Западная пресса: Страны G7 согласовали договоренности о «гарантиях безопасности» для Украины

Странами G7 («Большой семерки») уже согласовано некое «рамочное соглашение», предусматривающее предоставление долгосрочных «гарантий безопасности» для Украины. Об этом сообщает издание The Financial Times.В первую очередь, предусматривается более активная помощь Украине вооружением и боеприпасами. Кроме того, «Большая семерка» пообещала оказывать Украине срочную военную помощь, если в будущем произойдут новые вооруженные конфликты с Россией.Военную технику Украине страны «Большой семерки» обещают поставлять как наземную, так и воздушную, и морскую. Особый акцент будет сделан на обеспечение ВСУ дальнобойной артиллерией и самолетами. Также планируется осуществлять обмен разведывательными данными и увеличивать масштабы подготовки украинских военнослужащих в странах Запада.Входящие в состав «Большой семерки» страны приняли решение оставить активы Российской Федерации в своих юрисдикциях замороженными, причем даже не до завершения боевых действий, а до тех пор, пока Москва не «возместит ущерб» Украине.В ответ на данные «гарантии безопасности» Украина обязуется продолжить различные политические и военные реформы. Одной из важнейших реформ называется обеспечение гражданского контроля над военными. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Украине не помешает «демократизация» вооруженных сил, при этом не раскрыв, как именно можно «демократизировать» армию, да еще в условиях продолжающегося вооруженного конфликта.