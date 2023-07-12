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Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт» вошёл в боевой состав Черноморского флота

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Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт» вошёл в боевой состав Черноморского флота

Малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", построенный для Черноморского флота, вошел в состав ВМФ. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага прошла на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, где и был простроен МРК.


МРК "Циклон" является первым "Каракуртом", полностью построенным на ССЗ "Залив". Он был заложен в 2016 году, спущен на воду в июле 2020 года, после чего достраивался на плаву. После продолжительных испытаний корабль передают в состав Черноморского флота. Между тем, "Залив" готовит для еще два "Каракурта" - это "Аскольд" и "Амур", они также предназначены для ЧФ.

На торжественной церемонии ввода корабля в боевой состав флота присутствовал главком ВМФ РФ Николай Евменов, который поблагодарил керченских корабелов за новый корабль. Как ранее сообщалось, МРК "Циклон" войдет в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота.

Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота

- заявил главком.

МРК "Каракурт" проекта 22800 предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей и одиночно. Корабли имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.
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8 комментариев
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  1. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 15:29
    -1
    Ляпота
    1. Borik
      Borik Сегодня, 15:50
      +1
      Семь футов под килем. Долгой безаварийной службы.
  2. Комментарий был удален.
  3. TRex
    TRex Сегодня, 15:48
    +1
    Семь футов под и килем и хороших, грамотных командиров, чтобы полностью реализовать боевой потенциал в войне с бандеровской мразотой.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 16:05
      0
      Нет.
      На юг.
      Турки и греки.
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  4. Yrec
    Yrec Сегодня, 15:48
    +1
    Нормально, блин. МРК в 800 тонн 7 лет строился. И это серийная модель.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 16:07
      0
      Подвиги разные бывают. Подвиги разные нужны.
      Нам флот нужкн, а кому-то снижение затрат. И премия от той экономии.
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 15:51
    +1
    Не по сути статьи ...но тоже почти в тему. На сегодня госконтракт предполагает 12 единиц ПЛАРБ проекта Борей \ Борей-А из них введено в строй уже 6 единиц ...и седьмая единица свежая новая войдет в состав флота в этом году . Еще троим еджиницам до десятой дали названия разных достойных великих руководителей страны...но самое интересное в том что госконтракт подписан на 12 единиц и закладка последних 11-й и 12-й будет в следующем году..но названий до сих пор нет. Как будто кончились варианты или идет лютая драка в верхах как обозвать данные боевые единицы и все (в руководстве может и лично Путин делают вид что забыли или игнорируют еще одного руководителя... под руководством которого советский народ одержал великую победу в самой страшной войне за всю историю страны ...но никто даже мысли не допускает назвать одну из последних ПЛАРБ в честь него. А как просто отдать распоряжение назвать 11-ю или 12-ю ПЛАРБ Иосиф Сталин и все...нет надо голову в песок засунуть и полностью игнорировать.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 15:51
    0
    Цитата: Yrec
    Нормально, блин. МРК в 800 тонн 7 лет строился. И это серийная модель.

    Тут наверное вопрос не в том , сколько он строился ... а сколько кораблей заложено и в процессе ... чтобы в год как можно больше получать
    Долгостройство у нас во многом ... и хз поборют ли его в ближайшие года