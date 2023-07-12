Ходаковский рассказал о начавшемся применении ВСУ кассетных боеприпасов

В целом, особую опасность этот тип боеприпасов представляет для техники и личного состава вне укрытий, и для некомбатантов ввиду высокой степени рассеивания низкоточного средства

ВСУ приступили к обстрелу российских позиций кассетными боеприпасами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток».Как отметил известный в ДНР военачальник, в результате обстрела российских позиций кассетными боеприпасами, а обстреливали позиции три раза, урон нашим войскам нанесен не был. Российские военнослужащие находились в укрытиях и поэтому не пострадали.Ходаковский пишет, что перед этим обстрелом было отмечено снижение активности вражеской артиллерии. Он связывает это с общим истощением запасов обычных снарядов, что и заставило ВСУ использовать кассетные боеприпасы. Неизвестно, применялись ли те боеприпасы, что были в наличии у ВСУ, или это уже новые партии, поставленные из США.- подчеркивает Ходаковский в своем Telegram-канале.Бывший командир «Востока» вспомнил, как в 2014 году он и его бойцы впервые столкнулись с кассетными боеприпасами на направлении Пески. Выручило ополченцев тогда размещение позиций в лесополосах. Кроны деревьев могут поглощать значительную часть поражающих компонентов боеприпасов данного типа, пишет Ходаковский, и поэтому скрывающимся в лесополосе подразделениям применение таких боеприпасов серьезного вреда не наносит.