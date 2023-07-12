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Столтенберг: Мы поможем Украине перейти от советского вооружения к оружейным стандартам НАТО

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Столтенберг: Мы поможем Украине перейти от советского вооружения к оружейным стандартам НАТО

В Вильнюсе состоялась совместная пресс-конференция генсека НАТО Столтенберга (его полномочия снова продлены на год) и главы киевского режима Зеленского. Некоторые заявления, сделанные в ходе пресс-конференции, обращают на себя особое внимание.


Одно из таких заявлений сделано Столтенбергом и звучит следующим образом:

Мы поможем Украине перейти от советского вооружения к оружейным стандартам НАТО.

Это особый цинизм от натовского генсека. Дело в том, что львиную долю советского вооружения Украины к настоящему моменту уничтожили российские Вооружённые силы. В связи с этим слова Столтенберга о «помогающем» в таком формате альянсе НАТО откровенно свидетельствуют о том, чтобы Украина тотально встала на путь зависимости от западных оружейных и смежных с оружейными компаний. В принципе, это попытка замены оружия происходит уже сейчас. Режим Зеленского выпрашивает у Запада буквально всё: от средств индивидуальной защиты до танков, дальнобойных ракет и истребителей. Украина давно превратилась для того же НАТО в полигон для утилизации вооружения и одновременно в рынок сбыта оружия, под производство которого можно подводить многочисленные статьи военного бюджета стран НАТО (в первую очередь - США).

В ходе пресс-конференции Зеленский не упустил возможности ещё раз намекнуть на то, что Киев ожидал от встречи в Вильнюсе гораздо большего.

Зеленский:

Итоги саммита хорошие, но они были бы идеальными, если бы прозвучало приглашение Украины в НАТО.
Использованы фотографии:
сайт НАТО
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:21
    +1
    Совсем не удивляет не воспримчивость потерь ВСУ в странах НАТО,если бы это были солдаты США - Байден бы давно с президентов США слетел.Но с другой стороны страны НАТО проецируют эти потери на себя ,если они вяжутся на прямую с Россией и это их останавливает.Когда есть такие лохи как всу, им этого делать не надо.Но мобилизационный ресурс на Украине не безграничен.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 14:24
      -3
      За то они проверят саои вооружения с реальным противником. Нам бы то же многому стоило бы научиться. Нужны свои Жуковы сейчас с хорошим тылом. А не так что гениралитет по приезду в зону сво уничтожают.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 14:43
        +1
        Не надо Жуковых, солдат и так мало
        Ттттть
        1. Жан Батист
          Жан Батист Сегодня, 14:52
          0
          Их будет ещё меньше если не будет победы, кто знает если бы сразу всей страной навалились , может быть и все уже закончилось без верениц Бредли , леопардов , химер и ф 16 , а так теже потери (а возможно и большие)растянутые во времени и без каких либо внятных результатов.
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:21
    0
    Помощь это когда страны НАТО влезают в долги и покупает не нужное им американское оружие или на коленях клянчат прислать им древнюю технику списанную США или Германией, что бы потом зарабатывать на ремонте и поставках запчастей?
    Переход от надежной, простой, неприхотливой техники к дорогой, капризной и не подходящей для Украины? Отличный выбор.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:22
    0
    "Итоги саммита хорошие, но они были бы идеальными, если бы прозвучало приглашение Украины в НАТО" - реально, уже смешно, после всего сказанного! Это наглядно демонстрирует всему миру - перед вами шут!
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:22
    0
    Зелебоба все никак не может успокоится, после того как его кинули с приглашением...
  5. glk63
    glk63 Сегодня, 14:24
    0
    Не, ну понятно, что переход к английской системе мер и весов очень поможет ВСУ... (это про стандарты НАТО) Блин, забыл смайлик поставить)
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: glk63
      переход к английской системе мер и весов

      Фунты, ярды, дюймы, пинты и кварты ! drinks
      1. glk63
        glk63 Сегодня, 14:43
        0
        Да... в пинтах всё краше выглядит) Хотя... у Кнута (насколько я помню), говорилось, что английская система весов была "двоичной" (в смысле, каждая единица веса была в два раза больше предыдущей)) Вроде как сие было прогрессивно)
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:24
    0
    Мы поможем Украине перейти от советского вооружения к оружейным стандартам НАТО
    Так уже помогаете в поте лица. А с учетом того, что Киев уже потерял большое количество советской техники и теряет западную, то недалеко то время когда поступающая западная техника будет возмещать исключительно уничтоженную западную.
    Итоги саммита хорошие, но они были бы идеальными, если бы прозвучало приглашение Украины в НАТО.
    Зеленский вынужден был сквозь зубы похвалить итоги саммита. А куда денешься с подводной лодки?
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:59
    0
    Да вроде это наши активно этому способствуют, что ни день то по несколько советских танков с белыми крестами сгорают. А НАТО поставляет один леоперд взамен десяти т-64
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:06
    0
    Мы поможем Украине перейти от советского вооружения к оружейным стандартам НАТО.
    А, так это переходный период у них...