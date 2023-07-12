Вот небольшое предостережение, нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность

Украинскому руководству стоит быть более благодарным Западу за ту помощь, которую он предоставляет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет издание The Guardian.Фактически министр обороны Великобритании указал Украине на недопустимость критики Запада за «недостаточную помощь». Он считает, что Киев и так получает все, что необходимо, но вот критиковать и требовать большего не имеет права.- подчеркнул глава британского военного ведомства.Бен Уоллес отметил, что в Великобритании некие «влиятельные люди» уже недовольны уровнем поддержки киевского режима. Он вспомнил, что в 2022 году, во время визита на Украину, представители украинских властей передали ему список необходимого оружия . С явным раздражением Уоллес заметил, что «мы не Amazon» и он об этом говорил украинским представителям еще в прошлом году.Удостоился Зеленский явно не очень приятного ответа и от министра обороны Германии Бориса Писториуса, который напомнил Украине, что перед вступлением в НАТО страна должна решить целый ряд вопросов, чтобы соответствовать требованиям Североатлантического альянса. Среди них Писториус назвал «демократизацию» армии, хотя не очень понятно, что можно подразумевать под данным словом, учитывая несовместимость жесткой армейской структуры и принципов демократии.