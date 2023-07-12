Служба безопасности Украины обвинила экс-командующего ЧФ РФ в «нарушении законов войны»

Бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила в "нарушении законов и обычаев войны".
Как сообщается в официальном Telegram-канале СБУ, украинскими следственными органами собраны новые доказательства, подтверждающие якобы имевшую место причастность бывшего командующего Черноморским флотом России К осуществлению обстрелов инфраструктуры на территории Украины.
В частности, украинская служба безопасности обвиняет Осипова в том, что он в июле прошлого года якобы отдал приказ о ракетном обстреле жилых кварталов города Винница.
СБУ заявляет о подозрении Осипову в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса Украины. В частности, экс-командующего ЧФ на Украине обвиняют в "развязывании и ведении агрессивной войны" и в "посягательстве на территориальную целостность Украины".
Стоит отметить, что в результате ракетных ударов, нанесенных по объектам в Виннице 14 июля 2022 года, вопреки заявлениям представителей киевского режима, был поражен местный "Дом Офицеров",в котором, согласно достоверной информации, боевиками был оборудован пункт временной дислокации иностранных военных специалистов и личного состава подразделений ВСУ.
Вторая из выпущенных в тот день ракета поразила областной военкомат. Оба эти объекта не являются гражданскими, а следовательно представляют собой законные военные цели для ВС РФ в условиях специальной военной операции.