Иранский МИД вызвал посла России и выразил протест из-за заявления о спорных территориях

МИД Ирана вызвал посла РФ в этой стране Алексея Дедова и выразил протест из-за итогового заявления, сделанного российской стороной на саммите с участием стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, имеется в виду та часть заявления, в которой обсуждались острова Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе.Эти острова были официально переданы Великобританией Ирану в 1971 году, незадолго до образования федерации Арабских Эмиратов в качестве независимого государства. С тех пор между Ираном и ОАЭ продолжается спор касательно принадлежности этих островов. ОАЭ не прекращают попыток при помощи международных каналов установить свой контроль над островами, которые до оккупации Великобританией в 1921 году были частью различных Персидских империй.В ходе разговора с представителем российского дипломатического представительства в иранском МИД в очередной раз указали на неприкосновенность территориальной целостности страны и предложили "исправить позицию России" по этому вопросу. Посол России в Тегеране, в свою очередь, пообещал в ближайшее время сообщить руководству МИД РФ об этой просьбе.В начале июля состоялась встреча между главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями стран Персидского залива и участников ССАГПЗ. В ходе мероприятия министры из арабских стран в том числе указали необходимость скорейшего завершения вооруженного конфликта на Украине.