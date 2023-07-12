Опубликованы кадры разгрома колонны бронетехники ВСУ на Запорожском направлении

Украинские формирования несут большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике, в том числе западного производства, пытаясь осуществлять контрнаступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Российские военные корреспонденты регулярно публикуют кадры, демонстрирующие далеко не самую лучшую судьбу наступающих на наши позиции украинских боевиков.
В сети были опубликованы кадры, на которых можно наблюдать разгром колонны бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. На них мы видим несколько танков и бронеавтомобилей украинских формирований, а также перемещающихся боевиков ВСУ.
Явно украинская бронегруппа попыталась эвакуировать пострадавшие от российского огня бронемашины и военнослужащих. Однако это оказалось не очень простой задачей. Как свидетельствуют кадры, противник в очередной раз понес существенный урон в бронетехнике.
Многие западные военные эксперты давно заявляли о том, что киевский режим слишком понадеялся на военную технику американского и немецкого производства, которую так рекламировали перед началом контрнаступления представители НАТО. В итоге ни танки Leopard, ни бронемашины Bradley не смогли обеспечить преимущество ВСУ на поле боя. Как оказалось, они точно также подбиваются и горят, как и любая другая техника.
Более того, бездорожье на Запорожском направлении тоже сыграло свою роль в проблемах с продвижением военной техники. Само собой, достичь поставленных целей в процессе контрнаступления украинским формированиям не удалось, и сейчас киевский режим судорожно ищет другие пути выхода из сложившейся ситуации.