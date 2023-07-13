КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проецирования мощи, сохраняя при этом непрозрачность в отношении своей стратегии, намерений и военного наращивания.

Мы решительно выступаем против и отвергаем это.

Китай всё больше бросает вызов основанному на правилах международному порядку, отказываясь осудить войну России против Украины, угрожая Тайваню и проводя существенное наращивание военной мощи

Любое действие, которое ставит под угрозу законные права и интересы Китая, будет встречено решительным ответом

Несмотря на весь хаос и уже возникшие конфликты, НАТО регулярно протягивает свои щупальца и в Азиатско-Тихоокеанский регион с явной целью сдерживания Китая.

В резко сформулированном официальном сообщении, опубликованном во время саммита в столице Литвы Вильнюсе, в НАТО заявили, что Китайская Народная Республика бросила вызов ее интересам, безопасности и ценностям своими «амбициями и политикой принуждения».— говорится в сообщении глав государств НАТО, у которых, надо полагать, всё прозрачно и никаких амбиций с политикой принуждения нет.Представительство Китая в Европе ответило в своём заявлении, что содержание повествований саммита НАТО, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Китая и преднамеренно дискредитирует Китай.— говорится в сообщении.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам на саммите, что, хотя Китай не является «противником» НАТО, он всё больше идёт против североатлантического альянса и его стратегий, основанных на «международных правилах».— сказал Столтенберг.А с каких это пор к международным правилам добавилась необходимость кого-то за что-то осуждать, генсек НАТО не уточнил.В свою очередь, китайская миссия заявила, что Пекин решительно выступает против продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион, и предупредила, что любые действия, угрожающие правам Пекина, будут встречены решительным ответом.— говорится в комментариях китайских дипломатов.В официальном сообщении НАТО также говорится, что Китай стремится контролировать ключевые технологические и промышленные секторы, критически важную инфраструктуру, а также стратегические материалы и цепочки поставок, и что Пекин также использовал свои экономические рычаги для создания стратегических зависимостей и усиления своего влияния.Китайское государственное информационное агентство Синьхуа нанесло ответный удар, заявив в своем отчете, что войны и конфликты с участием стран НАТО предполагают, что блок представляет собой «серьезный вызов» глобальному миру и стабильности: