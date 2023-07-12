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«Разместить трофейную натовскую технику перед западными посольствами в РФ»: депутаты Госдумы готовят обращение к Минобороны

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«Разместить трофейную натовскую технику перед западными посольствами в РФ»: депутаты Госдумы готовят обращение к Минобороны

Стало известно о том, что депутаты Государственной Думы, приняв во внимание предложение общественности, собираются направить обращение руководству Минобороны по вопросу дальнейшего использования натовской военной техники, подбитой или взятой в качестве трофея у ВСУ. К настоящему моменту в распоряжении российских войск даже десятки единиц техники, многие экземпляры которой полностью на ходу. Среди таковых – французские колёсные танки AMX-10, американские БМП Bradley и БТР M113, International MaxxPro и др.


Предложение, которое собираются направить в главное оборонное ведомство, состоит в том, чтобы западную военную технику, добытую ВС РФ на поле боя, выставить перед фасадами посольств и консульств тех стран, которые её киевскому режиму для ведения войны против России поставляли.

На «Военном обозрении» неоднократно выходили авторские материалы, а также публиковались комментарии читателей, где высказывалась именно такая инициатива. Если техника не представляет особого интереса для изучения инженерами или она уже была изучена, или одного типа взятой в качестве трофейной техники несколько единиц, то инициатива вполне реализуема.

Пора западным дипломатам «сделать подарок» в варианте несколько изменённого вида из окон дипмиссий.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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15 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 15:09
    +4
    А так же стоит ставить гробы с наёмниками перед посольствами их стран.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:19
      0
      Да завалить их въезды в посольства этим железом, как забором вокруг обнести.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 15:20
      +1
      А так же стоит ставить гробы с наёмниками перед посольствами их стран.
      Зачем наши то улицы дерьмом засорять? Вываливать их с самосвала прямо за забор посольства. Пусть сами со своим дерьмом и разбираются.
    3. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 15:25
      0
      И гроб выдавать после оплаты расходов министерству обороны включая стоимость пули и естественно работу по ликвидации сего дерьма
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:09
    +3
    Я уже об этом давно говорил,что трудно на трейлере пригнать и сгрузить железяки, если от трупа остались только документы - трудно сделать " растяжку" с копиями документов у посольства( не в смысле минировать).
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:20
      +3
      Растяжка бы то же не повредила, и подписать внизу: мы же не сторона конфликта, мы ее спонсоры и разжигатели.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:11
    +1
    Пора западным дипломатам «сделать подарок»
    Пусть любуются...И как напоминание об ущербности их техники !
  4. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:13
    +3
    Пора западным дипломатам «сделать подарок» в виде несколько изменённого вида из окна дипмиссий.
    Да тем хоть ссы в глаза!!! Пустая трата денег и сил. Лучше бы неразорвавшиеся боеприпасы за забор посольства высыпали. Пусть сами свое дерьмо куда хотят, туда и девают. И никакой диппочты на это время.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:13
    0
    Пеиекрыть вьезды и подьезды к этим гадюшникам сгоревшей техникой
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:17
    +3
    Среди таковых – французские колёсные танки AMX-10, американские БМП Bradley и БТР M113, International MaxxPro и др.
    Эх ! Одного бы "Леопёрдика", у ворот посольства Германии в Москве.
    И надпись: "Недобитым нацистам и лично Шольцу, от внуков тех кто брал Берлин".
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:20
    +1
    Не нужно давать врагам козыри, найдутся журналисты западных СМИ которые снимут "красивые картинки" возложения цветов нашей пятой колонной, еще и постановочные интервью возьмут. А оно нам это надо? Полицией отгонять "желающих"? Тоже картинка будет самое то! После войны на Поклонную гору и другие мемориалы растащить и будет....
  8. zloybond
    zloybond Сегодня, 15:22
    +1
    Перед посольствами надо ставить гробы с наемниками. Или пристегивать к столбам пленных наемников возле посольств. А технику - так лучше сформируйте батальон, полк, дивизию, вооружите его западной техникой и гордо поблагодарите за помощь Гейропу и Америку за помощь России этой самой техникой. Причем на весь мир транслировать парадный проход подразделения вооруженного за счет этой техники. Перед каждым посольством... вот тогда будет приятно посмотреть всем.
  9. Комментарий был удален.
  10. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 15:22
    0
    Помнится украинцы тоже решили трофейную технику у посольств показывать. Только вышло им это боком. Народ цветы понес.
    1. MariaHess
      MariaHess Сегодня, 15:47
      +1
      И у нас 2-3 вырожденца из оппозиции найдётся - кто к натовской технике цветы понесёт.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:25
    -1
    В обязательно убитом состоянии, чтоб и наши и ненаши понимали.