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Ходаковский рассказал о начавшемся применении ВСУ кассетных боеприпасов

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Ходаковский рассказал о начавшемся применении ВСУ кассетных боеприпасов

ВСУ приступили к обстрелу российских позиций кассетными боеприпасами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток».


Как отметил известный в ДНР военачальник, в результате обстрела российских позиций кассетными боеприпасами, а обстреливали позиции три раза, урон нашим войскам нанесен не был. Российские военнослужащие находились в укрытиях и поэтому не пострадали.

Ходаковский пишет, что перед этим обстрелом было отмечено снижение активности вражеской артиллерии. Он связывает это с общим истощением запасов обычных снарядов, что и заставило ВСУ использовать кассетные боеприпасы. Неизвестно, применялись ли те боеприпасы, что были в наличии у ВСУ, или это уже новые партии, поставленные из США.

В целом, особую опасность этот тип боеприпасов представляет для техники и личного состава вне укрытий, и для некомбатантов ввиду высокой степени рассеивания низкоточного средства

- подчеркивает Ходаковский в своем Telegram-канале.

Бывший командир «Востока» вспомнил, как в 2014 году он и его бойцы впервые столкнулись с кассетными боеприпасами на направлении Пески. Выручило ополченцев тогда размещение позиций в лесополосах. Кроны деревьев могут поглощать значительную часть поражающих компонентов боеприпасов данного типа, пишет Ходаковский, и поэтому скрывающимся в лесополосе подразделениям применение таких боеприпасов серьезного вреда не наносит.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    +1
    Вот и пришло время ответить "шрапнелью" по наступающим..... или опять запрягать будем?
  2. alystan
    alystan Сегодня, 15:45
    +1
    Что-то запаздывать стал Ходаковский со своими выпусками.
  3. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 15:48
    +2
    Цитата: Uprun
    Вот и пришло время ответить "шрапнелью" по наступающим..... или опять запрягать будем?

    Зачем запрягать? Озабоченность выражать будем!
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 16:01
      -2
      Уже давно стреляют этими боеприпасами и наши и ваши, так что мимо.
      1. Датчанин
        Датчанин Сегодня, 16:06
        +1
        Ну спорить не буду, вам из окопов виднее....как там ваших, сильно наши Российские вооруженные силы обстреливают?
        1. SwR9
          SwR9 Сегодня, 16:13
          0
          С какого этого перепугу датчане стали нашими ВС РФ.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:49
    +4
    и поэтому скрывающимся в лесополосе подразделениям применение таких боеприпасов серьезного вреда не наносит.

    Пара таких прилетов и лес в округе будет напоминать ощипленную курицу.
    Я бы не был столь оптимистичен.
    Британские ракеты наносят ощутимый урон нашему комсоставу, кассетные боеприпасы будут наносить ощутимый урон живой силе и гражданским...вообщем и опять и снова мы ничего этому не можем пока противопоставить.
    Впереди поставки малозаметных американских ракет дальнего радиуса...за ними последуют поставки Ф-16.
    После этого начнутся большие неприятности для тыловых районов нашей армии. what
    Так что надо готовится к худшему варианту событий чтобы это не оказалось снова неожиданностью.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 15:53
      0
      Всё верно - ожидаемая ответка и использование нашими кассет и ОДАБ пока только на уровне разговоров, всё как обычно...