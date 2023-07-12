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Ирландский наемник об участии в боевых действиях на стороне ВСУ: «Мы не должны были выжить»

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Ирландский наемник об участии в боевых действиях на стороне ВСУ: «Мы не должны были выжить»

Очередной «солдат удачи», решивший повоевать на стороне Украины, рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News, каково это — вступить в бой с регулярной российской армией. Даже звучный позывной «Рэмбо» не сильно помог 28-летнему ирландскому наемнику Рису Бирну, решившему в роли пулеметчика в составе 59-й бригады ВСУ поучаствовать в контрнаступлении украинской армии.


По словам Бирна, он в составе интернационального подразделения, состоящего как из украинцев, так и из таких же искателей приключений из Великобритании и США в количестве сорока боевиков прибыл на передовую, где сразу обратил внимание на отсутствие привычного для операций НАТО прикрытия с воздуха. Два украинских танка, приданных его отряду для усиления, в какой-то момент вообще убрались в тыл.

Зато им на замену прибыл российский танк Т-72, который вначале был принят за свой. Сомнения в принадлежности машины быстро развеялись, когда танк начал обстреливать украинские позиции. Выжившие после огневого поражения боевики бежали в лес, рассказал Бирн репортеру.

Для эвакуации уцелевших бойцов удалось вызвать по рации пикап, однако после погрузки раненых российский танк начал преследовать и продолжил обстреливать «Хаммер».

Снаряды летели прямо над нашими головами, это ужасно, когда ты из пикапа видишь, как за тобой гонится Т-72. Мы не должны были выжить

— поделился пережитым кошмаром ирландский наёмник.

Чудом избежавший гибели солдат удачи отправился на реабилитацию в тыл, где, поведал Бирн журналисту, тысячи таких как он «кричат по ночам». Возвращаться на фронт Рэмбо больше не собирается ни за какие деньги. По его словам, широко разрекламированное в западной прессе контрнаступление ВСУ на самом деле представляет собой «ужас и хаос», окопы заполнены мертвыми солдатами, через которые «приходится перешагивать».

Возглавляющий реабилитационный центр, расположенный на западе Украины, новозеландский пастор Оуэн Панома рассказал репортеру, что за время конфликта в ряды ВСУ записались тысячи иностранных добровольцев. Часть из них погибли, другие вернулись домой после первых же боев, некоторые, навроде Бирна, прибыли для реабилитации в центр. После прохождения курса никто из них больше не рвется на передовую, предпочитая любым способом покинуть страну. Как признался ирландский наемник, пережитое им на фронте, скорее всего, будет преследовать его всю жизнь.
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20 комментариев
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  1. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 14:37
    +14
    Жалко что выжили, недоработали маленько.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 14:48
      +3
      Цитата: ARIONkrsk
      Жалко что выжили, недоработали маленько

      Нормально наши парни отработали и БЗ выполнили и страху нагнали, чем больше вот таких вернется домой с ПТС, тем больше правды от них узнают такие же любители легких прогулок.
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 14:50
      +3
      Жалко что выжили, недоработали маленько

      Добрый вы однако, надо чтобы ногу или руку потеряли, а потом вскакивали по ночам в холодном поту, ну и в конце концов в психушку. Ну, это, я не то что садист, а просто чтобы другим было над чем башкой подумать.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:05
      +2
      Цитата: ARIONkrsk
      Жалко что выжили, недоработали маленько.

      Жалко, что танк промахнулся.
    4. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:13
      0
      Цитата: ARIONkrsk
      Жалко что выжили, недоработали маленько.

      Смотри как разогнали они Хамви по грунтовке, ни Т-72 ни снаряд из его пушки догнать их не смог. Хотя есть подозрение, что у наших танкистов глаза слезились, а двигателю просто кислорода не хватало, после дополнительной "реактивной тяги", которую создали пассажиры хаммера laughing laughing laughing .
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:37
    +4
    Чудом избежавший гибели солдат удачи отправился на реабилитацию в тыл, где, поведал Бирн журналисту, тысячи таких как он «кричат по ночам». Возвращаться на фронт Рэмбо больше не собирается ни за какие деньги. По его словам, широко разрекламированное в западной прессе контрнаступление ВСУ на самом деле представляет собой «ужас и хаос», окопы заполнены мертвыми солдатами, через которые «приходится перешагивать».
    . Дрова дровишки, все в один костёр!
    Вопрос, до других "перелетных гусей" дойдёт, что на окраине их ощиплют быстрее, чем они могут себе представить.
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 14:47
      +3
      Rocket757 до других не дойдет пока сами там не побывают.тк в большинстве показывают и рассказывают совсем противоположное.если посмотреть западные новостные агенства вроде британского sun например,то там каждый день крутят видео про горы уничтоженных российских танков,бтр,про доблестных украинских солдат яко бы укладывающих пачками и штабелями солдат рф в боях.вобщем сплошные победы,перемоги,геройство,подвиги,пленные испуганные оккупанты итд итп.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:56
        0
        Понятно, что их СМИ покажут нужную картинку, но, частицы правды прорываются и на их информационное поле.
        Сейчас полностью изолироватся от внешнего воздействия, информации, полностью нельзя.
        В общем, уши своего обывателя, туфтой их забивать будут, но лица заинтересованные конкретно, могут найти что угодно, то, что им надо.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:38
    +13
    Вернется домой и всю оставшуюся жизнь по ночам будет бегать по улицам от Т-72, пока в дурку не упекут или не столкнется лбом с бегуном от СУ-25.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:08
      0
      Цитата: Uprun
      Вернется домой и всю оставшуюся жизнь по ночам будет бегать по улицам от Т-72

      И спать будет не на шконке, а в окопе. Этому ещё повезло, другие всю ночь орут.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:39
    +3
    Мы не должны были выжить
    И жаль, что выжили !
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 14:47
    +2
    А с хрена ли домой-то? А контракт отработать??
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:48
    +2
    Эти недоумки сафари с боевыми действиями путают, на это есть естесственный отбор.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:52
    +3
    Сафари на русских оно такое - очень повезёт если "от дичи" ноги унесешь. Захотел впечатлений, он их получил. Сматываться от танка - непередаваемые ощущения.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 14:54
    0
    Цитата: ARIONkrsk
    Жалко что выжили, недоработали маленько.

    Несколько выживших это хорошая реклама ... они будут повизгивать ещё какое то время , отпугивая часть новых "желающих"
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 15:12
      0
      Sith я бы им другую рекламу сделал.всех пленных англосаксов вывел к их посольствам и там расстрелял у ворот.и еще по полям и окопам валяющихся подобрал и там же кучей вывалил.тогда у других сразу желания ехать на сафари с экшон камерами и убивать солдат рф сразу пропадет
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 16:13
        0
        Цитата: -sa-
        я бы им другую рекламу сделал.всех пленных англосаксов вывел к их посольствам и там расстрелял у ворот

        Нельзя. Будет дипломатический скандал.
  9. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:55
    +2
    Кому жалко этого хорька понимите руку.
    Но написал он то что нужно. Всем этим г-нидам и внукам их пусть снится РУССКИЙ СОЛДАТ и танк, преследующий их в поле попятам, чтобы в ужасе обоссаные просыпались и правнукам заказали лезть с Россией бодаться!
    Этого подлечили, надеюсь и остальных тоже вылечат.
  10. Игорь Половодов
    Игорь Половодов Сегодня, 15:04
    0
    "Хорошо", что выжил, т.к. должен через подобные публикации в СМИ донести до сознания других "гусей", простую истину - мы защищаем свою землю, а они уподобляются стервятникам...
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 16:09
    0
    Как признался ирландский наемник, пережитое им на фронте, скорее всего, будет преследовать его всю жизнь.

    Возмездие тебя обязательно настигнет!