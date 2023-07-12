Глава МИД Украины заявил, что первые «управляемые украинскими пилотами в украинском небе» истребители F-16 появятся до конца 1-го квартала 2024 года

Непосредственные тренировки украинских пилотов начнутся примерно в августе или в начале сентября. Также в это время будет идти и подготовка документации на эти самолёты, как и подготовка к передаче самих самолётов.

Я считаю, что в соответствии с графиком будет ситуация, когда до конца 1-го квартала 2024 года первые истребители F-16 начнут летать в украинском небе, управляемые украинскими пилотами.