В польской прессе: Украина нескоро вступит в НАТО, так как Запад избегает открытого конфликта с РФ

Украина нескоро вступит в НАТО, так как Запад избегает открытого конфликта с РФ. Он долго тянул время, дискутируя о том, какое оружие стоит давать Киеву, а какое нет, чтобы не быть втянутым в прямое вооруженное столкновении с Россией.
Об этом рассуждает в своей статье обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Ежи Хащчиньский.
По мнению автора, на фоне активных боевых операций российской армии на Украине Запад проявил крайнюю степень нерешительности. Но такое его поведение вполне объяснимо и оправдано, ведь западные страны не собираются воевать с Россией своими руками.
Наши города оказались бы в небезопасности, а наши мальчики могли бы погибнуть на фронте
- описывает польский обозреватель нежелательные перспективы конфликта между Западом и РФ.
Поэтому перспектива приема Украины в Североатлантический альянс остается неопределенной.
Что касается граждан Польши, то очень многие из них поддерживают стремление украинских властей в НАТО.
Украина уже сейчас в составе НАТО? За это выступает 40% поляков, в том числе 23% решительным образом
- приводит Хащчиньский данные опроса.
Если бы руководство альянса действительно намеревалось принять Киев в свои ряды, ему бы предоставили четкий алгоритм с указанием сроков. Но этого, отмечается в польской прессе, не произойдет ни во время саммита в Вильнюсе, ни в обозримом будущем. Хащчинский считает, что это ясно осознает и украинский президент Владимир Зеленский.
Похоже, киевским властям давно пора распрощаться с иллюзиями. Ведь Украина, скорее всего, не станет членом НАТО не только в ближайшее время, но и никогда.