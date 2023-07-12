В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

Недавний случай сожжения Корана иракским иммигрантом в Стокгольме, аккурат во время празднования Курбан-байрама, вызвал широкий резонанс в мировом сообществе.Целый ряд мусульманских стран резко осудили произошедшее в Швеции. В частности, в Ираке возле шведского посольства прошли крупные акции протеста, а власти страны потребовали выдать им надругавшегося над священным писанием.Произошедшее осудили и у нас в стране. В МИД РФ предупредили, что подобные акции могут привести к непредсказуемым и крайне негативным последствиям.В свою очередь, в совете ООН по правам человека прошло голосование за резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг. В документе подчеркивается необходимость обязательного исполнения международных прав человека. Следовательно, государства, в которых случаются подобные инциденты, должны привлекать к ответственности их организаторов и исполнителей.В связи с этим в СПЧ рекомендуют властям разных государств устранить пробелы в национальных законах и правовом поле страны, которые препятствуют судебному преследованию за разжигание ненависти на религиозной почве.Вышеупомянутую резолюцию поддержали представители 28 государств, 12 проголосовали против и еще 7 воздержались. Россия выступает за документ, но в голосовании не участвовала, так как больше не является членом СПЧ ООН.