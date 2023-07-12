«Отдохнули, теперь пора обнулять»: депутат Госдумы предложил не брать в плен прибывших на Украину из Турции «азовцев»

Находившиеся в Турции командиры украинского полка «Азов»* хорошо отдохнули в Турции, набрались сил и вернулись на Украину, теперь их пора обнулять. В плену они уже побывали, сейчас их надо просто уничтожать.
Об этом в интервью порталу Life заявил глава комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Картаполов.
Речь идет о пяти главарях боевиков, которые, согласно договоренностям с Анкарой, должны были находиться в Турции до окончания военных действий. Но, вопреки обещаниям, их отпустили, и теперь они прибыли на Украину.
Депутат Госдумы предложил больше не брать в плен прибывших из Турции «азовцев», там они уже побывали. Сейчас, по его мнению, командиры «Азова»* подлежат уничтожению.
Отсидели, полы поподметали, отдохнули. Обнулять теперь, и всё
- считает депутат.
О возвращении «азовцев» на родину 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В Москве заявили, что тем самым Киев и Анкара нарушили подписанные ими договоренности с Россией. Американские власти заявили, что к освобождению боевиков они не причастны.
Также депутат Картаполов сообщил в интервью Telegram-каналу SHOT информацию, касающуюся российского генерала Сергея Суровикина. Дело в том, что бывший командующий силами, участвующими в СВО, нигде публично не появлялся с 24 июня – дня, когда произошла попытка мятежа ЧВК «Вагнер». По словам Картаполова, генерал сейчас находится на отдыхе. С Суровикиным, утверждает депутат, он не общается, так как тот сейчас недоступен.
«Азов»* - запрещенная в России террористическая организация