropin Сегодня, 12:34
    0
    Война будет, как минимум, до конца 2024 получается.