Военное обозрение
Войти Регистрация

Резников о западных гарантиях безопасности Украине: «Мы не доверяем бумагам без каких-либо затрат»

11
Резников о западных гарантиях безопасности Украине: «Мы не доверяем бумагам без каких-либо затрат»

Глава украинского Министерства обороны Украины Алексей Резников беспокоится о надежности гарантий безопасности, которые готовит «Большая семерка». Прежде, чем они будут утверждены, высокопоставленный чиновник хотел бы изучить содержащиеся в них «детали и цены».

Об этом он заявил журналистам британской газеты The Telegraph.

После Будапештского меморандума мы не доверяем бумагам без каких-либо затрат

- высказал Резников свое мнение о западных гарантиях безопасности Украине.

На момент публикации комментария украинского министра точное содержимое документа еще не известно, его обнародование намечено на сегодня.

Упоминая Будапештский меморандум, Резников имел в виду соглашение, заключенное в 1994 году. Тогда Украина отказалась от своего доставшегося ей в наследство от СССР ядерного арсенала. Взамен она получала гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.

Теперь подобные гарантии Киеву обещали озвучить сегодня представители Вашингтона и Лондона. В частности, Аманда Слоут, высокопоставленный сотрудник Белого Дома, объявила о намерении помочь Украине реформировать свою армию таким образом, чтобы они могли защитить страну от любого нападения.

В «Большую семерку» входят Соединенные Штаты, Британия, ФРГ, Франция, Италия, Канада и Япония. Они сейчас готовят для Киева долгосрочные гарантии безопасности, делая акцент на поставках военной техники и вооружения.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/secdef/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    +5
    МИД РФ ,примите пример с Украины они даже союзникам не доверяют и ими же подписанными бумагам.Ибо обманут,когда будет выгодно.Только револьвер у виска,гарант любого договора с западом,нет возможности приставить к их башке револьвер - нечего начинать договариваться.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:20
      +3
      Они там все друг друга стоят - что укры, что англосаксы. Ещё неизвестно, кто кого хитрожопей.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:19
    +1
    высказал Резников свое мнение о западных гарантиях безопасности Украине.

    Ну так неужели только сей час стало понятно, что гарантии с запада - это филькина грамота.
    Как там говорится: - "Джентльмен дал слови и взял его обратно". Типа в долг ну и хорошо если без процентов, а то ещё и накрутят.
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:20
    +3
    Никто клоуна не воспринимает им главное до последнего хо.хла все знают что они русские а значит будут вырезать их хоть и предатели выруси.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:29
      +1
      Цитата: Incvizitor
      Никто клоуна не воспринимает им главное до последнего хо.хла все знают что они русские а значит будут вырезать их хоть и предатели выруси.

      Здесь только клоуну повезет, он не русский, а еврей но не предатель.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:34
      0
      Клевый коллаж. good
      ----------------------
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:26
    +1
    Прежде, чем они будут утверждены, высокопоставленный чиновник хотел бы изучить содержащиеся в них «детали и цены».

    Кому что, а еврею только цены. Но нищим денег в кредиты не дают, им подаяние на паперти подают.
    Мусульмaнaм дозволено просить в долг, a дaвaть — желaтельно, но не обязательно, с евреями дела лучше не иметь - обманут (памятка правоверному).
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:26
    0
    Ему надо просто в качестве заложников забрать мобилки у западных лидеров.
  6. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:27
    0
    После Будапештского меморандума мы не доверяем бумагам без каких-либо затрат

    Напомнило фильм "Особенности национальной охоты" - "Есть чем прижать?". Только там была водка в случае с Краиной, видимо, слитки золота...
  7. alystan
    alystan Сегодня, 15:41
    0
    Укрожиды во власти, ненасытные и непотопляемые. Этому же Резникову даже после скандала с накрученными расценками на продпайки для захистников ничего не сделали.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:49
    0
    Резников о западных гарантиях безопасности Украине: «Мы не доверяем бумагам без каких-либо затрат»
    . МАЛАСЫ! Очень качественное гуано они забодяжили и во главе той территории поставили...