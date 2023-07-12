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«Русские копируют украинские самоходки»: в западной прессе обратили внимание на вооружение тягача МТ-ЛБ пушкой Т-12

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«Русские копируют украинские самоходки»: в западной прессе обратили внимание на вооружение тягача МТ-ЛБ пушкой Т-12

Западные обозреватели обратили внимание на появление на вооружении российских войск, действующих в зоне СВО, тягача МТ-ЛБ, вооруженного пушкой Т-12.


Первый такой образец был создан украинской стороной. Русские скопировали эту самоходку и создали собственную машину огневой поддержки на базе МТ-ЛБ, интегрировав тягач с противотанковой пушкой Т-12

- указывается в западной прессе.

Как отмечается, данная модель, оснащенная 100-мм буксируемой пушкой, обладает значительной огневой мощью и позволяет уничтожать любую технику, кроме танков, с больших расстояний.

Украинцы, а теперь и русские, часто используют такие машины как импровизированную артиллерию. В настоящее время мы знаем как минимум о двух таких образцах, имеющихся у российской стороны (один из них был поврежден), и трех у ВСУ

- говорится в СМИ.



Т-12 – советская буксируемая 100-мм противотанковая пушка, принятая на вооружение советской армии в 1961 году в качестве преемника орудий БС-3 того же калибра. Это была первая в своей категории гладкоствольная пушка. Бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ23, выпущенный из Т-12, позволяет пробить броню толщиной 225 мм с расстояния 1000 м. Этого достаточно, к примеру, для уничтожения немецких танков Leopard 1. Кумулятивный снаряд 3БК16М справляется уже с 400 мм стали, а управляемая ракета 9К117 «Кастет» – с 550-600 мм брони.

В 1971 году была разработана улучшенная версия, получившая обозначение T-12A/MT-12 «Рапира», которая обзавелась новой броневой плитой, прикрывшей расчет пушки, и могла буксироваться МТ-ЛБ.

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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:25
    +2
    Иш ты, а то что ВСУ использует советско-российское оружие ГЛАЗАСТЫХ западников не интересует?
    1. SoboL
      SoboL Сегодня, 21:30
      0
      Цитата: Ропот 55
      Иш ты, а то что ВСУ использует советско-российское оружие ГЛАЗАСТЫХ западников не интересует?

      У них один глаз и тот шоколадный! Он на другое косит всегда. wassat
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 21:36
      -1
      Они ж моря копали. Куда ссср с простыми пушками.
      Лидер в мире всегда - ухры
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 21:26
    +2
    Рука лицо.... да то что она появилась у нас еще год назад блогеры видосы строчили. А они только отдуплились. Мы наверное еще 2е черное море выгопали laughing
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 21:31
    +2
    Даже сопля, если она стоит сто рублей сбивает самолёт - достойна применения на войне! А кто придумал - не надо нам англосаксонских сказок, мы все знаем откуда порох пошёл.....и бумага...но это не повод тыкать в нос всем подряд.
  4. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:38
    0
    А как не копировать. Люди воюют- тем, что есть. При этом коллективу не маловажно остаться в этой жизни. У оппонента аналогичная задача.
    Ну, а мы -жуём поп-корн и ожидаем- чем дело закончится. hi
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:57
    0
    Первый такой образец был создан украинской стороной. Русские скопировали эту самоходку и создали собственную машину огневой поддержки на базе МТ-ЛБ, интегрировав тягач с противотанковой пушкой Т-12

    Опять выворачивают всё наизнанку. Да наши к мотолыгам приваривали всё,что стреляет уже давно. Более того, есть вообще заводской вариант мотолыги с 30-мм пушкой... но "западные репортеры" как обычно, знают всё лучше :))