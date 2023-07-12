«Разместить трофейную натовскую технику перед западными посольствами в РФ»: депутаты Госдумы готовят обращение к Минобороны

Стало известно о том, что депутаты Государственной Думы, приняв во внимание предложение общественности, собираются направить обращение руководству Минобороны по вопросу дальнейшего использования натовской военной техники, подбитой или взятой в качестве трофея у ВСУ. К настоящему моменту в распоряжении российских войск даже десятки единиц техники, многие экземпляры которой полностью на ходу. Среди таковых – французские колёсные танки AMX-10, американские БМП Bradley и БТР M113, International MaxxPro и др.
Предложение, которое собираются направить в главное оборонное ведомство, состоит в том, чтобы западную военную технику, добытую ВС РФ на поле боя, выставить перед фасадами посольств и консульств тех стран, которые её киевскому режиму для ведения войны против России поставляли.
На «Военном обозрении» неоднократно выходили авторские материалы, а также публиковались комментарии читателей, где высказывалась именно такая инициатива. Если техника не представляет особого интереса для изучения инженерами или она уже была изучена, или одного типа взятой в качестве трофейной техники несколько единиц, то инициатива вполне реализуема.
Пора западным дипломатам «сделать подарок» в варианте несколько изменённого вида из окон дипмиссий.