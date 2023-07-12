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Президент Сербии: Запад готовит для Украины «большие подарки» к концу года

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Президент Сербии: Запад готовит для Украины «большие подарки» к концу года

Поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который прямо сейчас проходит в Вильнюсе, мягко говоря, не задалась.


Не совсем понятно почему, но украинский лидер был уверен в получении его страной приглашения на вступление в Североатлантический альянс. Однако вместо этого Киеву пообещали отменить план действий по вступлению в НАТО, но при этом заявили, что Украине придется выполнить ряд требований для соответствия статусу страны-участницы блока. Последние, согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, будут оцениваться непосредственно членами альянса.

Другими словами, руководству нашей «западной соседки» вежливо отказали, пообещав обязательно вернуться к данному вопросу позже.

Между тем президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопросы журналистов касательно результатов саммита в Вильнюсе, заявил, что отсутствие приглашения Украины в НАТО отнюдь не является показательным.

Как выразился сербский лидер, Запад готовит «большие подарки» для Киева уже к концу текущего года.

В особенности это касается ЕС

- добавил политик.

Подразумевал ли Вучич приглашение Украины в ЕС – не ясно. Однако глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе полностью поддерживают присоединение Украины, но при выполнении всех необходимых условий.

То есть, перспективы Киева в этом плане весьма туманны.
Использованы фотографии:
predsednik.rs
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:03
    -1
    Султан должен был просчитать данный вариант, посмотрим как взбрыкнет если его кинут, ведь шведам он дал добро по осени взамен выторгованных "плюшек".
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:09
      +3
      В НАТО не взяли, В ЕС тоже пообещали...
      Скучно, девочки...
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 14:20
        +1
        Вступление в ЕС? А долги и кредиты которые понабрали вам думаете простят?! Наивные. Отдавать придется в гораздо большем количестве и не фантики.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 14:23
          +5
          Долги имеет смысл взыскивать с тех, кто может их платить. Запад планирует повесить долг Украины на Россию. Получится у них или нет - зависит от дальнейшего хода СВО и положения дел в самой России.
      2. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 14:36
        +3
        Аборигены с дуpкаины подходят только в качестве пушечного мяса
  2. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 14:08
    +3
    Если Украину возьмут в ЕС сбрасывайте евро , украинцы это всегда мина - подорвут ес.
    1. Appraiser
      Appraiser Сегодня, 14:16
      0
      Курс евро никаким образом не связан с Украиной! В ЕС проблем хватает и без Украины, сейчас им лишние проблем не нужны
  3. C-Real
    C-Real Сегодня, 14:16
    +3
    Вывезут фертильных особей для поддержания популяции белых. Вот и весь подарок.
  4. vvnab
    vvnab Сегодня, 14:23
    0
    Украина это кто? Зеля и Ко?
    Лучшим подарком для Украины и её народа будет наступление мира!