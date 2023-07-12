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Служба безопасности Украины обвинила экс-командующего ЧФ РФ в «нарушении законов войны»

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Служба безопасности Украины обвинила экс-командующего ЧФ РФ в «нарушении законов войны»

Бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила в "нарушении законов и обычаев войны".


Как сообщается в официальном Telegram-канале СБУ, украинскими следственными органами собраны новые доказательства, подтверждающие якобы имевшую место причастность бывшего командующего Черноморским флотом России К осуществлению обстрелов инфраструктуры на территории Украины.

В частности, украинская служба безопасности обвиняет Осипова в том, что он в июле прошлого года якобы отдал приказ о ракетном обстреле жилых кварталов города Винница.

СБУ заявляет о подозрении Осипову в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса Украины. В частности, экс-командующего ЧФ на Украине обвиняют в "развязывании и ведении агрессивной войны" и в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Стоит отметить, что в результате ракетных ударов, нанесенных по объектам в Виннице 14 июля 2022 года, вопреки заявлениям представителей киевского режима, был поражен местный "Дом Офицеров",в котором, согласно достоверной информации, боевиками был оборудован пункт временной дислокации иностранных военных специалистов и личного состава подразделений ВСУ.

Вторая из выпущенных в тот день ракета поразила областной военкомат. Оба эти объекта не являются гражданскими, а следовательно представляют собой законные военные цели для ВС РФ в условиях специальной военной операции.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:23
    +3
    Вообщп то у нас гораздо более обширный список по преступникам-бандеровцам..И этот список должен давно уйти к исполнителям справедливого приговора
    1. ААК
      ААК Сегодня, 16:27
      +5
      Уже один раз попытались вынести "справедливые приговоры" азовцам и иным бандерам ... а что до Осипова, то его давно надо было под трибунал отдать за неготовность флота и неоправданные потери корабельного состава
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:41
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Вообщп то у нас гораздо более обширный список по преступникам-бандеровцам..И этот список должен давно уйти к исполнителям справедливого приговора

      Судить военных преступников будет победитель. На скамье подсудимых будет вся Украина, все хатаскрайники. good
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:26
    +3
    После убийства Ржицкого логично ожидать очередного убийства нашего военного моряка террористами Буданова.
    С этим Будановым что то надо делать.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:27
    +1
    надеюсь скора не станет такой службы > Служба безопасности Украины
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:28
    +1
    Это пиар акция СБУ в свете недавних событий,не более.Кому то надо принимать волевое решениние.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:29
    +3
    адмирала Игоря Осипова Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила в "нарушении законов и обычаев войны".

    Закон войн один: "Или ты убьешь врага, или враг убьет тебя".
    Хотя для нацистов и бандеровцев законы не существуют, они вне закона.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 17:42
      0
      Они еще придумывают новые правила, нарушают существующие, оправдывают свои зверства и попутно обвиняют во всех грехах Россию.

      И привлекают для этого всяких "экспертов", пригретых и выпестованных Западом. Как Варвара Пахоменко, которая в беседе с Deutsche Welle (которой никакого доверия быть даже не может) "рассуждает" о правилах ведения войны и о том, как привлечь к ответственности тех, кто их нарушает. Которую преподносят экспертом по международному гуманитарному праву, всего год проработавшую в офисе ООН на Украине (правозащитницей), а ныне возглавившая миссию международной гуманитарной неправительственной организации (ONG Geneva Call), со штаб-квартирой в Женеве.

      Небольшой отрывок этой беседы:

      Основной принцип права войны - это поиск баланса между военной необходимостью и гуманностью. Главное правило международного гуманитарного права: военных на войне можно атаковать и убивать, гражданских - не просто нельзя убивать, но нужно еще насколько возможно защищать. Если есть сомнение в том, по кому стреляешь - военному или гражданскому - нужно отказаться от атаки. Если атака на солдат противника приведет к значительным гражданским жертвам, от плана такой атаки нужно отказаться.

      В войне также можно применять далеко не любое оружие. Еще одно главное правило: нельзя применять оружие неизбирательного действия там, где могут оказаться мирные люди. А именно это сейчас происходит в Киеве, в Харькове, в других крупных городах.

      Неизбирательное оружие - это оружие, которое невозможно направить на конкретную цель. "Грады" и "Смерчи", которые применяют российские войска - это оружие неизбирательного действия, когда вся кассета снарядов разлетается на очень большое расстояние.

      Использовать такое оружие в населенных пунктах - очень грубое нарушение. И если в первые двое суток Россия заявляла, что она атакует только военные объекты, и, действительно, наносила довольно точечные удары, то после этого ни о каком точечном обстреле говорить уже не приходится. Снаряды артиллерии и авиации попадают по жилым массивам, по школам, больницам, церквям. При этом школы, больницы и культовые учреждения отдельно защищены международным гуманитарным правом.

      Именно тот случай, когда как-раз надо оборотиться самой на зеркало.
      Но мне кажется даже зеркало в данном случае будет бессильно...
      Очередная кухарка, которую очевидно к чему-то готовят.

  6. A2AD
    A2AD Сегодня, 16:31
    +3
    Террористичесткая нацистская банда еще и кого то обвиняет? Да их там всем скопом надо утилизировать. Незамазанных там нет.
  7. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 16:45
    +1
    Нарушение "законов войны" - это они о чём? А с 2014 года ВФУ бомбят мирные города ДНР и ЛНР с граждански населением это как? am
  8. wanna
    wanna Сегодня, 16:59
    0
    «нарушении законов войны»


    Автор предположил сценарий, в котором Россия официально объявила войну Украине

    Эта идея неосознанно засела в российском мозгу.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:03
    +1
    Как сообщается в официальном Telegram-канале СБУ, украинскими следственными органами собраны новые доказательства, подтверждающие якобы имевшую место причастность бывшего командующего Черноморским флотом России К осуществлению обстрелов инфраструктуры на территории Украины.
    Странно что здание в котором находятся украинские следственные органы ещё функционирует request
  10. alystan
    alystan Сегодня, 17:06
    +1
    Как же отвратильно выглядит само упоминание в Уголовном кодексе недостраны такого пункта:

    нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору
  11. Roust
    Roust Сегодня, 17:19
    0
    Развалинами руины буду удовлетворён! Надеюсь, 404 в ближайшем будущем останется только на картах и страницах учебников по истории.