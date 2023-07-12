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Немецкая пресса: Германия расторгла соглашение с Польшей о создании центра ремонта танков Leopard украинской армии

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Немецкая пресса: Германия расторгла соглашение с Польшей о создании центра ремонта танков Leopard украинской армии

Подбитые в ходе боев на Украине немецкие танки Leopard из состава "бригад прорыва" ВСУ ремонтировать по-прежнему негде, ремонтный хаб, создаваемый в Польше, так и не запустили, и похоже, уже не запустят никогда. Как сообщает немецкая пресса, Германия вышла из соглашения с Польшей.


По данным газеты Handelsblatt, Германия расторгла соглашение с Польшей о создании ремонтной базы по восстановлению украинских танков Leopard. Причиной, как заявляется, стали непомерные аппетиты поляков, пожелавших хорошенько подзаработать на ремонте подбитой техники. Немцы уже жаловались на завышенное расценки, но Польша продолжала уверять, что все в порядке. Как оказалось, не совсем.

Информация о разрыве соглашения пока не официальная, но заявление на эту тему должно последовать в ближайшее время.

Напомним, что на территории Польши должно было заработать ремонтное предприятие, специально созданное для восстановления подбитых немецких танков Leopard из состава украинской армии. Поляки предоставляли территорию, помещения и рабочих, немцы - запчасти и средства на ремонт.

С самого начала вокруг этого центра началась какая-то возня, поляки и немцы обвиняли друг друга в различных махинациях. По данным Берлина, Польша реально завысила расценки на работы в несколько раз, при этом еще и отказалась брать на себя ответственность за проделанную работу. В Варшаве обвинили немцев в отсутствии запчастей.

В итоге Центр так и не заработал, а украинские ОБТ Leopard остались без ремонта. Где их теперь будут восстанавливать - вот самый главный вопрос.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:29
    +4
    Вот славно. Бздышекам не удастся руки погреть на этом мероприятии. laughing Пускай теперь свои Лео в Германию катают - стоимость ремонта будет заоблачной из-за такой логистики.

    Жадность фраера сгубила (с), бздышеки.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: Nexcom
      Пускай теперь свои Лео в Германию катают

      Сколько у них тех "кошек" осталось? Скоро Абраши подойдут.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:31
    +7
    ремонтный хаб, создаваемый в Польше, так и не запустили, и похоже, уже не запустят никогда. Германия вышла из соглашения с Польшей.
    Польская жадность подвела. Кроме этого наверное не последнюю роль сыграл постоянный скулеж о репарациях, который Германию очень раздражает. Хорошо когда два врага России ссорятся между собой.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:31
    0
    Писатель для ВО задает вопрос на который уже днем раньше был дан ответ на ВО. Немчура уже строит на западенщине завод.... Вчерашняя лента новостей.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:47
      +1
      Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall заявил о заключении соглашения, согласно которому на территории Украины предполагается в течение трех месяцев создать предприятие по производству военной техники.
      Как сообщает Telegram-канал Рыбарь, несмотря на то, что глава Rheinmetall не уточнил, где именно будет располагаться объект, согласно некоторым данным, строительство завода продолжается уже более месяца, работы по возведению предприятия ведутся в Закарпатье, в районе села Чернотисов.

      А что не так, или это ципота мстит за разглашении "тайны".
      1. Vik66
        Vik66 Сегодня, 14:51
        +1
        А кто их там будет ремонтировать, чернотисовцы ? Посмотреть бы на результаты этого ремонта... Это не колесо на возу сменить laughing
        Даже если поляков завезут (в чем я ооочень сильно сомневаюсь), то это до первого и последнего прилета Калибра.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 15:06
          0
          Не, гутарят, что спецы от немчуры будут. Правда за какие "плюшки" и страховки они туда поедут? Может все производство будет под землей, у немчуры опыт остался еще с ВОВ, но тремя месяцами здесь не обойдешься, копки много и глубоко.
  4. kriten
    kriten Сегодня, 14:38
    0
    Если бы построили - хорошая была бы цель для России. Этого поляки и испугались и загнули цены.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:41
    0
    Интересно смотреть как в банке тарантулы дерутся, вроде одного рода-племени, а ненавидят друг друга люто.
    Евроединство, склеенное долларами и политикой не выдерживает испытаний войной.
    Гнилые они там все.
  6. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 14:45
    +1
    "... Поляки предоставляли территорию, помещения и рабочих, немцы - запчасти и средства на ремонт...."
    А платит кто ( как, чем, когда)?!
    И кому (в какой пропорции)? Не думаю что поляки или немцы альтруисты.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:46
    0
    Немецкая пресса: Германия расторгла соглашение с Польшей о создании центра ремонта танков Leopard украинской армии
    . И что бы это значило? Жадность фраерка подвела или нет, пока?
    Придёт большой босс и надает всем пинков... посмотрим, что дальше будет.
  8. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 14:47
    +1
    Польшу переклинило от жадности. Ничего нового.
  9. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:39
    0
    Наглость и аппетит Польши не имеет границ, за что и поплатились.
  10. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:08
    0
    Центр так и не заработал, а украинские ОБТ Leopard остались без ремонта. Где их теперь будут восстанавливать - вот самый главный вопрос.
    А смысл? Да и белая краска вокруг креста практически как новая....