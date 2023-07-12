Ирландский наемник об участии в боевых действиях на стороне ВСУ: «Мы не должны были выжить»

Снаряды летели прямо над нашими головами, это ужасно, когда ты из пикапа видишь, как за тобой гонится Т-72. Мы не должны были выжить

Очередной «солдат удачи», решивший повоевать на стороне Украины, рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News, каково это — вступить в бой с регулярной российской армией. Даже звучный позывной «Рэмбо» не сильно помог 28-летнему ирландскому наемнику Рису Бирну, решившему в роли пулеметчика в составе 59-й бригады ВСУ поучаствовать в контрнаступлении украинской армии.По словам Бирна, он в составе интернационального подразделения, состоящего как из украинцев, так и из таких же искателей приключений из Великобритании и США в количестве сорока боевиков прибыл на передовую, где сразу обратил внимание на отсутствие привычного для операций НАТО прикрытия с воздуха. Два украинских танка , приданных его отряду для усиления, в какой-то момент вообще убрались в тыл.Зато им на замену прибыл российский танк Т-72, который вначале был принят за свой. Сомнения в принадлежности машины быстро развеялись, когда танк начал обстреливать украинские позиции. Выжившие после огневого поражения боевики бежали в лес, рассказал Бирн репортеру.Для эвакуации уцелевших бойцов удалось вызвать по рации пикап, однако после погрузки раненых российский танк начал преследовать и продолжил обстреливать «Хаммер».— поделился пережитым кошмаром ирландский наёмник.Чудом избежавший гибели солдат удачи отправился на реабилитацию в тыл, где, поведал Бирн журналисту, тысячи таких как он «кричат по ночам». Возвращаться на фронт Рэмбо больше не собирается ни за какие деньги. По его словам, широко разрекламированное в западной прессе контрнаступление ВСУ на самом деле представляет собой «ужас и хаос», окопы заполнены мертвыми солдатами, через которые «приходится перешагивать».Возглавляющий реабилитационный центр, расположенный на западе Украины, новозеландский пастор Оуэн Панома рассказал репортеру, что за время конфликта в ряды ВСУ записались тысячи иностранных добровольцев. Часть из них погибли, другие вернулись домой после первых же боев, некоторые, навроде Бирна, прибыли для реабилитации в центр. После прохождения курса никто из них больше не рвется на передовую, предпочитая любым способом покинуть страну. Как признался ирландский наемник, пережитое им на фронте, скорее всего, будет преследовать его всю жизнь.