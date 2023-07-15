Противотанковые иранские ракетные комплексы серии «Туфан»

ПТРК "Туфан" в боевом положении. Фото Fars News
В настоящее время Иран производит противотанковые ракетные комплексы нескольких типов. Первым в этой линейке в конце восьмидесятых годов стало изделие Toophan. На тот момент у иранской промышленности не было необходимого опыта и наработок, и комплекс скопировали с доступного зарубежного образца. Однако дальнейшее развитие ПТРК осуществлялось самостоятельно и привело к любопытным результатам.
Вооружение и политика
В конце шестидесятых годов в США был создан новый ПТРК TOW с ракетой BGM-71. Стартовало производство для собственной армии, а также начался поиск иностранных заказчиков. Одним из первых зарубежных покупателей TOW уже в 1971 г. стал Иран, тогда имевший хорошие отношения с Вашингтоном. Контракты предусматривали поставку американских ПТРК в переносном варианте, в версии для установки на наземные платформы и в вертолетной модификации.
В течение нескольких следующих лет США поставляли иранской армии готовые комплексы и ракеты. Кроме того, при их содействии в Иране открылся технический центр, занимавшийся обслуживанием и ремонтом американских ПТРК. С середины семидесятых шли переговоры о запуске лицензионного производства TOW на иранских предприятиях.
Однако Исламская революция 1978-79 гг. привела к остановке ирано-американского сотрудничества во всех сферах. В частности, прекратились поставки готовых ПТРК, а производство по лицензии стало невозможным. Теперь Иран мог рассчитывать только на накопленные запасы комплексов или на поставки из третьих стран.
Комплекс на мобильной платформе. Фото Khamenei.ir
Вскоре началась война с Ираком, и иранская армия быстро столкнулась с проблемой расхода боеприпасов и потери комплексов, а также с невозможностью полноценного пополнения арсеналов. Как стало известно позже, несколько сотен ПТРК TOW удалось получить прямо из США в рамках схемы «Иран–контрас». Однако этого было мало, и проблема дефицита ракет сохранялась.
Нелицензионная копия
Ориентировочно в середине восьмидесятых годов иранское руководство приняло решение о самостоятельном производстве необходимых ПТРК. Разработка собственного проекта в разумные сроки не представлялась возможной, и потому предлагалось скопировать наиболее совершенный из доступных иностранных образцов. На тот момент им был американский BGM-71 TOW.
Копирование существующего ПТРК и его адаптация к имеющимся производственным возможностям была поручена Организации авиационной промышленности и компании Iran Electronics Industries. Проект получил название «Туфан» («Шторм»). Первые его результаты в виде опытных ракет появились уже в 1985-86 гг., однако эти изделия требовали доработки. Пока шли необходимые работы, в начале 1987 г. состоялась первая публичная демонстрация нового комплекса.
Вскоре после этого иранский ПТРК прошел испытания, как на полигоне, так и на фронте. На этот раз он подтвердил расчетные характеристики и был рекомендован для принятия на вооружение и серийного производства. Серия стартовала не позднее 1988 г., и тогда же готовые «Туфаны» попали в строевые части.
Пуск ракеты. Фото Tasnim News
В течение первых лет ПТРК «Туфан» производились только в исходной комплектации. Могли присутствовать различные мелкие доработки, но характеристики и возможности изделий оставались на прежнем уровне. В конце девяностых стартовал первый проект модернизации комплекса. Обновленный «Туфан-2» с улучшенными боевыми характеристиками ракеты представили в начале следующего десятилетия.
В двухтысячных и десятых годах разработали, довели до испытаний и производили серийно еще целый ряд вариантов и модификаций. Зарубежные источники насчитывают около десятка версий «Туфана» с теми или иными особенностями и отличиями. Одни модификации производились крупной серией, тогда как другие, в силу разных причин, остались немногочисленными либо вообще не дошли до полноценного производства.
Для армии и экспорта
Стартовым заказчиком и основным получателем ПТРК «Туфан» всех модификаций являются вооруженные силы Ирана – собственно армия и Корпус стражей Исламской революции. Учитывая их численность и потребности, можно говорить о производстве тысяч комплексов и десятков или сотен тысяч ракет для них.
Изделия «Туфан» разных модификаций до сих пор остаются на вооружении Ирана и используются в разных конфигурациях и на разных носителях. Несмотря на появление более новых и совершенных образцов, они сохраняют свое место в системе вооружений армии и остаются одним из основных типов вооружения в своем классе.
Производство ракет. Фото Fars News
Закрыв потребности своих вооруженных сил в ПТРК, в девяностых годах Иран приступил к экспорту таких вооружений. В первую очередь, получателями «Туфанов» являются различные вооруженные формирования Ближнего Востока. Иранские ПТРК активно используются операторами «Хезболлы», «Ансар Аллах» и других организаций. Во время активной фазы борьбы с террористами в Сирии и Ираке комплексы нередко попадали в руки противника.
Любопытно, что ПТРК, как для экспорта, так и, вероятно, для собственной армии, имеют специфическую маркировку. На них отсутствует иранское название Toophan, но присутствуют обозначения TOW, TOW-2б TOW-3 и т.д. – в зависимости от модификации.
Технические особенности
«Туфан» представляет собой противотанковый ракетный комплекс второго поколения. Первый его вариант был скопирован с американского изделия TOW, что определило облик и характеристики. В дальнейшем конструкция комплекса и ракеты развивалась, обеспечивая рост тех или иных параметров, но общая архитектура и особенности принципиально не менялись.
Все варианты «Туфана» используют унифицированную пусковую установку. Она имеет место для установки транспортно-пускового контейнера с ракетой и оснащается блоком управления. ТПК и прибор управления стрельбой ставятся на опорно-поворотном устройстве с возможностью наводки в двух плоскостях. В зависимости от необходимости, такая пусковая установка используется со станком-треногой либо монтируется на автомобиль, бронемашину или иную платформу.
В разных модификациях ПТРК использовалось несколько версий прибора управления. Все такие устройства имеют оптику для поиска целей и наведения днем и ночью. Также имеется электроника, способная следить за положением цели и ракеты, а также вырабатывать команды для последней. Практически все ракеты линейки «Туфан» имеют дистанционное управление и получают команды по разматываемой паре проводов.
Ракеты разных модификаций (слева направо): "Туфан-1", "Туфан-2М" и "Туфан-5". Фото Mehr News
В 2010 г. была представлена модификация ПТРК «Туфан-5» с лазерной системой наведения. За счет соответствующих датчиков в хвостовой части ракета этой версии летит вдоль луча, направленного на цель. Позже показали ракету «Туфан-6» с той же системой управления, но другим боевым оснащением.
Ракеты для ПТРК Toophan имеют цилиндрический корпус длиной ок. 1,16 м диаметром 152 мм. Некоторые модификации, получившие усовершенствованную боевую часть, несут телескопический носовой датчик цели, за счет которого длина ракеты достигает 1,45 м. На корпусе предусматриваются два набора Х-образных плоскостей. Под головным обтекателем ракеты находится боевая часть, в центре помещен твердотопливный двигатель с боковыми соплами, а в хвосте установлены приборы управления.
Первый вариант ракеты «Туфан» нес кумулятивную боевую часть массой 3,6 кг и мог пробивать 650 мм гомогенной брони. При модернизации «Туфан-2» внедрили тандемную кумулятивную БЧ массой 4,1 кг. Пробиваемость осталась на прежнем уровне, но появилась возможность атаки бронеобъектов с динамической защитой. В проекте «Туфан-3» появилась боевая часть с т.н. ударным ядром, срабатывающая при пролете над целью. При массе 2,2 кг такая БЧ пробивает лишь 150 мм брони, но этого достаточно для поражения танков из верхней полусферы. Для «Туфан-5» создали улучшенную тандемную БЧ с пробитием 900 мм.
Последние проекты модернизации предусматривают расширение номенклатуры зарядов и решение дополнительных задач. Так, на ракете «Туфан-6» установили термобарический заряд массой 5 кг. На следующей ракете «Туфан-7» использована 5,6-кг термобарическая БЧ с поражающими элементами.
Изделие "Туфан-3М". Фото Tasnim News
Несмотря на развитие приборов и боевых частей, двигатель и летные характеристики ракет практически не менялись. Так, максимальная дальность для всех ракет Toophan достигает лишь 3,75 км. При этом тяжелая термобарическая БЧ приводит к уменьшению дальности до 3,5 кг.
Достигнутые цели
Главной целью проекта «Туфан» изначально являлось освоение производства современного ПТРК иностранной разработки для покрытия нужд иранских вооруженных сил во время войны. Иранская промышленность, несмотря на отсутствие поддержки со стороны, успешно справилась с этой задачей и наладила производство изделий TOW. Впрочем, этот процесс занял немало времени, и комплексы фактически опоздали на Ирано-иракскую войну.
Еще одним результатом проекта «Туфан» стало освоение ряда важных технологий. Иранская промышленность научилась собирать иностранный ПТРК, а затем приступила к его модернизации. Кроме того, накопленный опыт позволил начать разработку собственных проектов. К настоящему времени Иран разработал и довел до производства несколько новых ПТРК, как полностью самостоятельной разработки, так и выполненных с оглядкой на иностранные образцы. Новые иранские комплексы по всем характеристикам превосходят копию американского TOW.
Таким образом, ПТРК серии «Туфан» занимают особое место в истории современной иранской армии. В свое время они позволили избавиться от дефицита противотанковых средств, а затем заложили основу для дальнейшего развития целого направления. В связи с моральным устареванием Toophan и его варианты с недавнего времени выходят из эксплуатации и уступают место более новым и совершенным образцам, хотя до полной замены еще далеко.