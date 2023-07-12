Глава Минобороны Великобритании поддержал позицию Украины по временным рамкам вступления в НАТО

Украинские власти занимают абсолютно правильную и обоснованную позицию, касающуюся требований от НАТО предоставления точных временных рамок для вступления в альянс. Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.Во время проведения дискуссий на полях саммита альянса в Вильнюсе Уоллес сказал, что украинское руководство абсолютно правильно делает, оказывая давление на страны-члены НАТО по поводу озвучивания четких временных рамок присоединения Украины к военному блоку.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на саммите НАТО в Вильнюсе, назвал "абсурдным" отказ от предоставления точных временных рамок, в течение которых должно произойти приглашение к вступлению Украины в НАТО. Глава киевского режима заявил, что подобное положение может указывать на отсутствие готовности пригласить Украину в альянс.В ответ на это заявление украинского президента генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что, согласно уставу альянса, в процессе вступления в НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки, а самым важным является выполнение поставленных условий. Столтенберг также добавил, что в настоящее время для Украины наиболее важной задачей является обеспечение сохранения своей государственности, поскольку в случае поражения Украины в вооруженном конфликте, вопрос о ее членстве в НАТО отпадет сам.В Белом доме заявили, что для вступления в НАТО Украине необходимо обеспечить функционирование "здоровых, жизнеспособных и устойчивых демократических институтов", а также искоренить коррупцию и создать сильную судебную систему, основывающуюся на верховенстве права.