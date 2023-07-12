«Русские копируют украинские самоходки»: в западной прессе обратили внимание на вооружение тягача МТ-ЛБ пушкой Т-12

Первый такой образец был создан украинской стороной. Русские скопировали эту самоходку и создали собственную машину огневой поддержки на базе МТ-ЛБ, интегрировав тягач с противотанковой пушкой Т-12

Украинцы, а теперь и русские, часто используют такие машины как импровизированную артиллерию. В настоящее время мы знаем как минимум о двух таких образцах, имеющихся у российской стороны (один из них был поврежден), и трех у ВСУ