Норвегия планирует передать Украине мини-БПЛА Black Hornet и ЗРК Nasams

Западные партнеры продолжают «подслащать горькую пилюлю» отказа от приглашения Украины в НАТО на текущем саммите, обещая Киеву новые поставки вооружений.
Так, о передаче оружия западного образца, включая кассетные бомбы, бронетехнику, средства ПВО и дальнобойные ракеты уже заявили США, Франция и Германия.
Сегодня к ним решила присоединиться Норвегия, власти которой также объявили об очередном пакете военной помощи для Украины.
Согласно заявлению главы военного ведомства страны Бьорна Арильд Грама, ВСУ получат две дополнительные единицы ЗРК NASAMS и запасные части к ним, тысячу мини-дронов Black Hornet, а также 150 тысяч продовольственных пайков.
Стоит напомнить, что БПЛА Black Hornet разработан норвежской компанией Teledyne FLIR. Размер «черного шершня» составляет всего 10 см в длину, вес – 18 граммов, включая камеру.
К слову, о последней. Электрооптическая камера способна делать фото и транслировать видео в режиме онлайн на удалении от станции управления до 1,5 км.
БПЛА Black Hornet идеально подходит для разведки в условиях городских боев, а также в лесополосе. Помимо ручного управления в дроне предусмотрен автопилот, который позволяет аппарату совершать полет по заранее указанному маршруту, используя GPS. Однако именно GPS и является одной из основных его уязвимостей. При наличии спецсредств сигнал быстро и эффективно заглушается.