Столтенберг: Мы поможем Украине перейти от советского вооружения к оружейным стандартам НАТО

В Вильнюсе состоялась совместная пресс-конференция генсека НАТО Столтенберга (его полномочия снова продлены на год) и главы киевского режима Зеленского. Некоторые заявления, сделанные в ходе пресс-конференции, обращают на себя особое внимание.
Одно из таких заявлений сделано Столтенбергом и звучит следующим образом:
Мы поможем Украине перейти от советского вооружения к оружейным стандартам НАТО.
Это особый цинизм от натовского генсека. Дело в том, что львиную долю советского вооружения Украины к настоящему моменту уничтожили российские Вооружённые силы. В связи с этим слова Столтенберга о «помогающем» в таком формате альянсе НАТО откровенно свидетельствуют о том, чтобы Украина тотально встала на путь зависимости от западных оружейных и смежных с оружейными компаний. В принципе, это попытка замены оружия происходит уже сейчас. Режим Зеленского выпрашивает у Запада буквально всё: от средств индивидуальной защиты до танков, дальнобойных ракет и истребителей. Украина давно превратилась для того же НАТО в полигон для утилизации вооружения и одновременно в рынок сбыта оружия, под производство которого можно подводить многочисленные статьи военного бюджета стран НАТО (в первую очередь - США).
В ходе пресс-конференции Зеленский не упустил возможности ещё раз намекнуть на то, что Киев ожидал от встречи в Вильнюсе гораздо большего.
Зеленский:
Итоги саммита хорошие, но они были бы идеальными, если бы прозвучало приглашение Украины в НАТО.