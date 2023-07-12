МВД Белоруссии решило привлечь бойцов ЧВК «Вагнер» к боевой подготовке своих спецподразделений

Бойцы ЧВК «Вагнер» после прибытия в Белоруссию будут заниматься боевой подготовкой совместно с личным составом подразделений специального назначения Министерства внутренних дел Республики Белоруссия. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков, слова которого приводит информационное агентство Sputnik.Как отметил замглавы МВД Белоруссии, сейчас проводятся переговоры с представителями ЧВК «Вагнер». Бойцы компании будут передавать «бесценный опыт», подчеркнул Карпенков, белорусским спецназовцам. Тренироваться вместе с «вагнеровцами» будут бойцы СОБР и спецподразделения «Алмаз» МВД Белоруссии.После известных событий в России часть личного состава ЧВК «Вагнер» перебирается в Белоруссию. Соответствующие договоренности были ранее достигнуты между куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава белорусского государства выразил удовлетворенность тем, что с белорусскими силовиками будут работать такие опытные бойцы, за плечами многих из которых участие в целом ряде вооруженных конфликтов.Вместе с тем, прибытие в Белоруссию «вагнеровцев» всерьез насторожило власти соседней Польши, которая считает их появление дополнительным фактором риска для своей безопасности. Пока не очень понятно, какие еще задачи, кроме участия в боевой подготовке белорусских военных и полицейских, будут выполнять в республике бойцы ЧВК «Вагнер», да еще в достаточно большом количестве.