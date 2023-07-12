Немецкая пресса: Германия расторгла соглашение с Польшей о создании центра ремонта танков Leopard украинской армии

Подбитые в ходе боев на Украине немецкие танки Leopard из состава "бригад прорыва" ВСУ ремонтировать по-прежнему негде, ремонтный хаб, создаваемый в Польше, так и не запустили, и похоже, уже не запустят никогда. Как сообщает немецкая пресса, Германия вышла из соглашения с Польшей.
По данным газеты Handelsblatt, Германия расторгла соглашение с Польшей о создании ремонтной базы по восстановлению украинских танков Leopard. Причиной, как заявляется, стали непомерные аппетиты поляков, пожелавших хорошенько подзаработать на ремонте подбитой техники. Немцы уже жаловались на завышенное расценки, но Польша продолжала уверять, что все в порядке. Как оказалось, не совсем.
Информация о разрыве соглашения пока не официальная, но заявление на эту тему должно последовать в ближайшее время.
Напомним, что на территории Польши должно было заработать ремонтное предприятие, специально созданное для восстановления подбитых немецких танков Leopard из состава украинской армии. Поляки предоставляли территорию, помещения и рабочих, немцы - запчасти и средства на ремонт.
С самого начала вокруг этого центра началась какая-то возня, поляки и немцы обвиняли друг друга в различных махинациях. По данным Берлина, Польша реально завысила расценки на работы в несколько раз, при этом еще и отказалась брать на себя ответственность за проделанную работу. В Варшаве обвинили немцев в отсутствии запчастей.
В итоге Центр так и не заработал, а украинские ОБТ Leopard остались без ремонта. Где их теперь будут восстанавливать - вот самый главный вопрос.