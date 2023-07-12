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Подбитую российскими военными технику ВСУ могут разместить в Москве у посольств приславших ее государств

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Подбитую российскими военными технику ВСУ могут разместить в Москве у посольств приславших ее государств

В Москве возле зданий посольств стран-участниц Североатлантического альянса могут начать выставлять присланную ими для ВСУ военную технику, которая была уничтожена российскими военными. Об этом сообщается на сайте Государственной думы Российской Федерации.


Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил в поддержку инициативы депутата ГД РФ Владимира Исакова, который предложил организовать выставку подбитой западной техники, оказавшейся в руках наших военных.

Заместитель главы Комитета по молодежной политике Владимир Исаков, выступая на пленарном заседании, напомнил, что восемьдесят лет назад, во время Прохоровского сражения, уничтоженные бойцами Красной армии немецкие танки «Тигр» были выставлены в Москве. Сейчас история повторяется, значит можно повторить и подобную выставку. Председатель Госдумы в ответ поручил комитету нижней палаты российского парламента по обороне заняться проработкой данного вопроса.

Стоит отметить, что такой шаг был бы действительно очень своевременным. Во-первых, это имело бы соответствующий пропагандистский эффект. Во-вторых, работники дипломатических миссий западных стран каждый день видели бы технику, которую правительства их государств направляли на помощь киевскому режиму.

Кроме того, вчера страны НАТО потребовали от России немедленно прекратить специальную военную операцию, и такой ход стал бы своеобразным символическим ответом на наглые ультиматумы представителей «коллективного Запада». Что касается самой техники западного производства, то ее в распоряжении наших военных уже довольно много - на Запорожском направлении было подбито большое количество и танков Leopard, и боевых машин пехоты Bradley, и другой западной бронетехники.
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44 комментария
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  1. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 16:30
    -21
    И страны запада как испугаются, как перестанут что либо посылать...аж жуть будет и сразу все сдадутся.
    Детский сад Ромашка какой то.

    Ведь у нас в стране, с молодежной политикой все прям так хорошо. Что время лезть в другие дела.
    1. Kiring
      Kiring Сегодня, 16:52
      +10
      Это и есть молодежная политика.
      Я хоть и давно не молодежь с удовольствие схожу поглядеть на развалины. Правда лучше бы их собрали где-нить в одном месте, на Манежке или на Поклонке
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 17:06
        +4
        Было бы неплохо организовать выставку трофейной техники,и чтобы она кочевала по городам России.
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 17:44
          -3
          Было бы неплохо организовать выставку трофейной техники,и чтобы она кочевала по городам России.

          Со всем этим одна только проблемма - большая часть подбитой техники до сих пор "в полях". Либо в "серой зоне" либо вообще на подконтрольной сейчас Украине территории. Нету ещё натовских трофеев в товарных количествах. По-моему ещё ни одного Леопарда не заполучили. Бредли - сообщали про одну штуку сравнительно целую.
          1. Герман 4223
            Герман 4223 Сегодня, 18:25
            +1
            Я думаю что в товарных количествах и не нужно. Даже если нет затрофееных леопардов, кроме них техники достаточно много и разной уже в наших руках.
            1. alexmach
              alexmach Сегодня, 18:38
              -1
              Джипов куча всяких разных, а вот самого интересного как раз и нету.
              Ни Леопардов, ни Абрамсов, ни Челенджеров, ни Химарсов, ни Бредли (вроде один сравнительно целый увезли куда надо), ни Мардеров ни шведских вундер-БМП. С сау тоже не густо совсем как я понимаю.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:32
    +5
    могут разместить

    Между словом могут и разместят дистанция большого размера.
    В Кремле много чего могут...но это не значит что это сделают.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:34
    +6
    инициативы депутата ГД РФ Владимира Исакова,

    Правильная инициатива, но по-моему её ещё весной кто-то предлагал, когда наш подбитый танк в Берлине выставили.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: Румaтa
      инициативы депутата ГД РФ Владимира Исакова,

      Правильная инициатива, но по-моему её ещё весной кто-то предлагал, когда наш подбитый танк в Берлине выставили.

      В итоге он, говорят, оказался не наш, а из укровермахта.
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:34
    +9
    Может лучше гробы наемников выставлять?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:53
      +2
      Зело вонюче будет. И не о посольских беспокоюсь, о наших гражданах которые будут проходить мимо...
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 17:50
        +1
        Дык и хорошо, что вонюче, главное розу ветров учесть - пусть дышат там в посольстве.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:55
      0
      Цитата: Buyan
      Может лучше гробы наемников выставлять?

      Так не вонять, смердеть будут, кто же подойдет смотреть.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:23
        +1
        Так можно просто открытый цинковый гроб поставить с тряпкой юэсэй, рядом с раскуроченным брэдли у посольства штатовского. Для антуражу дырявую экипировку натовскую и фото дохлого наёмника
    3. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 19:11
      0
      Лучше живых, пойманных, в клетках.
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:35
    +1
    И указать фамилии и должности тех, кто распорядился передать технику Украине: ответственность всегда несут не государства, а на конкретные персоналии: народы должны знать своих "антигероев" - чтоб знать, кому не сказать "спасибо"!
  6. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 16:35
    +2
    Мысль хорошая, осталось только реализовать...говорить много о правильном "мы" умеем, а вот делать поступки это ? soldier
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:35
    +2
    Цитата: Ганкутсу_
    И страны запада как испугаются, как перестанут что либо посылать...аж жуть будет и сразу все сдадутся.
    Детский сад Ромашка какой то.

    При чем тут Ромашка и детский сад...это чисто информационная атака будет на ценности западного превосходства.
    Все воочию увидят как горит западная военная техника и это правильный пиар-ход.
    Давно это надо было сделать.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:36
    0
    Теперь надо проработать как недопустить ждунов ,белоленточников и работников западных посольств с цветами к этой технике.Опыт у нас большой ,не зря у нас саммиты G 8 ,проходили на ура,антиглобалисты пукнуть боялись.Правда боевые отделения машин ,надо будет заварить на всякий случай.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:26
      0
      Легко. Рядом с разбитой импортной техникой ставишь памятник воину освободителю. Если цветы и положат, то явно не хаймарс помянуть
    2. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 17:55
      0
      Kein Problem, hängen Sie ein Poster mit der Aufschrift „Hallo aus Moskau“ neben die Blumen а возможно и свастику на танках нарисовать
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:36
    0
    Во-вторых, работники дипломатических миссий западных стран каждый день видели бы технику, которую правительства их государств направляли на помощь киевскому режиму.
    И как это повлияет на ход конфликта? НИКАК. Так что эффект именно пропагандистский, направленный на свое население. Но в сравнении с эффектом от освобождения городов... И мы будем не оригинальны, это фактически обезьянство за хахлами.

    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:31
      0
      . обезьянство за хахлами

      А если они задницу туалетной бумагой тоже вытирают, то мы от неё отказаться должны? belay
      Что в этом такого - поставить уничтоженную технику у посольства чужого. Мне не интересно, а вот они пусть её каждый день видят
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:36
    +1
    Полезные идиёты, а если ночью провокаторы завалят их цветами под камеры западных СМИ? Опять пузыри пускать будете?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:04
      0
      провокаторы завалят их цветами
      Казаки с нагайками этот вопрос могут решить на месте.
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: Uprun
      а если ночью провокаторы завалят их цветами под камеры западных СМИ?
      Простое решение: выставлять западную рухлядь сразу с траурными венками с четырёх сторон и надписями на лентах, типа «Земля стекловатой». Соответственно, любые цветы рядом будут за упокой. И чем больше западные СМИ будут это показывать, тем лучше...
    3. alexmach
      alexmach Сегодня, 17:40
      0
      Полезные идиёты, а если ночью провокаторы завалят их цветами под камеры западных СМИ? Опять пузыри пускать будете?


      Более того, А если не ночью а днем?
    4. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 17:55
      0
      Нет проблем,
      повесить плакат рядом с цветами с надписью Привет из Москвы а возможно и свастику на танках нарисовать
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:36
    +2
    Годный троллинг, мне нравится. ЛеапЁрд с дырявым бортом у германского посольства на Пилюгина будет хорошо смотреться
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 16:42
      0
      там рядом с посольством в Воронцовском парке, можно целую выставку организовать , вот это будет песня, экспозицию по парку можно начать прям от входа в посольство гансляндии
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:40
    +2
    Цитата: blackGRAIL
    И как это повлияет на ход конфликта?

    Капля камень точит...
    Как повлияло размещение сбитого Хенкеля в 1941 году на площади Москвы на ход событий, никак smile.
    Но дало уверенность многим нашим людям что превосходство
    Люфтваффе мнимое...их тоже можно сбивать.
    Кстати укропропагандисты размещали нашу захваченную технику на площадях в Киеве.
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:43
    +1
    Цитата: Uprun
    Полезные идиёты, а если ночью провокаторы завалят их цветами под камеры западных СМИ? Опять пузыри пускать будете?

    Пособников нацистов ВСУ ждут камеры и подвалы Лубянки. smile
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:45
      0
      Лучше пусть посылают обустроить СМП,в США в частных тюрьмах во всю заключённые на местных капиталистов ишачат.Так что вой западных правозащитников побоку.
  14. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:46
    -6
    В ВОВ никто трофейную фашистскую технику нигде не выставлял: ни на площадях ни на Парадах (в т.ч. победы). Ибо это расходник, сожгли сотню - завтра на ее место придет другая. Это больше смахивает на попытку подменить результат в виде освобожденной русской земли демонстрацией куска железа.
    1. Kiring
      Kiring Сегодня, 16:56
      +3
      Еще как выставляли. Достаточно набрать в поиске "выставка фашистской техники в москве"
      Фотографий море
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:25
      +1
      blасkGRAILВри но в меру,на вашем месте надо бы извиниться за свою ложь.1941 г Мурманск Задний двор Д.К им Кирова.
      Почему задний двор,не зачем свастике находится у памятника С.М Кирову.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 18:10
        +2
        Признаю свое, как оказалось, полное незнание темы. Пошел просвещаться.
  15. Старый Оператор
    Старый Оператор Сегодня, 17:05
    +1
    Хорошо бы ещё на каждом разваленном образце установить крупные табло, отсчитывающие количество уничтоженных объектов данного типа, а также стоимость этого «добра»
  16. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 17:12
    +1
    А ещё бы и трупы рядом складывать с документами,чтобы весь мир видел,тех кто хочет убивать русских
  17. Roust
    Roust Сегодня, 17:15
    +1
    Давно пора. И плюс мотать перед ними на больших экранах ужасы войны, трупы наёмников из их государств, и бесконечные километры могил.
  18. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 17:56
    0
    Цитата: tralflot1832
    blасkGRAILВри но в меру,на вашем месте надо бы извиниться за свою ложь.1941 г Мурманск Задний двор Д.К им Кирова.
    Почему задний двор,не зачем свастике находится у памятника С.М Кирову.

    Зря стараетесь, работа у него такая - врать как можно больше
  19. megadeth
    megadeth Сегодня, 18:42
    +1
    Давно пора, причём поставить технику так, что бы из ворот и калитки посольств, можно было еле выехать или выйти!!! good
  20. Sedoy
    Sedoy Сегодня, 18:52
    0
    Давно пора им на психику давить...
    Хватит играть в "цивилизации"...
  21. Балу
    Балу Сегодня, 19:03
    0
    Поддерживаю! wassat drinks good fellow И побольше, пострашнее, в том числе и напротив консульств, особенно трибалто и польши, турции, Болгарии, румынии. Да и панно, чтоб круглосуточно демонстри ровать вести с поля боя, как взрываются фабы, колонны бронетехники, слезливые рассказы пленных бандерлогов, про то, как командиры бросили погибать в мясных штурмах. И конечно,Ю как налаживается жизнь в новых регионах. Как бандерлоги бомбят больницы, школы, детские учереждения. Да что там рассуждать, у Шойгу целые отделы под руководством генеральш по этой части. Генерал лейтенант по связям с общественностью это круто! laughing