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Глава Офиса президента Украины назвал успешным для Украины результат саммита НАТО в Вильнюсе

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Глава Офиса президента Украины назвал успешным для Украины результат саммита НАТО в Вильнюсе

Итоги саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе в целом оказались успешными для Украины. Такой вывод сделал руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, несмотря на то, что Киеву не озвучили никакой конкретики по членству в НАТО.


По мнению Ермака, одним из свидетельств успешности мероприятия для Киева стало достижение на нем неких «мощных» договоренностей в сфере обороны. Очевидно, речь идет о согласовании декларации «Большой семерки» по вопросу «гарантий безопасности» Украине со стороны ключевых западных держав.

Кроме того, шеф Офиса Зеленского подчеркнул, что гарантии G7 будут подписаны после окончания боевых действий. Они будут действовать до тех пор, пока Украину официально не примут в Североатлантический альянс. Ермак подчеркнул, что очень важно, чтобы Украина смогла выйти «победителем» в конфликте к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в 2024 году.

Между тем, реальность немного отличается от заявлений украинского политика. Во-первых, Украина не получила никакой конкретики по вступлению в Североатлантический альянс. Во-вторых, представители западных государств даже немного «пожурили» Зеленского за его недовольство оказываемой Западом военной помощью, напомнив, что он должен быть благодарен за то, что ему дают.

Фактически саммит имел в большей степени «дежурный» характер, поскольку не очень понятно, когда и как будут реализовываться дальнейшие меры в отношении обеспечения вступления Украины в Североатлантический альянс.
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:35
    +5
    Глава Офиса президента Украины назвал успешным для Украины результат саммита НАТО в Вильнюсе
    Ну тогда напейся на радостях.... tongue
    1. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:39
      +2
      Думаю, что он уже раскладывает дорожки с белым, волшебным порошком.....
    2. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 17:41
      +3
      Популярная книга на банковой
      1. Проксима
        Проксима Сегодня, 18:08
        0
        Цитата: Ростов Папа
        Популярная книга на банковой

        Ну да drinks , и в НАТО примут и в ЕЭС, но вот странно, почему все окружающие политики в белых халатах!? recourse belay А рядом в полосатой пижаме Наполеон какой-то... belay
        1. Ростов Папа
          Ростов Папа Сегодня, 18:10
          0
          Это как в дурдоме. Кто первый халат одел, тот и главный.
      2. HAM
        HAM Сегодня, 18:15
        0
        Вы,будете смеяться,но пока Зе и компания всерьёз считают,что именно они главные на планете Земля,раз все "цивилизованные страны" у них на побегушках и выполняют их все желания....примерно как кабанчик на откорме...
  2. Single-n
    Single-n Сегодня, 17:38
    +3
    Ермак подчеркнул, что очень важно, чтобы Украина смогла выйти «победителем» в конфликте к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в 2024 году.

    Все -крым этим летом отменяется. :))
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:50
    0
    Там ставки большие , и расчёт только на успех (отсидется не пытаются)
    НАТО неполучится просто так взять и отказать Украине в членстве блока.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:55
    -1
    Это как?
    "Кроме того, шеф Офиса Зеленского подчеркнул, что гарантии G7 будут подписаны после окончания боевых действий. Они будут действовать до тех пор, пока Украину официально не примут в Североатлантический альянс".
    Т.е., если выживите, то мы подпишемся под какие-то гарантии, если нет, то умерла, так умерла? Походу и правда есть секретный план с перспективой на переговоры, потому как умереть окраине не дадут, слишком много задолжала. Ждем переговорных финтов, главный црушник не зря нашему звонил.... Походу, впереди стадия торгов намечается, отрицание и гнев уже позади. Если торги пройдем мимо, то далее уже деприсняк, а там и до "принятия" всего один шаг.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:03
    +1
    Если он так говорит, то значит, считает , что такие основания имеются. А, вот, если бы заткнуть рот этому "дарованию" какой нибудь летающий штуковиной, другие бы, может быть, подумали о сути произносимых слов. Хотя- вряд ли.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:07
    +2
    одним из свидетельств успешности мероприятия для Киева стало достижение на нем неких «мощных» договоренностей в сфере обороны.

    Ясно что на Украине, саммит в Вильнюсе был распиарен по полной, укропипл должен знать, что всё НАТО и "прогрессивный" (загнивающий) мир с ними. И если провал, то пиплу подсовывают "перемогу" Украины. Так что все эти высказывания Ермака, это только для "внутреннего пользования".
    Но все мы видели фото с саммита и ржали, но посмотрите еще раз и везде увидите, что поцу никто не рад, никто не обращает на него внимание, он на чужой свадьбе бедный родственник. И особенно на его выражение лица:


    только вот эти, из лимитрофов (ну вы их знаете), други по несчастью проявляют хоть какую то радость, да и то не везде.

    Гульбище удалось, можно поздравить укропипл !
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:15
      +1
      Цитата: carpenter
      Гульбище удалось, можно поздравить укропипл !

      Да, можно поздравить жителей Украины, с очередной всеобщей мобилизацией, во имя торжества "прогрессивного запада" (запад рад, что пока есть те, кто вместо их детей сидит в окопах и за них погибает), хотя свидомые этого не понимают.
  7. роман66
    роман66 Сегодня, 18:08
    +1
    А прикиньте: НАТО " Приглашаем"
    Зеля : " Я подумаю ещё "