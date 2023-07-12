Пресс-секретарь президента России: Точные сроки визита Путина в Китай согласуются

Еще в недавнем государственном визите председателя Си в Москву речь шла о том, что планируются и контакты в Пекине на высшем уровне. Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на очередном брифинге журналистам, что в настоящее время на повестке дня Владимира Путина стоят планы поездки в Китай. Спикер Кремля назвал абсолютно «удачным» момент для организации визита в Пекин главы россисйкого государства, однако точные сроки поездки станут известны позднее, стороны пока что согласуют этот вопрос.— пообещал Песков.Он отметил, что диалог Москвы и Пекина продолжается на самых разных уровнях, в настоящее время в Китае с официальным визитом находится председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Визит спикера верхней палаты Федерального Собрания в КНР Песков назвал очень насыщенным по содержанию.Говоря о теме переговоров на высшем уровне президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, спикер главы российского государства сообщил, что в первую очередь будут обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество двух стран и общемировые проблемы, затрагивающие интересы Москвы и Пекина.Песков отметил схожесть позиций по большинству вопросов у глав государств, высоко оценив дальнейшие перспективы российско-китайского стратегического партнерства. Самое главное, отметил пресс-секретарь президента РФ, что это сотрудничество имеет взаимовыгодную основу, не направлено против третьих стран, а наоборот, ставит целью приносить пользу своим народам.