Вооруженные силы Российской Федерации нанесли сегодня удар по военным объектам ВСУ на острове Змеиный в Черном море. Об этом сообщает ряд российских и украинских Telegram-каналов.
По утверждению источников, цели на территории острова были атакованы ракетами и ударными БПЛА (беспилотными летательными аппаратами). О причиненном ущербе и наличии или отсутствии пострадавших ничего не сообщается.
Между тем, ряд украинских СМИ утверждает, будто бы на острове не было военных объектов. Но в этом случае российской армии не было бы никакого смысла наносить удары по «пустой» территории, тратя дорогостоящие ракеты и беспилотники. В Одесской области незадолго до появления информации об ударе по острову Змеиный объявлялась воздушная тревога.
Напомним, что не столь давно на остров Змеиный заезжал президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака и шефа украинской военной разведки генерал-майора Кирилла Буданова. Они возложили венки к мемориалу в честь «защитников» острова. Но когда Зеленский находился на Змеином, никаких ударов по острову никто не наносил.
Отметим, что сейчас российские войска наносят высокоточные удары по местам концентрации личного состава, военной техники и вооружений ВСУ, складирования боеприпасов украинских формирований. Данные удары являются превентивными, направленными на уничтожение боевого потенциала украинских формирований, который может быть задействован в продолжающемся контрнаступлении или в иных агрессивных планах против России.