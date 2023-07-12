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Иранский МИД вызвал посла России и выразил протест из-за заявления о спорных территориях

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Иранский МИД вызвал посла России и выразил протест из-за заявления о спорных территориях

МИД Ирана вызвал посла РФ в этой стране Алексея Дедова и выразил протест из-за итогового заявления, сделанного российской стороной на саммите с участием стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.


Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, имеется в виду та часть заявления, в которой обсуждались острова Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе.

Эти острова были официально переданы Великобританией Ирану в 1971 году, незадолго до образования федерации Арабских Эмиратов в качестве независимого государства. С тех пор между Ираном и ОАЭ продолжается спор касательно принадлежности этих островов. ОАЭ не прекращают попыток при помощи международных каналов установить свой контроль над островами, которые до оккупации Великобританией в 1921 году были частью различных Персидских империй.

В ходе разговора с представителем российского дипломатического представительства в иранском МИД в очередной раз указали на неприкосновенность территориальной целостности страны и предложили "исправить позицию России" по этому вопросу. Посол России в Тегеране, в свою очередь, пообещал в ближайшее время сообщить руководству МИД РФ об этой просьбе.

В начале июля состоялась встреча между главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями стран Персидского залива и участников ССАГПЗ. В ходе мероприятия министры из арабских стран в том числе указали необходимость скорейшего завершения вооруженного конфликта на Украине.
Использованы фотографии:
МИД Ирана
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36 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:07
    +25
    А оно надо было брякать о спорных территориях? Критикуем запад, а сами..... Дипломатично промолчать или завернуть какой-нибудь пассаж, чтоб никто ничего не понял, но без разворотов на 360 градусов. Нет?
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 14:40
      +4
      Цитата: Uprun
      А оно надо было брякать о спорных территориях? Критикуем запад, а сами..... Дипломатично промолчать или завернуть какой-нибудь пассаж, чтоб никто ничего не понял, но без разворотов на 360 градусов. Нет?

      Иногда лучше жевать ©.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 15:55
        +1
        Или вот ещё:
        Иван Васильевич, когда Вы говорите, такое впечатление, что Вы бредите.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:50
      +2
      Цитата: Uprun
      А оно надо было брякать о спорных территориях? Критикуем запад, а сами..... Дипломатично промолчать или завернуть какой-нибудь пассаж, чтоб никто ничего не понял, но без разворотов на 360 градусов. Нет?

      Завернуть пассаж, чтобы никто ничего не понял - это к Пескову. А вообще, если острова были всегда под персами и возвращены бритами Ирану то с какого уха арабы пасть разевают на чужой каравай?!
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 15:57
        -1
        Да вряд ли всегда - сложно найти на Земле уголок, который бы не менял госпринадлежность раз несколько, ну разве что кроме Антарктиды. Тот же Крым - яркий пример, кого там в разное время только не было!
  2. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 14:09
    +5
    Что то не слышал заявления от Ирана , чтоб украина и европейские страны вернули России все её исконные земли !
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:16
      +9
      Тут Иран не особо то волнует что твориться в других странах. А вот когда вроде как союзник говорит что эти территории спорные... тут гамбит выходит.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:54
        +2
        Цитата: Mitos
        Тут Иран не особо то волнует что твориться в других странах. А вот когда вроде как союзник говорит что эти территории спорные... тут гамбит выходит.

        Тут послу нашему надо сей гамбит в опу засунуть и отправить послом к пингвинам - те хоть по русски не понимают...
  3. mag nit
    mag nit Сегодня, 14:14
    +7
    Из-за посланцев, не хватало России ещё и с Востоком разоsраться. Следить нужно за базаром.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:33
      +3
      Лавров, Захарова и их коллеги не умеют. Вот если кого высмеять (половина новостей о Захаровой начинается с того, что она кого-то высмеяла), д билами назвать - это к нашим дипломатам. Обеспечить страну союзниками, или хотя бы дружественный нейтралитет других стран, разрушить союзы противника - это они в МГИМО не проходили.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 14:47
        0
        А может как раз они сейчас это в МГИМО и проходят?
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:56
      +2
      Цитата: mag nit
      Из-за посланцев, не хватало России ещё и с Востоком разоsраться. Следить нужно за базаром.

      Послу сему не грех Грибоедова почаще вспоминать перед тем как варежку разевать...
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:20
    +2
    Я так чувствую Шихиды ака Герань и другие "ништяки", которые мы мировая держава почему то не можем скоро всё?)
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:57
      +2
      Цитата: AdAstra
      Я так чувствую Шихиды ака Герань и другие "ништяки", которые мы мировая держава почему то не можем скоро всё?)

      Рецепт дадите? Я тоже так хочу изъясняться научиться...
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 14:59
        0
        Вы школьные отличники к такому не способны wassat """""
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:22
    +8
    Наш мид самый мидистый мид в мире! Его сотрудники умудряются подписывать не выгодные договора с врагами и ссориться с теми, с кем нужно вести взаимовыгодные отношения. Правильно о них высказался их руководитель...
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:24
      +4
      А чего тогда этот руководитель который правильно высказывается, таких не правильных держит у себя? Коленом под мягкое место на вольные хлеба.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 14:34
        +2
        Так с него надо и начать в первую очередь.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 14:42
          -1
          "Так он же памятник"(с) laughing hi """"
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 15:59
            0
            Что?! Когда?! Я же совсем недавно его по телевизору видел!
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:15
        +1
        Цитата: AdAstra
        А чего тогда этот руководитель который правильно высказывается, таких не правильных держит у себя? Коленом под мягкое место на вольные хлеба.

        Видимо как в той песне наутилус помпилиус: скованные одной цепью, связанные одной целью...
  6. C-Real
    C-Real Сегодня, 14:23
    0
    Дипломаты не сумели в дипломатию. Отправить в МГИМО на пересдачу.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:36
      -1
      А смысл в этом? Там такие же преподают.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:37
      0
      дело тут не в дипломатии как мне кажется, слишком велико влияние израильского лобби в наших властных структурах - оно не позволит развивать дружбу с ираном никогда... а если России придет конец - эти власть предержащие вспомнят о своих еврейских корнях и получат гр-во земли обетованной (чубайс уже показал пример...)
      1. C-Real
        C-Real Сегодня, 16:08
        0
        Слишком сложно. Скорее это связано с ОПЕК, снижением добычи и валютной выручкой.
  7. JD1979
    JD1979 Сегодня, 14:28
    +2
    ахах, это эпик)))) осталось только Ирану заявить о незаконном захвате украинских территорий и Крыма. МИД РФ начал погоню за МИД Украины))) чую скоро догонит)))
  8. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 14:37
    +4
    Кхм... Невольно начинаешь подозревать, что подобные вещи творятся либо специально, либо нарочно! Ибо очень "вовремя"!...
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 16:01
      0
      Ага. Осталось выразить солидарность с народом Тайваня, для полной гармонии.
  9. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 14:40
    -3
    Иран очень заинтересован в ослаблении западных санкций, а для этого они, что угодно будут придумывать.
    СМИ сообщали, что Иран поставил партию "Шахид" Украине .Ссылка была на министра торговли Ирана
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: lisikat2
      Иран очень заинтересован в ослаблении западных санкций, а для этого они, что угодно будут придумывать.
      СМИ сообщали, что Иран поставил партию "Шахид" Украине .Ссылка была на министра торговли Ирана

      fool
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 16:04
        0
        Сейчас - утка, скорее всего, а вот в будущем...
        Никогда не говори никогда.
  10. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 14:41
    +4
    Символ наших политиков - уж на сковороде, а слоган - и на … сесть, и рыбку съесть. Позорище
  11. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 15:02
    +3
    Видно поступило задание (от кого интересно) в очередной раз провалить отношения со страной, которая нормально к нам относиться.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:09
      +1
      Ну не то что нормально, мы, как я подозреваю, для них по сию пору "малый сатана", но вроде немного получше чем некоторые турки.
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 15:33
      0
      Цитата: Dimy4
      Видно поступило задание (от кого интересно) в очередной раз провалить отношения со страной, которая нормально к нам относиться.

      Я именно об этом: "... Невольно начинаешь подозревать, что подобные вещи творятся либо специально, либо нарочно! Ибо очень "вовремя"!...". hi
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 16:08
        0
        Такое мог сделать умный враг, либо... тупой сотрудник. Учитывая всеобъемлющие непрофессионализм, блат и кумовство при продвижении по карьерной лестнице, тотальную безответственность, я бы поставил на второй вариант.