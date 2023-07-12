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Директор Службы внешней разведки РФ сообщил о телефонном разговоре об Украине с главой ЦРУ

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Директор Службы внешней разведки РФ сообщил о телефонном разговоре об Украине с главой ЦРУ

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подтвердил факт телефонной беседы с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, состоявшейся в конце июня текущего года.


В комментарии информационному агентству ТАСС Нарышкин отметил, что в ходе разговора с руководителем американского разведывательного ведомства обсуждался вопрос, "что делать с Украиной".

Нарышкин подчеркнул, что формальным предлогом для телефонного звонка со стороны главы ЦРУ была обозначена попытка совершения вооруженного мятежа, произошедшая незадолго до разговора. По мнению директора СВР, вероятнее всего, это было лишь предлогом, потому что основной темой обсуждения стал украинский кризис. Почти все время беседы, длившейся около часа, стороны рассуждали, "что дальше делать с Украиной".

Нарышкин также отметил, что не исключается возможность проведения личного контакта с главой ЦРУ. Отвечая на вопрос, касающийся личной встречи с американским коллегой, директор СВР заявил о существовании такой возможности.

Комментируя визит главы ЦРУ в Киев, по некоторым данным состоявшийся в июне этого года, Нарышкин ответил, что эта тема никак не упоминалась во время телефонного разговора.

Нарышкин ранее провел аналогии между нынешней попыткой украинского контрнаступления и произошедшей в июле 1943 года наступательной операцией вермахта на Курской дуге. В обоих случаях начало наступления постоянно откладывалось командованием из-за сомнений к готовности, а также весенней распутицы и ряда других факторов.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:32
    +3
    "что делать с Украиной"

    Ну а что делают с не удавшимся проектом - закрывают.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:45
      +1
      Этих придётся глубоко закрывать, уж больно вонючая субстанция получилась.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:34
    +3
    Пытаются соскочить с поезда без машиниста?Не верю я в какое то стремление к нормализации со стороны США
    1. ААК
      ААК Сегодня, 15:47
      +4
      Ну, Нарышкин уж никак не Берия, да и его босс также никак не Сталин... Скорее всего ЦРУ-шник закидывал удочку на счёт договорняка - вариант первый, более почётный - типа что под вами, вашим и останется, а остаток укропии - в НАТО, либо вариант второй, на мой взгляд более вероятный и исходящий из решения совета НАТО 11.07.2023 - требование к России полностью выйти с территории бывшей УССР, Донбасс и Крым вернуть укропам, выплатить контрибуцию на восстановление, тогда типа часть санкций отменим, но Гаранта в Гаагу не потащим и Россию на части расчленять не будем... в общем ничего хорошего...
  3. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:34
    +1
    Что что делать? Запад уже четко сказал. Всех укропов на удобрения. Освободившуюся землю потом поделим как нибуть.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:36
    +2
    в ходе разговора с руководителем американского разведывательного ведомства обсуждался вопрос, "что делать с Украиной"

    Нарышкину надо было обсудить с американцем поставки оружия и боеприпасов США нацистам Украины...а разговор как я понял ни о чем был.
    ЦРУшник прощупывал Нарышкина на предмет капитуляции России,оценивал так сказать готовность Путина сдаться давлению обьединенного Запада.
    Теперь наше выживание как государства полностью в руках наших бойцов и командиров, одержим Победу значит сможем разговаривать с американцами как разговаривал Сталин...не одержим тогда об нас будут вытирать ноги такие как Эрдоган.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 15:38
    +2
    Янки хотят уговорить на раздел окраины на две части? Наши могут повестись...
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:50
      +3
      Боюсь, побегут задрав портки, как было в прошлом году, им только свистни. Сравнивая нынешнее наступление с курской дугой, можно ли представить переговоры со спонсорами вермахта в 1943? Нам же ясно сказано, что с нами делать собираются, слова полностью совпадают с действиями, какие еще обсуждения "что делать с украиной?" Опять расчет на закулисные "беседы джентльменов", где нас "снова обманут"? Или проваленная не раз надежда на неких трезвомыслящих политиков запада, говорящих нам приятные слова в кулуарах? Неизживаемое горбачевство (смесь тщеславия и чувства вторичности) в политической элите разных уровней сильно напрягает.
  6. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 15:39
    +4
    Ну лишь бы наши опять "не продались" по тихому за красивые фантики и не объявили перегруппировку с освобождением занятых территорий. Проходили такое не один раз- за разморозку счета Абрамовичу, аммиакопровод , зерновую сделку и т.д...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:46
    +2
    Говорить... почему нет.
    Договариваться... исключено, о чем можно договорится с шулером обманщиков???
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:47
    +4
    Поговорил из любопытства? Министр обороны КНР трубку не берет и ничего. Чего полосатые не знают из того, что было сказано ранее? Ну не здоровьем же интересовался? Как семья, дети?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:51
    0
    Нарышкин выдержал мхатовскую паузу и сделал заявление именно в дни натовского саммита.А к Байдену сейчас бестолку обращаться один на один,без суфлёра он последнее время несёт всякую ахинею.
  10. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 15:54
    +2
    Это наш крест и нести его нам. Украина -- дитя порока. Уж очень согрешили Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович рождая этого территориального франкенштейна. Не нация, а жертва генетического эксперимента.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:55
    0
    Цитата: ААК
    но Гаранта в Гаагу не потащим и Россию на части расчленять не будем... в общем ничего хорошего...

    Тоже самое обещали Милошевичу...
    в итоге Милошевича убили в Гааге,Сербия униженно лавирует между молотом и наковальней.
    Есть ли у ВВП инстинкт самосохранения?
    Вот в чем вопрос...если он снова пойдет на позорную сделку с американцами... то все на нем можно ставить крест и черную метку...дальше можно будет не гадать.