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В польской прессе: Украина нескоро вступит в НАТО, так как Запад избегает открытого конфликта с РФ

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В польской прессе: Украина нескоро вступит в НАТО, так как Запад избегает открытого конфликта с РФ

Украина нескоро вступит в НАТО, так как Запад избегает открытого конфликта с РФ. Он долго тянул время, дискутируя о том, какое оружие стоит давать Киеву, а какое нет, чтобы не быть втянутым в прямое вооруженное столкновении с Россией.

Об этом рассуждает в своей статье обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Ежи Хащчиньский.

По мнению автора, на фоне активных боевых операций российской армии на Украине Запад проявил крайнюю степень нерешительности. Но такое его поведение вполне объяснимо и оправдано, ведь западные страны не собираются воевать с Россией своими руками.

Наши города оказались бы в небезопасности, а наши мальчики могли бы погибнуть на фронте

- описывает польский обозреватель нежелательные перспективы конфликта между Западом и РФ.

Поэтому перспектива приема Украины в Североатлантический альянс остается неопределенной.

Что касается граждан Польши, то очень многие из них поддерживают стремление украинских властей в НАТО.

Украина уже сейчас в составе НАТО? За это выступает 40% поляков, в том числе 23% решительным образом

- приводит Хащчиньский данные опроса.

Если бы руководство альянса действительно намеревалось принять Киев в свои ряды, ему бы предоставили четкий алгоритм с указанием сроков. Но этого, отмечается в польской прессе, не произойдет ни во время саммита в Вильнюсе, ни в обозримом будущем. Хащчинский считает, что это ясно осознает и украинский президент Владимир Зеленский.


Похоже, киевским властям давно пора распрощаться с иллюзиями. Ведь Украина, скорее всего, не станет членом НАТО не только в ближайшее время, но и никогда.
Использованы фотографии:
НАТО
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12 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:28
    0
    В НАТО не примут, а вот в ЕС примут Украину скорее всего, поэтому и Турцию решили быстро принять иначе сильный конфликт получился бы, да и Швеции путь в НАТО открыт теперь. Гривны на евро заменят, помощь финансовую проще оказывать будет.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:50
      +1
      в ЕС примут Украину скорее всего
      Скорее всего нет- они уже всю Европу достали, куда разьехались, а содержать 30 млн нищих никакой ЕС не сможет-не Латвия. Турцию тоже не примут- это 90 млн нищебродов и неохраняемые границы с Ираком,Ираном и Сирией.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:06
        0
        Цитата: Болторез
        Турцию тоже не примут- это 90 млн нищебродов и неохраняемые границы с Ираком,Ираном и Сирией.

        Если Турцию не примут в ЕС, Швеция не попадёт в НАТО, а США очень нужна Швеция в НАТО, следовательно США будут на ЕС давить, чтобы приняли Турцию. Интересы ЕС для США не важны. А что касается Украины запад должен как то её поддержать, принять в НАТО не могут, а в ЕС никаких рисков нет, но политически это очень сильный шаг был бы.
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:29
    +1
    Украина нескоро вступит в НАТО

    Спойлер: она никогда туда не вступит. Расходимся.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:01
      0
      Запад избегает открытого конфликта с РФ
      Когда страшно, то что делает ? Вот именно !
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:33
    0
    Саммит в Вильнюсе ещё не закончен- Байден ,просто обязан что то отчебучить! lol
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:59
      0
      Отчебучить? laughing Споткнутся на трапе самолета..Нет,хотелось бы чего то посвежее.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:40
    0
    Поэтому нам надо перестать мяться и расшаркиваться перед ними, и уже начинать показывать нашу полную силу. Пока НАТО не передумало учавствовать в конфликте. Уважают и любят только сильных!!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:51
    0
    Польский обозреватель: Наши города оказались бы в небезопасности, а наши мальчики могли бы погибнуть на фронте
    А сегодня чьи "мальчики" погибают на украине с нашивками польского флага на рукаве? Но очевидно еще мало их угрохали коль продолжаете катить бочку на Россию. Да и городок ваш Жешув с оружейным хабом давно напрашивается на удар.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:54
    0
    Похоже, киевским властям давно пора распрощаться с иллюзиями. Ведь Украина, скорее всего, не станет членом НАТО не только в ближайшее время, но и никогда.
    -Свои действия лучше бы аналитики и критически проверить.
    Мне дела нет до польши. Рвсн ее партнер.
    А вот пензюки и урюпинск мне интересны.
    Но молчат и мы молчим
  7. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 13:55
    0
    А каким образом вступление в нато, изменит ситуацию СПО?
    Ну вопервых это не будет А во вторых факт вступления не меняет то что уже война идёт.
    Такие речи, как раз и говорят о том, что никаких перемирий, давить этот фурункул надо до Ужгорода, не переставая и не ослабляя нажим..
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:26
    0
    Новость преподносится так, будто нато боится конфликта.

    Это как зас.сал и не пошёл за хлебом в ливень в магазин.