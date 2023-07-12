Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт» вошёл в боевой состав Черноморского флота

Малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", построенный для Черноморского флота, вошел в состав ВМФ. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага прошла на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, где и был простроен МРК.
МРК "Циклон" является первым "Каракуртом", полностью построенным на ССЗ "Залив". Он был заложен в 2016 году, спущен на воду в июле 2020 года, после чего достраивался на плаву. После продолжительных испытаний корабль передают в состав Черноморского флота. Между тем, "Залив" готовит для еще два "Каракурта" - это "Аскольд" и "Амур", они также предназначены для ЧФ.
На торжественной церемонии ввода корабля в боевой состав флота присутствовал главком ВМФ РФ Николай Евменов, который поблагодарил керченских корабелов за новый корабль. Как ранее сообщалось, МРК "Циклон" войдет в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота.
Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота
- заявил главком.
МРК "Каракурт" проекта 22800 предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей и одиночно. Корабли имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.