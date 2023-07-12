Глава МИД Украины заявил, что первые «управляемые украинскими пилотами в украинском небе» истребители F-16 появятся до конца 1-го квартала 2024 года

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос работы так называемой «авиационной (истребительной) коалиции». В рамках этой «коалиции» украинские лётчики начали обучение пилотированию истребителей F-16, а после Украине обещают поставку этих самолётов.
По словам Кулебы, первые истребители F-16 «вероятно, начнут работать в Воздушных силах ВСУ до конца первого квартала следующего года».
Кулеба:
Непосредственные тренировки украинских пилотов начнутся примерно в августе или в начале сентября. Также в это время будет идти и подготовка документации на эти самолёты, как и подготовка к передаче самих самолётов.
Кулеба:
Я считаю, что в соответствии с графиком будет ситуация, когда до конца 1-го квартала 2024 года первые истребители F-16 начнут летать в украинском небе, управляемые украинскими пилотами.
При этом Кулеба сразу же заявил, что «график может сдвинуться из-за различных технических нюансов, включая подготовку техников и инфраструктуры».
Напомним, что первые американские истребители F-16 Украине обещали поставить голландцы и датчане. В США ранее одобрили передачу таких средств боевой авиации Украине, указав одновременно с этим и на ряд сложностей, включая ту самую подготовку инфраструктуры на украинской территории.