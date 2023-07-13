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Власти КНР: НАТО регулярно протягивает свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион с целью сдерживания Китая

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Власти КНР: НАТО регулярно протягивает свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион с целью сдерживания Китая

В резко сформулированном официальном сообщении, опубликованном во время саммита в столице Литвы Вильнюсе, в НАТО заявили, что Китайская Народная Республика бросила вызов ее интересам, безопасности и ценностям своими «амбициями и политикой принуждения».


КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проецирования мощи, сохраняя при этом непрозрачность в отношении своей стратегии, намерений и военного наращивания.

— говорится в сообщении глав государств НАТО, у которых, надо полагать, всё прозрачно и никаких амбиций с политикой принуждения нет.

Представительство Китая в Европе ответило в своём заявлении, что содержание повествований саммита НАТО, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Китая и преднамеренно дискредитирует Китай.

Мы решительно выступаем против и отвергаем это.

— говорится в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам на саммите, что, хотя Китай не является «противником» НАТО, он всё больше идёт против североатлантического альянса и его стратегий, основанных на «международных правилах».

Китай всё больше бросает вызов основанному на правилах международному порядку, отказываясь осудить войну России против Украины, угрожая Тайваню и проводя существенное наращивание военной мощи

— сказал Столтенберг.

А с каких это пор к международным правилам добавилась необходимость кого-то за что-то осуждать, генсек НАТО не уточнил.

В свою очередь, китайская миссия заявила, что Пекин решительно выступает против продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион, и предупредила, что любые действия, угрожающие правам Пекина, будут встречены решительным ответом.

Любое действие, которое ставит под угрозу законные права и интересы Китая, будет встречено решительным ответом

— говорится в комментариях китайских дипломатов.

В официальном сообщении НАТО также говорится, что Китай стремится контролировать ключевые технологические и промышленные секторы, критически важную инфраструктуру, а также стратегические материалы и цепочки поставок, и что Пекин также использовал свои экономические рычаги для создания стратегических зависимостей и усиления своего влияния.

Китайское государственное информационное агентство Синьхуа нанесло ответный удар, заявив в своем отчете, что войны и конфликты с участием стран НАТО предполагают, что блок представляет собой «серьезный вызов» глобальному миру и стабильности:

Несмотря на весь хаос и уже возникшие конфликты, НАТО регулярно протягивает свои щупальца и в Азиатско-Тихоокеанский регион с явной целью сдерживания Китая.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:00
    -1
    В реальной конкуренции выиграть не могут , вот и суют свои щупальца куда позволяют.
  2. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 09:00
    +2
    Мудрой обезьяне придется очень долго ждать, пока по реке проплывет труп ее врага.
    А если точнее, то пока мудрая обезьяна ждет, США сколачивают военные союзы и усиливают свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:11
      0
      Цитата: ratoborets
      Мудрой обезьяне придется очень долго ждать, пока по реке проплывет труп ее врага.
      А если точнее, то пока мудрая обезьяна ждет, США сколачивают военные союзы и усиливают свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

      Если бы она ждала то у США были бы огромные проблемы в сколачивании союзов. А так Мудрая обезьяна кидается какашками пограничных конфликтов и разборок почти во всех соседей. С Индией конфликты даже с кровью.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:21
      -1
      У мудрой обезьяны похоже та же стратегия что и в Кремле - вилять внушительным задом. Сейчас на самом деле внимание только на одном - отставке командира 58 армии и его обращении, опубликованном в ТГ, можно послушать у Гурулева. Обращение абсолютно скандальное для МО и его начальства. Пригожину нужно было не "марш справедливости" проводить, а договорившись с высшими офицерами системно решать вопрос руководства МО, не исключено что и власти в Кремле.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:09
    0
    Власти КНР: НАТО регулярно протягивает свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион с целью сдерживания Китая
    . Да ладно, НАТОшка там никому не нужна, там новое, своё формируется полным ходом! АУКУС однако...
    Отдельные кадры из НАТОшки пытаются туда влезть, но там все строго индивидуально, старую бюрократия там не ждут, у них своя, новая, борзая, не менее жадная формируется и к своему "пирогу" других нахлебников они допускать не будут.
    Понятно, что китайцам это все как серпом по... мягком, но так уж оно есть/будет.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:39
      +1
      своё формируется полным ходом! АУКУС
      с высокой долей вероятности что как и СЕАТО медным тазом накроется...тем более...поднебесная заняла и освоила важный регион в ЮКМ архипелаг Спратли послав остальных претендентов в глубокую марианскую впадину, стоит упомянуть что регион архипелага Спратли не только выгодный стратегический военный объект но и под ним огромнейшие запасы углеводородов
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:52
        0
        Полосатики конкретную ставку на АУКУС делают... могут и продавать все по своему, особенно тогда, когда решат, что с НАТОшкой все, каши не сварить.
        Они ребята упорные, ресурсы у них пока есть.... в общем, время покажет, что у них получится.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:11
    0
    Китай всё больше бросает вызов основанному на правилах международному порядку
    Кем эти правила писаны и с чьего согласия Столтенберг может объяснить? Сами правила сочиняют, сами их меняют по ходу своих действий в выгодном для себя ключе. А неплохо устроились в желании подмять под себя весь мир.
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:17
    -1
    Ну и славно. Значит союз России и Китая становится неизбежен перед лицом общего врага.

    Появляется надежда на возрождение Коммунистического строя в РФ, огосударствления основных отраслей промышленности, а значит и появления элементов плановой экономики, что потянет за собой науку, здравоохранение, образование.

    Потому что капиталистический способ производства при отсутствии глобального рынка просто не сможет существовать. Да и кооперация с Китаем пойдёт куда как веселее, если будут синхронизированы планы развития.

    Ну а дальше будем поглядеть, если Китай, как планируется, обойдёт по ВВП штаты к 30м годам или ШОС, БРИКС станут активно развиваться, то НАТО начнёт сыпаться само собой
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:26
      +1
      Полтора года войн, годы давления на обе стороны, а союз все еще неизбежен но не состоялся. Очевидно его надо активно подпинывать