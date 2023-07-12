«Киеву ещё есть над чем работать»: Джон Кирби назвал условия для вступления Украины в НАТО

Частью этого процесса (вступления) является наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане

Пока глава МИД Украины Дмитрий Кулеба жалуется на то, что в Киеве якобы не знают выполнения каких условий требуется для вступления в НАТО, в администрации США прямым текстом зачитывают, чего бы хотели увидеть со стороны Киева. Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.В интервью очередному американскому изданию представитель администрации Байдена заявил, что для вступления Украины в НАТО всего лишь нужно стать "здоровой" демократической страной, с развитыми "демократическими институтами", искоренившей коррупцию, с верховенством права и сильной судебной системой и т.д. То есть стать похожей на другие западные страны, а не лезть в "высшее" общество с неумытым лицом и ворохом проблем, которые Киев не сумел исправить за девять лет с момента "демократического выбора" на майдане.По словам Кирби, Украине предстоит еще долго работать над тем, чтобы приблизиться к стандартам НАТО, одного желания вступить туда явно недостаточно. Сначала Киеву необходимо победить в войне с Россией, а потом Запад определит, что же необходимо исправить Украине, чтобы стать членом альянса.- заявил он.В Киеве прекрасно знают, какие условия для членства в НАТО Украине ставили США и Европа, просто Зеленский наделся проскочить в альянс на волне "защиты Запада" от агрессивной России, но не прокатило. Теперь в Киеве пытаются сделать хорошую мину при плохой игре.