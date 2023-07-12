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«Отдохнули, теперь пора обнулять»: депутат Госдумы предложил не брать в плен прибывших на Украину из Турции «азовцев»

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«Отдохнули, теперь пора обнулять»: депутат Госдумы предложил не брать в плен прибывших на Украину из Турции «азовцев»

Находившиеся в Турции командиры украинского полка «Азов»* хорошо отдохнули в Турции, набрались сил и вернулись на Украину, теперь их пора обнулять. В плену они уже побывали, сейчас их надо просто уничтожать.


Об этом в интервью порталу Life заявил глава комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Картаполов.

Речь идет о пяти главарях боевиков, которые, согласно договоренностям с Анкарой, должны были находиться в Турции до окончания военных действий. Но, вопреки обещаниям, их отпустили, и теперь они прибыли на Украину.


Депутат Госдумы предложил больше не брать в плен прибывших из Турции «азовцев», там они уже побывали. Сейчас, по его мнению, командиры «Азова»* подлежат уничтожению.

Отсидели, полы поподметали, отдохнули. Обнулять теперь, и всё

- считает депутат.

О возвращении «азовцев» на родину 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В Москве заявили, что тем самым Киев и Анкара нарушили подписанные ими договоренности с Россией. Американские власти заявили, что к освобождению боевиков они не причастны.

Также депутат Картаполов сообщил в интервью Telegram-каналу SHOT информацию, касающуюся российского генерала Сергея Суровикина. Дело в том, что бывший командующий силами, участвующими в СВО, нигде публично не появлялся с 24 июня – дня, когда произошла попытка мятежа ЧВК «Вагнер». По словам Картаполова, генерал сейчас находится на отдыхе. С Суровикиным, утверждает депутат, он не общается, так как тот сейчас недоступен.

«Азов»* - запрещенная в России террористическая организация
Использованы фотографии:
Государственная Дума РФ
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:07
    +20
    Очередное популистское заявление..Делом бы лучше занялись.Предоставьте военным решать,кого брать в плен,а кого не брать
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:15
      -6
      Цитата: dmi.pris1
      Очередное популистское заявление..Делом бы лучше занялись.

      Кои веки вам +. Что-то дельное сказали, а не очередное ваше популистское заявление.)))
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 17:22
        +9
        Дайте этому депутату автомат. Пусть уничтожит фашистов. Если нет- пусть не трепется, как женщина.
        1. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 17:33
          +3
          Цитата: Андрей Николаевич
          Дайте этому депутату автомат. Пусть уничтожит фашистов. Если нет- пусть не трепется, как женщина.

          АВтомат? Он забыл за какой конец его брать, он пенсионер-енерал многозвездный... request И не скажет:
          Мне бы саблю да коня
          да на линию огня,
          а дворцовые интрижки -
          енто все не про меня. (Леонид Филатов. Про Федота-стрельца, удалого молодца)
          1. Mitos
            Mitos Сегодня, 17:45
            +1
            А что этого то же вышка ждет?:

            Кадры утренней пробежки Станислава Ржицкого, за подводником следует странный велосипедист На всех фрагментах видео Следкома видно, что за ним едет неизвестный на велосипеде. Преследовал ли он погибшего или случайно несколько раз засветился на тех же камерах…

            Задержанный Денисенко признал вину в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого

            ▪️Экс-президент Федерации шотокан карате-до Украины признался, что действовал по заданию ГУР. Ему приказали ликвидировать какого-нибудь значимого российского чиновника. Денисенко выбрал Ржицкого.
            ▪️К убийству он готовился с декабря 2022 г. Заранее снял дом в Туапсе, куда должен был бежать после нападения, отсидеться и через 2 дня вылететь в Стамбул. Билеты были куплены. Из Турции он вместе со своей женщиной должен был лететь в Швейцарию, где у них есть статус беженцев.

            Мало того Убийца экс-подводника Ржицкого Сергей Денисенко в октябре 2022 года присутствовал в Буче на мероприятии в честь "защитников Украины" вместе с Юлией Паевской ("Тайра"), сдавшейся в плен в ходе боев за Мариуполь и затем обменянной через пару месяцев.

            В ходе данного мероприятия Денисенко получит награду из рук украинского военного, после чего официально и спокойно пересечет границу РФ, где подготовит и реализует убийство российского офицера по заказу украинских спецслужб.

            Сколько еще таких же кто готовится?! И семья его ждала что бы выехать вместе...
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 17:48
          +3
          Цитата: Андрей Николаевич
          пусть не трепется, как женщина.

          Пока что трепется не женщина, а наоборот winked .В основном, женщины добиваются своего.
          А, вот где был товарищ генерал-депутат и председатель Комитета по обороне, когда им российский евро-олигарх Абрам дарил в личном самолёте телефоны?
          1. Третий район
            Третий район Сегодня, 17:52
            +3
            Цитата: Ясная
            А, вот где был товарищ генерал-депутат и председатель Комитета по обороне, когда им российский евро-олигарх Абрам дарил в личном самолёте телефоны?

            Да , да и если генерал-депутат такой грозный , пусть спросит у Абрамовича , нашим освобождённым ребятам он хоть раз подарил что-то?
          2. Теренин
            Теренин Сегодня, 18:07
            +1
            Цитата: Ясная
            Цитата: Андрей Николаевич
            пусть не трепется, как женщина.

            Пока что трепется не женщина, а наоборот winked .В основном, женщины добиваются своего.
            А, вот где был товарищ генерал-депутат и председатель Комитета по обороне, когда им российский евро-олигарх Абрам дарил в личном самолёте телефоны?

            Привет, Ясная hi
            Картаполов А. не знаю каким успешным был военным, но дипломатом пока так и не стал no
            А, если это определённая совместная игра Турции и России? Ведь на Украину возвращаются не просто командиры подразделений, а политические фигуры со своими политическими амбиции (типа Надьки Савченко, с её расстрелом Верх.Рады) помню, какой турбулентный эффект на политическую систему Украины это произвело.
            А, идти на передовую, это вряд ли. Как говориться: "ишак простоявший в тени, на солнце не выйдет". winked
            1. Ясная
              Ясная Сегодня, 18:13
              0
              Цитата: Теренин
              Картаполов А. не знаю каким успешным был военным, но дипломатом пока так и не стал

              Ой, Гена, не знаю request Но, точно - на политический шаг всегда опаздывает.
              В. Жириновский (царствие Небесное), имея политическое чутьё сразу выдавал несколько версий.
      2. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:23
        +2
        "Не брать в плен" по возможности надо любого нациста и любого иностранного наёмника.
        Это не те существа, с которыми в будущем возможен мир или есть надежда на их исправление.
        Ну, или, если есть возможность - ликвидировать при попытке к бегству, если уж им сдаться удалось
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 17:19
      +1
      Предоставьте военным решать,кого брать в плен,а кого не брать
      Совершенно верно. У военных своё начальство, думаки им не указ. А этот очередной раз пиарится, занимается любимым делом.
    3. AlexFly
      AlexFly Сегодня, 17:38
      +1
      Предоставить военным надо право на обмен, кого менять, а кого обнулять или на Колыму кайлом махать..
    4. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:51
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Очередное популистское заявление..Делом бы лучше занялись.Предоставьте военным решать,кого брать в плен,а кого не брать

      Счета свои пусть обнулят в пользу мобилизованных непонятно для чего бойцов, а потом уже рот раскрывают.обнулевщики хреновы.
  2. alystan
    alystan Сегодня, 17:08
    +12
    «Отдохнули, теперь пора обнулять»: депутат Госдумы предложил не брать в плен прибывших из Турции «азовцев»

    Об этом в интервью порталу Life заявил глава комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Картаполов.
    Так и хочется сказать: "Дядя Андрей, ты ...?"

    Наверное просто-напросто не надо было "договариваться" с американцами, туркми и укропитеками?
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:10
    +9
    Вы бы лучше подумали как обнулить поставки техники господа. А то мы от Путина слышим - "прислать можно сколько угодно а вот моб ресурс конечен". Ну писец подход. В том же духе что его знаменитое: "не было бы счастья да несчастье помогло" - по поводу развития нашей пром-сти.
  4. faiver
    faiver Сегодня, 17:15
    +5
    Картополов сам их в плен брать не будет? Лично?
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 17:42
      +3
      *Картополов сам их в плен брать не будет? Лично?*
      ДАМа в подельники возьмет. Тот тоже вельми грозен. На словах.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:16
    +1
    Также депутат Картаполов сообщил в интервью Telegram-каналу SHOT информацию, касающуюся российского генерала Сергея Суровикина. Дело в том, что бывший командующий силами, участвующими в СВО, нигде публично не появлялся с 24 июня – дня, когда произошла попытка мятежа ЧВК «Вагнер». По словам Картаполова, генерал сейчас находится на отдыхе. С Суровикиным, утверждает депутат, он не общается, так как тот сейчас недоступен.
    Скорее вынужденный отдых учитывая бахмутские события и "историю" с ЧВК "Вагнер". Поди небось здоровье неказёное...
  6. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:18
    +4
    Отправить этого клоуна на передок.И товарищей его туда же.
  7. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 17:20
    +4
    Да ну нафиг! А чё так можно было ? Опомнились, чем раньше думали - бездари! Только теперь в плен они очень вряд ли попадутся, а вот пользы для ВСУ принесут довольно много, опытные сволочи.
    А на счет Суровикина, как то не вселил уверенности что все нормально, на нарах то же условно на отдыхе и там связь запрещена.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 17:21
    +5
    А где вы раньше были, когда они сидели в плену ещё в ДНР и где не было моратория на казнь?!! Думаю, теперь наши бойцы будут решать вопрос на месте, глядя на ваши флюгера!
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:21
    +2
    По мне, так "мутное" возвращение.Эрдоган и ранее,признавал Украину в старых границах и завод по производству БПЛА,так же давненько обещал построить.Может таки был установлен срок,по удержанию "азовцев"? Срок, вышел,отпустил.
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:23
    +4
    Это командиры Азова. Такие люди в плен на поле боя попадают крайне редко - разве что именно будучи в окружении. На передовой их просто нет. После Мариуполя никаких других окружений ВСУ отмечено не было. С тем же успехом можно уголовное дело возбудить против (экс) президентов США.
  11. barclay
    barclay Сегодня, 17:25
    +2
    Можно констатировать, что нас очередной раз развели как детей, играющих в благородных тимуровцев.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:44
      +2
      Цитата: barclay
      нас очередной раз развели как детей

      как Вы мягко выразились, это по другому называется
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 18:07
      +2
      Цитата: barclay
      Можно констатировать, что нас очередной раз развели как детей, играющих в благородных тимуровцев.

      У меня, - увы, уже иное мнение по данному факту... Перефразируя Ваш комментарий: "Можно констатировать, что нас ( Народ) в очередной раз развели как детей,
      ИЗОБРАЖАЯ из себя благородных тимуровцев( это - про принимавших решения по обмену приговорённых "Азовцев" на Медведчука, - по доступной информации, его самого стоило-бы заслушать; возможно, даже в зале суда.
      P.S.:Относительно Наших бойцов попавших под обмен, - уверен, - при наличии желания и жёсткой воли, нашлись бы и другие способы!).
      hi
      Извините! Даже тот дисонанс, который порой возникал в последние годы СССР( даже учитывая свойственный юности, молодости, порой неоправданный оптимизм) не был столь..., мягко говоря разительным, как тот, что возникает от просмотра официальных СМИ, и от знания реалий "на местах" ( даже не учитывая инфы из альтернативных источников( пусть это будут "вбросы" ципсошников и т. п.).
  12. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 17:27
    0
    брать в плен прибывших на Украину из Турции «азовцев»

    Давно пора применить это правило к укробандерлогам - карателям, издевающимся над пленными, гражданскими, занимающимися грабежом, насилием, убийствами гражданских и т.д.
    Должно быть как во время ВОВ: СС, карателей, мародеров, предателей в плен не брать.
  13. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 17:28
    +3
    да этот картаполов всегда держит нос по ветру, а у соловья поддерживал обмен нацистов на медведчука, ветер из кремля сменится будет балаболить ещё что-то, вообще этих думских демагогов надо разогнать, пусть идут работают
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 17:32
      0
      пусть идут работают
       Они и так работают,гребцами на галере,причём усердно.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:43
      +2
      Цитата: rotkiv04
      пусть идут работают

      "их угоняли в рабство, но они и там не работали"
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:28
    +1
    Думаю бойцы, на передовой, сами разберутся кого брать, в плен, а кого нет. Им советы депутатов не нужны.
  15. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 17:42
    0
    Вообще-то турки возвратом интернированных пересекли настоящую красную черту, по закону такие действия практически равнозначны объявлению войны. Жаль у нас президента нет.
  16. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:43
    +2
    «Отдохнули, теперь пора обнулять»: депутат Госдумы предложил не брать в плен прибывших на Украину из Турции «азовцев»
    это онанизм называется
    что за страсть выставлять себя идиотaми?!!!
    уже бы тихо сидели и обтекали, а не распространяли амбре вокруг себя
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:50
    +2
    мне вот одно интересно, а почему этот ...
    хенерал, с началом боевых действий не сдал мандат депутата и не отбыл в войска, в плен брать нацистов?!!
  18. Горий
    Горий Сегодня, 17:52
    +1
    Уж лучше бы этот депутат промолчал - сошел бы за умного...
  19. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 17:55
    +2
    1. То, что их надо "обнулить", даже ежу понятно.
    2. Мне кажется, что депутаты не должны лезть туда, где и без них разберутся. Вместо этого я ждал от Думы другого: оценки действий Турции, и, как минимум, признания ее, Турции, недружественным государством. Со всеми вытекающими.
    Прекращения разговоров о "Турецком газовом хабе", прекращения строительства АЭС.
  20. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 18:16
    +1
    Языком молоть - не противника штыком колоть. Если сам на фронт идти предполагает, так мешок походный побыстрей пусть собирает! Класс покажет всем как воевать, главарей "Азова" покарать.
  21. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:29
    +1
    Доброта..преступная с российской стороны с подачи Путина где всех укронацистских пленных...какими бы они не были отморозками и палачами попку подмывают ..кормят поят...медобслуживание...потом после так называемого плена они с удовольствием полные сил отдохнувшие идут снова в бой. Российские пленные наоборот когда попадают в Россию снова то все калеки истощенные как морально так и физически и НИКТО снова в бой не идет - это уже гарантированно списанный материал. Почему так?