Глава Офиса президента Украины назвал успешным для Украины результат саммита НАТО в Вильнюсе

Итоги саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе в целом оказались успешными для Украины. Такой вывод сделал руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, несмотря на то, что Киеву не озвучили никакой конкретики по членству в НАТО.По мнению Ермака, одним из свидетельств успешности мероприятия для Киева стало достижение на нем неких «мощных» договоренностей в сфере обороны. Очевидно, речь идет о согласовании декларации «Большой семерки» по вопросу «гарантий безопасности» Украине со стороны ключевых западных держав.Кроме того, шеф Офиса Зеленского подчеркнул, что гарантии G7 будут подписаны после окончания боевых действий. Они будут действовать до тех пор, пока Украину официально не примут в Североатлантический альянс. Ермак подчеркнул, что очень важно, чтобы Украина смогла выйти «победителем» в конфликте к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в 2024 году.Между тем, реальность немного отличается от заявлений украинского политика. Во-первых, Украина не получила никакой конкретики по вступлению в Североатлантический альянс. Во-вторых, представители западных государств даже немного «пожурили» Зеленского за его недовольство оказываемой Западом военной помощью, напомнив, что он должен быть благодарен за то, что ему дают.Фактически саммит имел в большей степени «дежурный» характер, поскольку не очень понятно, когда и как будут реализовываться дальнейшие меры в отношении обеспечения вступления Украины в Североатлантический альянс.