«Русские копируют украинские самоходки»: в западной прессе обратили внимание на вооружение тягача МТ-ЛБ пушкой Т-12

Западные обозреватели обратили внимание на появление на вооружении российских войск, действующих в зоне СВО, тягача МТ-ЛБ, вооруженного пушкой Т-12.
Первый такой образец был создан украинской стороной. Русские скопировали эту самоходку и создали собственную машину огневой поддержки на базе МТ-ЛБ, интегрировав тягач с противотанковой пушкой Т-12
- указывается в западной прессе.
Как отмечается, данная модель, оснащенная 100-мм буксируемой пушкой, обладает значительной огневой мощью и позволяет уничтожать любую технику, кроме танков, с больших расстояний.
Украинцы, а теперь и русские, часто используют такие машины как импровизированную артиллерию. В настоящее время мы знаем как минимум о двух таких образцах, имеющихся у российской стороны (один из них был поврежден), и трех у ВСУ
- говорится в СМИ.
Т-12 – советская буксируемая 100-мм противотанковая пушка, принятая на вооружение советской армии в 1961 году в качестве преемника орудий БС-3 того же калибра. Это была первая в своей категории гладкоствольная пушка. Бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ23, выпущенный из Т-12, позволяет пробить броню толщиной 225 мм с расстояния 1000 м. Этого достаточно, к примеру, для уничтожения немецких танков Leopard 1. Кумулятивный снаряд 3БК16М справляется уже с 400 мм стали, а управляемая ракета 9К117 «Кастет» – с 550-600 мм брони.
В 1971 году была разработана улучшенная версия, получившая обозначение T-12A/MT-12 «Рапира», которая обзавелась новой броневой плитой, прикрывшей расчет пушки, и могла буксироваться МТ-ЛБ.