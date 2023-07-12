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Пресс-секретарь президента России: Точные сроки визита Путина в Китай согласуются

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Пресс-секретарь президента России: Точные сроки визита Путина в Китай согласуются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на очередном брифинге журналистам, что в настоящее время на повестке дня Владимира Путина стоят планы поездки в Китай. Спикер Кремля назвал абсолютно «удачным» момент для организации визита в Пекин главы россисйкого государства, однако точные сроки поездки станут известны позднее, стороны пока что согласуют этот вопрос.


Еще в недавнем государственном визите председателя Си в Москву речь шла о том, что планируются и контакты в Пекине на высшем уровне. Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы

— пообещал Песков.

Он отметил, что диалог Москвы и Пекина продолжается на самых разных уровнях, в настоящее время в Китае с официальным визитом находится председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Визит спикера верхней палаты Федерального Собрания в КНР Песков назвал очень насыщенным по содержанию.

Говоря о теме переговоров на высшем уровне президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, спикер главы российского государства сообщил, что в первую очередь будут обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество двух стран и общемировые проблемы, затрагивающие интересы Москвы и Пекина.

Песков отметил схожесть позиций по большинству вопросов у глав государств, высоко оценив дальнейшие перспективы российско-китайского стратегического партнерства. Самое главное, отметил пресс-секретарь президента РФ, что это сотрудничество имеет взаимовыгодную основу, не направлено против третьих стран, а наоборот, ставит целью приносить пользу своим народам.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:51
    -3
    Дайте угадаю,100 % запад скажет Путин и Си Цзиньпин решили уничтожить западный миропорядок и завоевать мир.И проходит сверка часов.Бедный Джо он в бане и слушает своих европейских шакалов,но ему от этого не радостно.Всех его послов отымели .Йеллен даже не помогли поклоны к делу и не к делу.
  2. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 16:57
    +7
    Лучше бы ВВП, съездил в Индонезию, Вьетнам, Филиппины, Бангладеш... и десяток других стран в Азии, включая КНДР) - наладил бы сотрудничество, заключил бы новые контракты и т.д. , чем ездить в КНР впадая в зависимость от Китая.

    Я кстати ничего против КНР не имею, но то как наши руководители ведут дела, подстраиваясь под интересы "Большого брата" , не соответствует интересам Великой России.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:02
      0
      Да и с Китая неплохо бы попросить что-то кроме "риторических приемов". Пока вместо антиколониальной коалиции один треп. И если у Китая, как он думает, пока не подгорает, то нам этот треп дорого обходится. Хорошо бы с индусами, бразильцами побеседовать на тему хотя бы создания общественного мнения внутри гос-в, а то выясняется, что немалая доля их граждан негативно относятся к Путину. Как это может быть в типа дружественных странах?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:44
      -1
      А я против Филиппин,президент там сын супругов Маркос.
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:36
      0
      С китая мы имеем больше чем с этих филипин, с ними китай сам разберется, азиаты чай, а нам и через это с тех же филипин копеечка перепадет.
  3. Roust
    Roust Сегодня, 17:00
    +2
    Неспроста всё это. Сперва Блинкен туды поехал, затем Валентина Матвиенко... Походу, через Пекин хотят завершить СВО. После многочисленных "нас обманули" тревожно, однако. Запад кинул в Минске, Султан кинул.. Си, и ты!!!???
  4. Above_name
    Above_name Сегодня, 17:01
    -3
    Грят, что товарищ Си любит российское мороженое. Пару контейнеров его ВВП, надеюсь, не забудет захватить с собой.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:15
    +2
    Точные сроки визита Путина в Китай согласуются

    На обывательском языке это означает что идет согласование деталей и условий какого то договора.
    Любят же в Кремле пудрить мозги народу пустыми словесами.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:46
      0
      А зачем ездить просто так,визит готовится месяцами.Это Макорон любит наскоком,а потом обижается что его послали.
  6. wanna
    wanna Сегодня, 17:20
    +2
    Это означает, что между нашими странами достигнута некая договоренность, и теперь Путину и Си остается только клясться в чем-то перед всем миром (но можно представить, что содержание должно быть туманным и неудовлетворительным)
  7. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:20
    +2
    А как же недельный карантин?.....военкоры неделю сидели перед встречой.
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:25
    +1
    а мне кажется, что вся эта возня говорит о том что старший брат Си недоволен "заварухой" и не хочет видеть младшего в ближайшее время...
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:42
    0
    Цитата: wanna
    теперь Путину и Си остается только клясться в чем-то перед всем миром

    Все политики одинаковы... smile
    ничего личного.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:43
    0
    Цитата: Старый Хрен
    А как же недельный карантин?.....военкоры неделю сидели перед встречой.

    Созревали для общения?
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:49
    +1
    Визит спикера верхней палаты Федерального Собрания в КНР Песков назвал очень насыщенным по содержанию.

    Главное - это что бы Матвиенко о "насыщения" не растолстела. Других результатов от её турпоездки нет и быть не может.