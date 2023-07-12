Резников о западных гарантиях безопасности Украине: «Мы не доверяем бумагам без каких-либо затрат»

После Будапештского меморандума мы не доверяем бумагам без каких-либо затрат

Глава украинского Министерства обороны Украины Алексей Резников беспокоится о надежности гарантий безопасности, которые готовит «Большая семерка». Прежде, чем они будут утверждены, высокопоставленный чиновник хотел бы изучить содержащиеся в них «детали и цены».Об этом он заявил журналистам британской газеты The Telegraph.- высказал Резников свое мнение о западных гарантиях безопасности Украине.На момент публикации комментария украинского министра точное содержимое документа еще не известно, его обнародование намечено на сегодня.Упоминая Будапештский меморандум, Резников имел в виду соглашение, заключенное в 1994 году. Тогда Украина отказалась от своего доставшегося ей в наследство от СССР ядерного арсенала. Взамен она получала гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.Теперь подобные гарантии Киеву обещали озвучить сегодня представители Вашингтона и Лондона. В частности, Аманда Слоут, высокопоставленный сотрудник Белого Дома, объявила о намерении помочь Украине реформировать свою армию таким образом, чтобы они могли защитить страну от любого нападения.В «Большую семерку» входят Соединенные Штаты, Британия, ФРГ, Франция, Италия, Канада и Япония. Они сейчас готовят для Киева долгосрочные гарантии безопасности, делая акцент на поставках военной техники и вооружения.