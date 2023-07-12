Подбитую российскими военными технику ВСУ могут разместить в Москве у посольств приславших ее государств

В Москве возле зданий посольств стран-участниц Североатлантического альянса могут начать выставлять присланную ими для ВСУ военную технику, которая была уничтожена российскими военными. Об этом сообщается на сайте Государственной думы Российской Федерации.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил в поддержку инициативы депутата ГД РФ Владимира Исакова, который предложил организовать выставку подбитой западной техники, оказавшейся в руках наших военных.
Заместитель главы Комитета по молодежной политике Владимир Исаков, выступая на пленарном заседании, напомнил, что восемьдесят лет назад, во время Прохоровского сражения, уничтоженные бойцами Красной армии немецкие танки «Тигр» были выставлены в Москве. Сейчас история повторяется, значит можно повторить и подобную выставку. Председатель Госдумы в ответ поручил комитету нижней палаты российского парламента по обороне заняться проработкой данного вопроса.
Стоит отметить, что такой шаг был бы действительно очень своевременным. Во-первых, это имело бы соответствующий пропагандистский эффект. Во-вторых, работники дипломатических миссий западных стран каждый день видели бы технику, которую правительства их государств направляли на помощь киевскому режиму.
Кроме того, вчера страны НАТО потребовали от России немедленно прекратить специальную военную операцию, и такой ход стал бы своеобразным символическим ответом на наглые ультиматумы представителей «коллективного Запада». Что касается самой техники западного производства, то ее в распоряжении наших военных уже довольно много - на Запорожском направлении было подбито большое количество и танков Leopard, и боевых машин пехоты Bradley, и другой западной бронетехники.