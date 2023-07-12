Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса: Страны G7 согласовали договоренности о «гарантиях безопасности» для Украины

9
Западная пресса: Страны G7 согласовали договоренности о «гарантиях безопасности» для Украины

Странами G7 («Большой семерки») уже согласовано некое «рамочное соглашение», предусматривающее предоставление долгосрочных «гарантий безопасности» для Украины. Об этом сообщает издание The Financial Times.


В первую очередь, предусматривается более активная помощь Украине вооружением и боеприпасами. Кроме того, «Большая семерка» пообещала оказывать Украине срочную военную помощь, если в будущем произойдут новые вооруженные конфликты с Россией.

Военную технику Украине страны «Большой семерки» обещают поставлять как наземную, так и воздушную, и морскую. Особый акцент будет сделан на обеспечение ВСУ дальнобойной артиллерией и самолетами. Также планируется осуществлять обмен разведывательными данными и увеличивать масштабы подготовки украинских военнослужащих в странах Запада.

Входящие в состав «Большой семерки» страны приняли решение оставить активы Российской Федерации в своих юрисдикциях замороженными, причем даже не до завершения боевых действий, а до тех пор, пока Москва не «возместит ущерб» Украине.

В ответ на данные «гарантии безопасности» Украина обязуется продолжить различные политические и военные реформы. Одной из важнейших реформ называется обеспечение гражданского контроля над военными. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Украине не помешает «демократизация» вооруженных сил, при этом не раскрыв, как именно можно «демократизировать» армию, да еще в условиях продолжающегося вооруженного конфликта.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ААК
    ААК Сегодня, 16:16
    +2
    Намёк на "будущие военные конфликты" с Россией - весьма показателен...
  2. Паллада
    Паллада Сегодня, 16:29
    -1

    А вот это очень плохо. 20 лет кремлевские власти старательно выводили доллары, недоплачивали пенсии, продлили пенсионный возраст. А оно вон как вышло, были ваши стали наши. Эй кремлевский стратег чем ответишь?! Хоть бы у турка поучился!
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:32
    -1
    запад и сша все сделали что бы пересечь точку невозврата ракеты большой дальности одна из них и ф16 ! зачем РФ конфликт как в укрр на территории РФ ! уж сразу в рай а они проста сдохнут ! а там уже видно будет кто выжил кто нет ! запад оттягивает время для гипер оружия !
    1. NickShel
      NickShel Сегодня, 16:43
      0
      Думайте, что пишите. Хочется сразу в рай, вариантов для быстрого самоуничтожения масса, и запись на контракт никто не отменял. А я со своей семьей еще пожить хочу.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 17:07
        0
        вы хоть поняли про че я написал ? или агритесь от слова рай ? стати Путин говорил про рай если че )
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:42
    0
    А что, до самиита было не так?..............................
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 16:47
    0
    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Украине не помешает «демократизация» вооруженных сил


    Писториус видимо предложил избирать командный состав от взвода до Вооруженных Сил всеобщим и тайным голосованием. fellow Украине одобряю!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:56
      0
      Думаю, когда они про демократизацию говорят, то в первую очередь педерастизацию подразумевают...
  6. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 18:36
    0
    Страны G7 согласовали договоренности о «гарантиях безопасности» для Украины

    Теперь какие будут линии рисовать в Кремле? Красные наверно уже ВСЁ?