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Министр обороны Великобритании указал Украине на недопустимость критики Запада за «недостаточную помощь»

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Министр обороны Великобритании указал Украине на недопустимость критики Запада за «недостаточную помощь»

Украинскому руководству стоит быть более благодарным Западу за ту помощь, которую он предоставляет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет издание The Guardian.


Фактически министр обороны Великобритании указал Украине на недопустимость критики Запада за «недостаточную помощь». Он считает, что Киев и так получает все, что необходимо, но вот критиковать и требовать большего не имеет права.

Вот небольшое предостережение, нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность

- подчеркнул глава британского военного ведомства.

Бен Уоллес отметил, что в Великобритании некие «влиятельные люди» уже недовольны уровнем поддержки киевского режима. Он вспомнил, что в 2022 году, во время визита на Украину, представители украинских властей передали ему список необходимого оружия. С явным раздражением Уоллес заметил, что «мы не Amazon» и он об этом говорил украинским представителям еще в прошлом году.

Удостоился Зеленский явно не очень приятного ответа и от министра обороны Германии Бориса Писториуса, который напомнил Украине, что перед вступлением в НАТО страна должна решить целый ряд вопросов, чтобы соответствовать требованиям Североатлантического альянса. Среди них Писториус назвал «демократизацию» армии, хотя не очень понятно, что можно подразумевать под данным словом, учитывая несовместимость жесткой армейской структуры и принципов демократии.
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:16
    +6
    Конечно. А то ишь чего удумали, рагули, Хозяина критикуют. Совсем от рук отбились. wassat
    Варежку захлопнули и впирет - в мясную атаку. Хозяину побоку сколько из ваших задвухсотится.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:43
      0
      Да хозяин то же в обидку играет знает же что от них благодарности не будет, вся их(404) короткая история об этом говорит.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:22
    +1
    Ох дождется Бен Уоллес эпитета типа "обиженной ливерной колбасы"
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:23
      +2
      Недовольная пивная кружка? lol Угадал? laughing
      -------------
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 15:25
        +3
        Цитата: Nexcom
        Недовольная пивная кружка? lol Угадал? laughing
        -------------

        Скорее паленый шотландский самогон.)))
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:29
          +2
          Шотландцы обидятся - они считают себя не англичанами. А этот крендель - явно не шотландец.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:51
      +1
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Ох дождется Бен Уоллес эпитета типа "обиженной ливерной колбасы"

      Ох, дождется Бен Уоллес эпитета - "обиженной овсяной каши".
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:23
    +2
    Демократизацию армии мы в пмв проходили, очень впечатляющий результат.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:23
    +1
    Ох не поняли они с кем связались. Какая благодарность? Вы все им должны, всего много и на халяву. Скоро с вас последние портки снимут.)))
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:53
      +1
      Цитата: lukash66
      Ох не поняли они с кем связались. Какая благодарность?

      Да, теперь от них не отвязаться, сами подавали, сами теперь свой крест и несите.
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:23
    +1
    люди хотят видеть благодарность

    Ого и кто это говорит англичанин? Много ли они благодарили других, а ту у кого вообще просят у Украинца.
  6. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:24
    +2
    министр обороны Великобритании указал Украине на недопустимость критики Запада за «недостаточную помощь». Он считает, что Киев и так получает все, что необходимо, но вот критиковать и требовать большего не имеет права

    киев ещё в международные суды на них подаст за недостаточную помощь. и будет пени требовать и упущенную выгоду, как с Газпрома
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:24
    0
    Джентельмены не привыкли к такому к себе отношению,подождите ещё с ногой заедут по наглой англицкой морде.Единственный для меня достойный англичанин это Тайсон Фьюри ,пославший Усика c его : Дай мульон для Украины в эротического путешествие!
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:25
    +2
    Раз вскормили свинью, то нечего на поведение обижаться.
  9. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 15:31
    0
    Украинскому руководству стоит быть более благодарным Западу за ту помощь, которую он предоставляет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес,


    Благодарности не дождутся британцы- не с теми связались. А если в НАТО или в ЕС ненароком примут Украину, то как говорил профессор Преображенский из "Собачьего сердца": "Ну всё, пропал дом!". laughing
  10. alystan
    alystan Сегодня, 15:36
    0
    Украинскому руководству стоит быть более благодарным Западу за ту помощь, которую он предоставляет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет издание The Guardian.

    На неджентельменском языке звучит примерно так - не можем больше помогать, да и нечем уже...
    А всего то надо было сказать: "Отстаньте, попрошайки ненасытные и неблагодарные!"
    Еще один пролетевший мимо кресла Генсека НАТО видимо потерял интерес к жизни...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:41
    0
    Министр обороны Великобритании указал Украине на недопустимость критики Запада за «недостаточную помощь»
    . Да ладно, сами создали/вырастили такое неблагодарное убожество, теперь кушайте и не обляпайтесь.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:47
    +1
    Он считает, что Киев и так получает все, что необходимо, но вот критиковать и требовать большего не имеет права.


    Закон Гамперсона - теория, согласно которой вероятность достижения поставленной задачи имеет обратную зависимость от силы желания. То есть чем больше человек просит, тем меньше у него шансов получить.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:54
    0
    Украинцы никогда никому благодарными не будут. Они никогда небыли благодарны османам и крымскому хану - за то что они научили их воевать, они никогда небыли благодарны полякам - за то что научили их работать, они не стали благодарны россии - за то что не дала их ассимилировать, дала образование и пыталась приобщить к сторительству государства. А с чего им сейчас воспылать благодарностью? Ведь запад не спешит вместе с ними умереть и не хочет их считать равными. Всё что даёт им запад, это только то, чтобы самоубиться об россию во имя "великих" западных ценностей, это когда ценности только на западе, а смерть, кровь, нищета и борьба за выживание в остальном мире.