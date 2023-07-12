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В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

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В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

Недавний случай сожжения Корана иракским иммигрантом в Стокгольме, аккурат во время празднования Курбан-байрама, вызвал широкий резонанс в мировом сообществе.


Целый ряд мусульманских стран резко осудили произошедшее в Швеции. В частности, в Ираке возле шведского посольства прошли крупные акции протеста, а власти страны потребовали выдать им надругавшегося над священным писанием.

Произошедшее осудили и у нас в стране. В МИД РФ предупредили, что подобные акции могут привести к непредсказуемым и крайне негативным последствиям.

В свою очередь, в совете ООН по правам человека прошло голосование за резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг. В документе подчеркивается необходимость обязательного исполнения международных прав человека. Следовательно, государства, в которых случаются подобные инциденты, должны привлекать к ответственности их организаторов и исполнителей.

В связи с этим в СПЧ рекомендуют властям разных государств устранить пробелы в национальных законах и правовом поле страны, которые препятствуют судебному преследованию за разжигание ненависти на религиозной почве.

Вышеупомянутую резолюцию поддержали представители 28 государств, 12 проголосовали против и еще 7 воздержались. Россия выступает за документ, но в голосовании не участвовала, так как больше не является членом СПЧ ООН.
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:40
    -1
    В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг
    . Чего это они вдруг? Полосатики решили к мусульманским лидерам подлизатся? ООН, это практически их контора... увы, увы, сейчас так.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:42
    +1
    Целый ряд мусульманских стран резко осудили произошедшее в Швеции.
    А Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО !
  3. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 14:45
    +1
    ООН была создана после Второй мировой войны странами - участниками антигитлеровской коалиции, пришедшая на смену "Лиге Наций", так как должна была предотвращать будущие войны однако на современном этапе миропорядка это не происходит .
    Думаю что в недалеком будущем стоит вообще закрыть ООН, поскольку это неработающая организация, пляшущая по дудку "избранных" государств.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:47
    0
    Догадайтесь с трёх раз ,кто был против этой резолюции?Швеция -раз...
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:48
    +1
    А сожженный учебник по биологии под это попадает?
    1. Million
      Million Сегодня, 14:58
      +2
      Эко вы загнули!Народ не поймет).......
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 15:03
        +2
        Хорошо, тогда, а сожженный Джордано Бруно...?
  6. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:49
    0
    А Швеция скажет - мы голосовали против и продолжит устраивать такие акции. Плевать всем на ООН - мертвая корова...
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:56
    0
    Весь Еврайх проголосовал против, а вот Украина - за, походу к туркам они всё же ближе
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:01
    0
    Ладно сниму интригу,красненькие - это кто за сожжение религиозных книг.А что будет ,если перед посольством США сожгут их Декларацию независимости.Хотя с США пример не корректный,они терпилы уже привыкли что их флаг жгут постоянно ,кому не лень.