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Глава киевского режима Зеленский назвал Украину «донором безопасности» для стран Запада

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Глава киевского режима Зеленский назвал Украину «донором безопасности» для стран Запада

Украина в настоящее время является и всегда будет оставаться «донором безопасности» для стран Запада, входящих в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.


Как отметил Зеленский, сейчас безопасность находится «в дефиците», а сотрудничество Украины с НАТО может этот «дефицит» восполнить, поскольку украинское государство якобы выступает в качестве «донора общей безопасности». Тем самым, Зеленский фактически намекнул, что Запад руками Украины и жизнями украинских граждан добивается своих целей в противостоянии с Россией.

В то же время, подчеркнул Зеленский, сейчас Украина не имеет юридически оформленных гарантий безопасности от своих западных союзников. Если бы страны G7 («Большой семерки») дали бы некие гарантии безопасности Киеву, это стало бы «зонтиком» для Киева, а также прояснило бы некоторые нюансы на пути к вступлению страны в Североатлантический альянс.

По утверждению Зеленского, он уже обсуждает вопросы гарантий безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава киевского режима также поблагодарил Макрона за предоставленные Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP, о поставках которых ВСУ стало известно накануне.

Напомним, что сегодня Зеленский находится в Вильнюсе, где проходит саммит Североатлантического альянса. Но Украину на саммите так и не стали приглашать в НАТО, и даже не назвали примерные сроки, когда она может рассчитывать на получение такого приглашения.
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14 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:47
    +3
    Эээээ, если Украина начинает говорить что готова поставлять безопасность на Запад - я бы на месте Запада напрягся -_-
  2. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 14:47
    +4
    Украина это не "донор" для Запада, это жертва аборта
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:59
      +1
      Цитата: Appraiser
      Украина это не "донор" для Запада, это жертва аборт

      Скорее фуфлыжник, чем "досрочно прерванная беременность".
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:49
    +2
    Красивое название придумал для прокладки между НАТО и Россией, "донор", только вот с образованием у клоуна косячок произошел.
    Донор - это тот, кто дает, а укропия не дает никому и ничего, не побед на фронте, не надежд на мир, не расслабиться реальным донорам этого гипертрофированного акцептора (это как раз тот, кто от донора получает).
    Только жрать сосать и хватать может этот типа донор.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:49
    +5
    Украина - донор ,не только кровью но и органами для трансплантологии для стран запада.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:50
    +1
    Глава киевского режима Зеленский назвал Украину «донором безопасности» для стран Запада
    . Да, да, высушат досуха и выбросят... все как по учебнику, их учебнику.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:55
      0
      Цитата: rocket757
      высушат досуха и выбросят

      Для Европывампира - Украина донор !
  6. Vik66
    Vik66 Сегодня, 14:54
    +1
    Донором органов Украина стала, а не безопасности...
  7. Canecat
    Canecat Сегодня, 14:55
    0
    украинское государство якобы выступает в качестве «донора общей безопасности»

    Ключевое слово якобы
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:57
    +1
    Глава киевского режима Зеленский назвал Украину «донором безопасности» для стран Запада

    Донор это то который отдает, а который тянет от других, того называет попрошайкой и фуфлыжником.
    "Если человек не отдает долги, то по закону кармы в следующей жизни он будет рабом. Т. е. он будет все равно отрабатывать свои долги, но в рабстве."
  9. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:58
    0
    .Ну прид урок! Донор Третьей Мировой,а не безопасности!
  10. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 14:58
    0
    Украина в настоящее время является и всегда будет оставаться «донором безопасности» для стран Запада, входящих в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский,


    Незавидную роль для Украины выбрал пан Зеленский. sad
  11. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:00
    0
    Как бы скоро у этого "донора" кровушку всю не высосали...
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:00
    +1
    А надо было всего-то выполнить Минские соглашения из 5-7 пунктов, прекращение огня, пара-тройка законов и все, но об этом сегодня никто предпочитает не вспоминать, а цена вопроса - 300 000 гробов и инвалидов, экономика в хлам. Вот если бы тогда выполнил, то это была реальная головная боль России.