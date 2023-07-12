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МВД Белоруссии решило привлечь бойцов ЧВК «Вагнер» к боевой подготовке своих спецподразделений

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МВД Белоруссии решило привлечь бойцов ЧВК «Вагнер» к боевой подготовке своих спецподразделений

Бойцы ЧВК «Вагнер» после прибытия в Белоруссию будут заниматься боевой подготовкой совместно с личным составом подразделений специального назначения Министерства внутренних дел Республики Белоруссия. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков, слова которого приводит информационное агентство Sputnik.


Как отметил замглавы МВД Белоруссии, сейчас проводятся переговоры с представителями ЧВК «Вагнер». Бойцы компании будут передавать «бесценный опыт», подчеркнул Карпенков, белорусским спецназовцам. Тренироваться вместе с «вагнеровцами» будут бойцы СОБР и спецподразделения «Алмаз» МВД Белоруссии.

После известных событий в России часть личного состава ЧВК «Вагнер» перебирается в Белоруссию. Соответствующие договоренности были ранее достигнуты между куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава белорусского государства выразил удовлетворенность тем, что с белорусскими силовиками будут работать такие опытные бойцы, за плечами многих из которых участие в целом ряде вооруженных конфликтов.

Вместе с тем, прибытие в Белоруссию «вагнеровцев» всерьез насторожило власти соседней Польши, которая считает их появление дополнительным фактором риска для своей безопасности. Пока не очень понятно, какие еще задачи, кроме участия в боевой подготовке белорусских военных и полицейских, будут выполнять в республике бойцы ЧВК «Вагнер», да еще в достаточно большом количестве.
Использованы фотографии:
Министерство внутренних дел Белоруссии
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3 комментария
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 16:04
    +1
    Натаскивать только спецуру - совершенно неправильно. "Вагнера" работали как общевойсковое соединение, примерно равное корпусу, но совсем не как подразделения ССО, тренировать с учётом накопленного опыта боёв, надо именно армейские части ВС РБ...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 16:08
      0
      прибытие в Белоруссию «вагнеровцев» всерьез насторожило власти соседней Польши
      И Украины....Пусть боятся !
  2. ASM
    ASM Сегодня, 16:08
    0
    Что и требовалось доказать. Абаканский секретарь зарвался, Пригожин ему поставил на вид. Причем недавно Пригожин встречался с Путиным и видимо все разрулил окончательно (первым был Лукашенко). Вот почему Сережу абаканского до сих пор не вымели - это для меня секрет. И будут себе музыканты заниматься своей работой по всему миру, просто Пригожина развели подальше с секретарем, чтобы чего лишнего не намутили.