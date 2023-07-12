Глава киевского режима Зеленский назвал Украину «донором безопасности» для стран Запада

Украина в настоящее время является и всегда будет оставаться «донором безопасности» для стран Запада, входящих в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Как отметил Зеленский, сейчас безопасность находится «в дефиците», а сотрудничество Украины с НАТО может этот «дефицит» восполнить, поскольку украинское государство якобы выступает в качестве «донора общей безопасности». Тем самым, Зеленский фактически намекнул, что Запад руками Украины и жизнями украинских граждан добивается своих целей в противостоянии с Россией.В то же время, подчеркнул Зеленский, сейчас Украина не имеет юридически оформленных гарантий безопасности от своих западных союзников. Если бы страны G7 («Большой семерки») дали бы некие гарантии безопасности Киеву, это стало бы «зонтиком» для Киева, а также прояснило бы некоторые нюансы на пути к вступлению страны в Североатлантический альянс.По утверждению Зеленского, он уже обсуждает вопросы гарантий безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава киевского режима также поблагодарил Макрона за предоставленные Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP, о поставках которых ВСУ стало известно накануне.Напомним, что сегодня Зеленский находится в Вильнюсе, где проходит саммит Североатлантического альянса. Но Украину на саммите так и не стали приглашать в НАТО, и даже не назвали примерные сроки, когда она может рассчитывать на получение такого приглашения.