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«Киеву ещё есть над чем работать»: Джон Кирби назвал условия для вступления Украины в НАТО

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«Киеву ещё есть над чем работать»: Джон Кирби назвал условия для вступления Украины в НАТО

Пока глава МИД Украины Дмитрий Кулеба жалуется на то, что в Киеве якобы не знают выполнения каких условий требуется для вступления в НАТО, в администрации США прямым текстом зачитывают, чего бы хотели увидеть со стороны Киева. Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.


В интервью очередному американскому изданию представитель администрации Байдена заявил, что для вступления Украины в НАТО всего лишь нужно стать "здоровой" демократической страной, с развитыми "демократическими институтами", искоренившей коррупцию, с верховенством права и сильной судебной системой и т.д. То есть стать похожей на другие западные страны, а не лезть в "высшее" общество с неумытым лицом и ворохом проблем, которые Киев не сумел исправить за девять лет с момента "демократического выбора" на майдане.

По словам Кирби, Украине предстоит еще долго работать над тем, чтобы приблизиться к стандартам НАТО, одного желания вступить туда явно недостаточно. Сначала Киеву необходимо победить в войне с Россией, а потом Запад определит, что же необходимо исправить Украине, чтобы стать членом альянса.

Частью этого процесса (вступления) является наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане

- заявил он.

В Киеве прекрасно знают, какие условия для членства в НАТО Украине ставили США и Европа, просто Зеленский наделся проскочить в альянс на волне "защиты Запада" от агрессивной России, но не прокатило. Теперь в Киеве пытаются сделать хорошую мину при плохой игре.
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2 комментария
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 16:03
    0
    Отлично! Теперь все в стране 404 знают когда они вступят в НАТО
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:04
    +1
    Наконец то. Сколько мы здесь это обсуждали и предлагали...но НАС УСЛЫШАЛИ........сегодня день начала танкового сражения под Прохоровкой и в связи с этим в госдуме проявили инициативу ..в частности сам Володин потребовать от МО РФ размещать всю подбитую дырявую натовскую технику напротив каждого посольства той страны чья единица была сожжена - пускай любуются