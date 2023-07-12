Ботик «Святой Николай» как катализатор создания Петром I Русского военно-морского флота

Создателем или, как еще нередко его называют историки, «отцом» Русского военно-морского флота считается царь всея Руси и первый император Всероссийский Петр Первый.
Однако не многие знают, что именно пробудило интерес тогда еще юного царя к кораблестроению и послужило, если можно так выразиться, катализатором к проведению вышеупомянутых реформ.
Согласно задокументированным воспоминаниям самого Петра I, в детстве он нашел старый ботик (небольшое парусное или парусно-гребное судно, шлюпка), который пылился в амбаре среди прочей рухляди.
Судно, предположительно, голландского производства, называлось «Святой Николай» и принадлежало деду Петра I Михаилу Фёдоровичу – первому монарху из семьи Романовых.
Узнав, что «чудо-судно» способно ходить под парусом даже против ветра, юный царь пожелал на практике в этом убедиться. Ботик был отремонтирован и спущен на воду Просяного пруда в Измайлове.
С этого и началось увлечение будущего основателя Русского военно-морского флота корабельным делом.
К слову, о последнем, уже в 1688 году Петр I решил построить «потешный флот» на Плещеевом озере. Так вот, согласно историческим справкам, среди порядка ста кораблей в нем числился ботик «Фортуна», который царь построил собственноручно, взяв за основу дедов бот «Святой Николай».
Что характерно, в 1783 году весь «потешный флот» Петра I был уничтожен сильным пожаром. Вернее, почти уничтожен. Бот «Фортуна» каким-то чудом выжил.
Впрочем, это было уже не важно. Ведь еще в 1696 году царем был создан полноценный Русский военно-морской флот с боевыми многопушечными кораблями.