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Опубликованы кадры разгрома колонны бронетехники ВСУ на Запорожском направлении

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Опубликованы кадры разгрома колонны бронетехники ВСУ на Запорожском направлении

Украинские формирования несут большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике, в том числе западного производства, пытаясь осуществлять контрнаступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Российские военные корреспонденты регулярно публикуют кадры, демонстрирующие далеко не самую лучшую судьбу наступающих на наши позиции украинских боевиков.


В сети были опубликованы кадры, на которых можно наблюдать разгром колонны бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. На них мы видим несколько танков и бронеавтомобилей украинских формирований, а также перемещающихся боевиков ВСУ.

Явно украинская бронегруппа попыталась эвакуировать пострадавшие от российского огня бронемашины и военнослужащих. Однако это оказалось не очень простой задачей. Как свидетельствуют кадры, противник в очередной раз понес существенный урон в бронетехнике.




Многие западные военные эксперты давно заявляли о том, что киевский режим слишком понадеялся на военную технику американского и немецкого производства, которую так рекламировали перед началом контрнаступления представители НАТО. В итоге ни танки Leopard, ни бронемашины Bradley не смогли обеспечить преимущество ВСУ на поле боя. Как оказалось, они точно также подбиваются и горят, как и любая другая техника.




Более того, бездорожье на Запорожском направлении тоже сыграло свою роль в проблемах с продвижением военной техники. Само собой, достичь поставленных целей в процессе контрнаступления украинским формированиям не удалось, и сейчас киевский режим судорожно ищет другие пути выхода из сложившейся ситуации.

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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:06
    +3
    Добивать выживших надо.С коптера идет сьемка,тут бы и координаты артиллерии скинуть.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:08
      +2
      Музсопровождение слишком бравурное....
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:09
        0
        Может это музосопроваждение вам больше понравится?Под Кременной российские войска уничтожили силы наступающих украинских десантников.Видео по ссылке ниже.
        Некоторое время назад подразделения Центрального военного округа сумели выбить противника с важной высоты. Однако украинское командование на этом участке линии соприкосновения решило отбить утраченные позиции.
        В контратаку была брошена бронегруппа 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На занятые российскими войсками позиции выдвинулись три танка, несколько БМП и около роты пехоты.Первоначально по наступающему противнику был нанесен артиллерийский удар. После этого за дело взялась российская пехота. Украинскую бронетехнику добивали с помощью дронов Mavic, попутно снимая весь процесс на видео.

        https://topcor.ru/37081-pod-kremennoj-rossijskie-vojska-unichtozhili-sily-nastupajuschih-ukrainskih-desantnikov.html
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:07
    +4
    Это наверное "народная забава" такая -выехать красивой колонной на минные поля , попасть под огонь арты и потом "пешим по конному" ждать в окопе удара "Солнцепека"
  3. Новик225
    Новик225 Сегодня, 15:10
    +2
    напомнило видео из Кабульского аэропорта.
    Кто смог сесть на борт или прицепиться снаружи - эвакуировался. Кто нет - остался на убой. Забавный тут воин - выкинули его из машины, касочку одел и потопал ко всем остальным в окопчик...
  4. мазута
    мазута Сегодня, 15:12
    0
    Значит опорник все же заняли "нечувствительные"к потерям воины зсу.Колонну первую конечно накрыли душевно и мины свою роль сыграли.Но результат для них есть,а на 200 х все давно плюнули.Хочется думать что окопы все же пристреляны нашей артой.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:15
    0
    Простая ротация на опорнике, походу пара последних вылазить не хотели, придали ускорение...
  6. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 15:18
    0
    На той неделе уже видел, а топвар только сегодня показал)))
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:19
    0
    А чего они там гуляют как на курортной набережной? Почему повторно не накрыли?
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:24
    0
    Очень странно, что они эти минные поля прямо перед своими окопами нашли, со стороны которых и ехали. Может и мины тоже свои, типа чтоб не ехать на ворогив