Так и не достигнув никаких значимых успехов в ходе контрнаступления до начала саммита НАТО, командование ВСУ продолжает бросать в бой все новые резервы. Прорвать нашу оборону украинские формирования пытаются все на тех же направлениях, на которых с первых дней прошлого месяца ведут безуспешные атаки позиций ВС РФ.
В сегодняшней сводке Минобороны России сообщается, что на Донецком направлении бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ отбили за сутки тридцать атак неприятеля. Наши военные задействовали все виды огневого поражения, включая авиацию и артиллерию, уничтожив до 355 украинских боевиков, один танк, шесть единиц бронетехники, британскую буксируемую гаубицу FH-70 и САУ «Гвоздика». Кроме того, сорвана ротация резервов на позициях ВСУ в районах западнее сел Клещеевка и Андреевка в ДНР.
На Южно-Донецком направлении штурмовые группы 35-й бригады морской пехоты ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в направлении села Старомайорское на Времевском выступе. Были остановлены артиллерийским огнем группировки «Восток». В районе Угледара пресечена разведка боем украинской ДРГ, еще одна диверсионная группа уничтожена вблизи с поселком Сладкое.
На Запорожском направлении отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино. Наша артиллерия и авиация нанесли удары по позициям врага в районе н. п. Марфополь и Луговское. Общие потери ВСУ в ходе боев на этих участках составили более 240 человек личного состава, уничтожены девять БМП, САУ «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Краснолиманском направлении украинские формирования попробовали продавить оборону ВС РФ группировки «Центр», бросив в бой два мотопехотных взвода 63-й и 66-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Кармазиновка Луганской Народной Республики. Были остановлены огнем артиллерии и ТОС, потери противника составили свыше 60 боевиков.
На Купянском направлении бойцы «Западной» группировки ВС РФ успешно отразили три атаки ВСУ в районе поселка Новоселовское, через который проходит трасса Н-26. В результате попытки прорыва нашей обороны украинские формирования потеряли до 40 военнослужащих, поражены два танка и одна БМП.
В районе Антоновского моста российские штурмовые группы продолжают поиск и зачистку от украинского десанта островов вблизи с левым берегом. Одновременно не прекращается огневое поражение позиций ВСУ на правом берегу Днепра. За сутки огнем артиллерии и в результате авиаударов уничтожены до 40 боевиков, два автомобиля и две американские гаубицы М777.
Помимо неудач на передовой, украинская армия лишилась еще нескольких складов с боеприпасами и ГСМ. Одно из мест хранения БК 1-й бригады спецназначения ВСУ накрыто вблизи с городом Волчанск Харьковской области, второе — в районе села Малая Токмачка в Запорожье. Сразу два склада с топливом уничтожены в Одесской области. Также под Ямполем в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины.
Российские летчики-истребители сбили в небе над поселком Черевковка, входящим в агломерацию города Славянск, украинский ударный вертолет Ми-24. В свою очередь, зенитчики ВС РФ перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и 15 украинских беспилотников различного типа.