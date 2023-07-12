Директор Службы внешней разведки РФ сообщил о телефонном разговоре об Украине с главой ЦРУ

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подтвердил факт телефонной беседы с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, состоявшейся в конце июня текущего года.
В комментарии информационному агентству ТАСС Нарышкин отметил, что в ходе разговора с руководителем американского разведывательного ведомства обсуждался вопрос, "что делать с Украиной".
Нарышкин подчеркнул, что формальным предлогом для телефонного звонка со стороны главы ЦРУ была обозначена попытка совершения вооруженного мятежа, произошедшая незадолго до разговора. По мнению директора СВР, вероятнее всего, это было лишь предлогом, потому что основной темой обсуждения стал украинский кризис. Почти все время беседы, длившейся около часа, стороны рассуждали, "что дальше делать с Украиной".
Нарышкин также отметил, что не исключается возможность проведения личного контакта с главой ЦРУ. Отвечая на вопрос, касающийся личной встречи с американским коллегой, директор СВР заявил о существовании такой возможности.
Комментируя визит главы ЦРУ в Киев, по некоторым данным состоявшийся в июне этого года, Нарышкин ответил, что эта тема никак не упоминалась во время телефонного разговора.
Нарышкин ранее провел аналогии между нынешней попыткой украинского контрнаступления и произошедшей в июле 1943 года наступательной операцией вермахта на Курской дуге. В обоих случаях начало наступления постоянно откладывалось командованием из-за сомнений к готовности, а также весенней распутицы и ряда других факторов.