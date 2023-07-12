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Telegram-каналы: ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ на острове Змеиный в Черном море

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Telegram-каналы: ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ на острове Змеиный в Черном море

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли сегодня удар по военным объектам ВСУ на острове Змеиный в Черном море. Об этом сообщает ряд российских и украинских Telegram-каналов.


По утверждению источников, цели на территории острова были атакованы ракетами и ударными БПЛА (беспилотными летательными аппаратами). О причиненном ущербе и наличии или отсутствии пострадавших ничего не сообщается.

Между тем, ряд украинских СМИ утверждает, будто бы на острове не было военных объектов. Но в этом случае российской армии не было бы никакого смысла наносить удары по «пустой» территории, тратя дорогостоящие ракеты и беспилотники. В Одесской области незадолго до появления информации об ударе по острову Змеиный объявлялась воздушная тревога.

Напомним, что не столь давно на остров Змеиный заезжал президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака и шефа украинской военной разведки генерал-майора Кирилла Буданова. Они возложили венки к мемориалу в честь «защитников» острова. Но когда Зеленский находился на Змеином, никаких ударов по острову никто не наносил.

Отметим, что сейчас российские войска наносят высокоточные удары по местам концентрации личного состава, военной техники и вооружений ВСУ, складирования боеприпасов украинских формирований. Данные удары являются превентивными, направленными на уничтожение боевого потенциала украинских формирований, который может быть задействован в продолжающемся контрнаступлении или в иных агрессивных планах против России.
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22 комментария
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:30
    +4
    Может и правда, была причина нанести удар по Змеиному.
    Жаль, что для непосвещённых, о причинах удара, это выглядит как "после драки помахать"...
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 15:36
      +3
      Видимо тут завязана зерновая сделка, контроль над Змеиным отдали небратьям из-за неё.
    2. Hurshed
      Hurshed Сегодня, 15:45
      +2
      Согласен с Вами полностью. Значит были причины атаковать.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:31
    +2
    Походу решили Геранью венок на мемориале поправит, недавно штормило, от ветра съехал в сторону однако.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:34
      0
      В среду чувство юмора приближается к отметке "плинтус"?
  3. Kwasar9000
    Kwasar9000 Сегодня, 15:34
    +4
    Так ведь клоун оттуда уже свалил. Не поздновато ли?
  4. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 15:34
    +5
    Мы же не такие,чтобы Зелю уничтожить вместе с другими руководителями. Как всё это миролюбие надоело.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:35
    +1
    Это надо расценивать как сигнал украинцам о их желании замутить далее зерновую сделку уже без нас.Через Румынию можно ,но ходить в терводах Болгарии и Румынии.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:46
      +2
      Главное что бы из порта смогли вообще выйти без России. А то затопленные баржи в порту будет самое то.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:15
      0
      Цитата: tralflot1832
      Румынию можно ,но ходить в терводах Болгарии и Румынии.

      Порты Измаил и Рени, Дунай перескочил и ты в Румынии, и никто эти порты за всё СВО не обстрелял. Вози что хочешь, и туда сюда.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 15:35
    0
    Скорее всего - демонстрация доброй воли.
    Дескать, могли бы влупить по Зеленскому,
    но пока еще не хотим его убивать.
  7. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 15:36
    +1
    Так Зеленский и Буданов оттуда уже уехали.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:38
    0
    Какой смысл сейчас лупить по Змеиному?
    Может кто нибудь обьяснит это.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 15:39
    +2
    Похоже,это связано с "зерновой сделкой".Кохлы наверняка натащили туда разного оборудования,которое гораздо ценнее шкуры Зе...всё таки надеемся на выход из этой "сделки"..
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:43
    0
    Просто пришло время вертать "Змеиный" в родную гавань и воинов "свитла" предупредили о том, чтобы они потихоньку сворачивались. "Зерновая сделка" подошла к концу.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 15:59
      +2
      ...до "вертання взад" Змеиного ещё три дня лесом, два дня полем и в понедельник налево... без контроля над территориями Одесской и Николаевской области попытка высадки на Змеиный обернётся тем, что уже имело место... брать эти области нет ни только сил, но и политического решения... уже как месяца три никакого намёка сверху ....
  11. Yustas201
    Yustas201 Сегодня, 15:45
    0
    Подождали пока Зеленкин уедет,а потом ударили - странная война...
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 15:45
    -2
    Я худею! Когда Зе по острову гулял - даже не смотрели в ту сторону! А теперь, по голым скалам, чего не влупить?!!
  13. ASM
    ASM Сегодня, 15:45
    +2
    Может катера-камикадзе пытаются там разместить, ведь со Змеиного под прикрытием румынских вод легче пытаться напасть на Севастополь, чем, например, из Одессы. Да и пробовать устраивать диверсии против газопровода сподручнее.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:55
    +1
    В порту Одесса без дела болтается разграбленный китайский контейнеровоз - ни на что не намекаю,но сарай очень большой - фарватер на долго перекроет.
  15. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:59
    0
    Напомним, что не столь давно на остров Змеиный заезжал президент Украины Владимир Зеленский

    Вот Зеленский все и выдал российскому ВКС. Далеко искать не нужно.
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:03
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Просто пришло время вертать "Змеиный" в родную гавань и воинов "свитла" предупредили о том, чтобы они

    Как вы себе это представляете?
    ЧФ заперт в своей базе.
    И пуляет только Калибрами...десантных операций не в состоянии проводит...сам только и отбивается от надводных и воздушных беспилотников.
    Пока что я не вижу даже намеков на движуху в этом плане.