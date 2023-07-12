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Глава Минобороны Великобритании поддержал позицию Украины по временным рамкам вступления в НАТО

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Глава Минобороны Великобритании поддержал позицию Украины по временным рамкам вступления в НАТО

Украинские власти занимают абсолютно правильную и обоснованную позицию, касающуюся требований от НАТО предоставления точных временных рамок для вступления в альянс. Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.


Во время проведения дискуссий на полях саммита альянса в Вильнюсе Уоллес сказал, что украинское руководство абсолютно правильно делает, оказывая давление на страны-члены НАТО по поводу озвучивания четких временных рамок присоединения Украины к военному блоку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на саммите НАТО в Вильнюсе, назвал "абсурдным" отказ от предоставления точных временных рамок, в течение которых должно произойти приглашение к вступлению Украины в НАТО. Глава киевского режима заявил, что подобное положение может указывать на отсутствие готовности пригласить Украину в альянс.

В ответ на это заявление украинского президента генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что, согласно уставу альянса, в процессе вступления в НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки, а самым важным является выполнение поставленных условий. Столтенберг также добавил, что в настоящее время для Украины наиболее важной задачей является обеспечение сохранения своей государственности, поскольку в случае поражения Украины в вооруженном конфликте, вопрос о ее членстве в НАТО отпадет сам.

В Белом доме заявили, что для вступления в НАТО Украине необходимо обеспечить функционирование "здоровых, жизнеспособных и устойчивых демократических институтов", а также искоренить коррупцию и создать сильную судебную систему, основывающуюся на верховенстве права.
Использованы фотографии:
Pixabay
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:25
    0
    Глава Минобороны Великобритании поддержал позицию Украины по временным рамкам вступления в НАТО
    recourse подержи, подержи.... feel
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:26
    0
    Не поймешь этого Уоллеса - то он одергивает Зелю, чтобы тот не зарывался, то поддерживает его по поводу определения сроков вступления в НАТО request
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 17:37
      0
      Лоха нужно аккуратно доить, дабы не вспугнуть:)
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:29
    +1
    является обеспечение сохранения своей государственности, поскольку в случае поражения Украины в вооруженном конфликте
     Верните сначала все утерянные территории,вот только тогда и рассмотрим.Дали понять,что в урезанном виде,Украину принимать не станут?Если так,не исключена заморозка конфликта? Но тоже не выход.
  4. Single-n
    Single-n Сегодня, 17:35
    0
    В Белом доме заявили, что для вступления в НАТО Украине необходимо обеспечить функционирование "здоровых, жизнеспособных и устойчивых демократических институтов", а также искоренить коррупцию и создать сильную судебную систему, основывающуюся на верховенстве права.


    Уж послали так послали:)) И ведь ни одного конкретного параметра:)) Все таки умеют там скакуасов на обещалки разводить:)
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:56
    0
    Как там в песенке - на хвастуна не нужен нож, ему тихонько подпоешь и делай с ним что хошь!