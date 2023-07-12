Президент Сербии: Запад готовит для Украины «большие подарки» к концу года

В особенности это касается ЕС

Поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который прямо сейчас проходит в Вильнюсе, мягко говоря, не задалась.Не совсем понятно почему, но украинский лидер был уверен в получении его страной приглашения на вступление в Североатлантический альянс. Однако вместо этого Киеву пообещали отменить план действий по вступлению в НАТО, но при этом заявили, что Украине придется выполнить ряд требований для соответствия статусу страны-участницы блока. Последние, согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, будут оцениваться непосредственно членами альянса.Другими словами, руководству нашей «западной соседки» вежливо отказали, пообещав обязательно вернуться к данному вопросу позже.Между тем президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопросы журналистов касательно результатов саммита в Вильнюсе, заявил, что отсутствие приглашения Украины в НАТО отнюдь не является показательным.Как выразился сербский лидер, Запад готовит «большие подарки» для Киева уже к концу текущего года.- добавил политик.Подразумевал ли Вучич приглашение Украины в ЕС – не ясно. Однако глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе полностью поддерживают присоединение Украины, но при выполнении всех необходимых условий.То есть, перспективы Киева в этом плане весьма туманны.